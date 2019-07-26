Берегитесь солнца: чем вредны ультрафиолетовые лучи, и как с этим бороться

Все мы с нетерпением ждем теплых дней, но как только они наступают, спешим в магазин за солнцезащитным кремом. Неужели солнечные лучи таят в себе исключительно вред и опасность? Или в них все-таки есть польза? На эти важные (особенно летом) вопросы отвечает Юлия Энхель, президент компании Enhel Group, бьюти-блогер, эксперт по красоте и здоровью.

1. КОЖА, ЗАЩИЩАЙСЯ!

Как бы долго мы ни ждали солнышка, нельзя забывать о том, что старение нашей кожи на 90% происходит по вине ультрафиолета, который проникает в глубокие слои эпидермиса и нарушает нормальную работу клеток. Кстати, происходит это как на пляже, так и в городской среде, поэтому пользоваться солнцезащитным кремом нужно постоянно. Можно наносить на лицо тональный или ВВ-крем с SPF-защитой. Причем, делать это стоит не только летом, но и в солнечные зимние дни: в холодное время года солнце еще более коварно. Если вы принимаете противозачаточные средства или антибиотики, обратите внимание на то, чтобы SPF-фактор у вашего крема был как можно более высоким (30 и больше), так как во время терапии вероятность ожогов возрастает. В группе риска также люди с нежной и тонкой кожей, которая подвержена раздражениям. От старений кожи очень эффективен коллаген (он представлен в Beauty-линейке Ehnel Group): он стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и улучшает обменные процессы. Его можно применять круглый год, вне зависимости от погодных условий.

yulia.enhel Юлия Энхель, президент компании Enhel Group, бьюти-блогер, эксперт по красоте и здоровью.

2. ШПИНАТ И ПЕРЕЦ В ПОМОЩЬ

Ультрафиолетовые лучи активизирует свободные радикалы — одну из главных причин старения кожи. Для того, чтобы с ними бороться, нашему организму нужны антиоксиданты. Старайтесь употреблять в пищу больше шпината, брокколи, моркови, миндаля, красного перца и ягод. Начинайте день со стакана воды, обогащенной водородом — это мощнейший антиоксидант. В Японии этим утренним ритуалом не пренебрегают. Кстати, японки не загорают: в жаркие дни они носят темные очки и широполые шляпы, которые защищают их от солнца. Белая кожа здесь считается неизменным признаком аристократизма, а женщины Страны восходящего солнца умудряются в 40 лет выглядеть на 20. Нам определенно есть, чему у них поучиться!

3. А, МОЖЕТ, ЛУЧШЕ АВТОЗАГАР?

Если же вам все-таки больше по душе золотистый оттенок кожи, лучше не проводить несколько часов на пляже, а купить ненавязчивый бронзат или тональный крем с легким эффектом загара: так вы точно не навредите коже. Тем, кто хочет получить эффект не только на лице, но и на теле, я рекомендую применить автозагар. Только делать это лучше не самостоятельно, а в салоне: специалист поможет нанести средство правильно и равномерно.

4. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ПЛОЕК И УТЮЖКОВ

Не стоит забывать о том, что от солнечных лучей страдает не только наша кожа, но и волосы, поэтому их тоже следует защищать от вредного влияния ультрафиолета. На помощь придет модная шляпа и специальные шампуни, которые содержат натуральные масла и молочко иланг-иланга. Обладательницам природных кудрей не рекомендуется в жаркое время года использовать утюжки и плойки: это может негативно сказаться на состоянии волос.

5. ЗАПОМНИТЕ БЕЗОПАСНЫЕ ЧАСЫ

Впрочем, польза у солнечных лучей все-таки есть, ведь именно солнце — источник витамина D, который необходим нашему организму. Просто получать его нужно очень осторожно и дозировано: самое безопасное солнце – утром и вечером (до 10:00 и после 16:00). Вот тогда-то и можно несколько минут насладиться ласковыми лучами.