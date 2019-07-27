Корреспондент "Комсомолки" Роман Голованов задержан на митинге в Москве

Корреспондент "Комсомольской правды" Роман Голованов задержан в ходе исполнения редакционного задания - освящения несанкционированного митинга в Москве. Задержание произошло несмотря на то, что он предъявил удостоверение.

В ходе работы нашего журналиста к нему два раза подходили сотрудники правоохранительных органов, во время второй проверки он и был задержан.

Как ранее сообщал Роман с места, ближайшие к месту проведения митинга магазины и кафе закрыты.

Корреспондент "КП" Роман Голованов

Напомним, в субботу, 27 июля, в Москве проходит несанкционированный митинг. В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин предупредил о возможных провокациях. При этом он заверил, что в городе будет обеспечен порядок в соответствии с законом.

"Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке,- отметил он в своем заявлении. - Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом".

Кроме того, об ответственности за участие в несанкционированной акции в столице напомнили в прокуратуре Москвы.

Ранее сайт kp.ru писал, что о своем задержании сообщил снятый с регистрации кандидатом в Московскую городскую думу Иван Жданов.