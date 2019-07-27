2019-07-27T18:25:11+03:00
Политика

Это не народ

Корреспондент "КП" Александр Коц - о субботнем митинге в столице
Александр КОЦ@sashakotsспециальный корреспондент
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Несанкционированный митинг в Москве.Несанкционированный митинг в Москве.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Хорошо, что моя страна - не Египет, не Сирия, не Ливия или не Украина. Насмотрелся я на мирные протесты во всех этих странах и прекрасно отдаю себе отчет в том, что все эти сладкоголосые и длинноволосые борцуны за нашу и вашу свободу в час реального исторического перелома разбегаются по домам.

Потому что везде любой демократический, как им кажется, протест всегда перехватывается более организованной и радикальной силой. Будь то исламисты или националисты. Везде одно и то же.

Сначала елейные лозунги о свободе слова, волеизъявления и совести, а потом в одну ночь качественный состав протеста заменяется на суровых мужиков в телогрейках или куфиях. Которые пускают страну под откос. И прекраснодушные лозунги заменяются на требования шариата, запрета русского языка и декоммунизации со сносом всей исторической памяти вместе с ее монументами.

Хорошо, что у нас ничего не выйдет у тех, кто орет в центре столицы «Мусора - позор России» после кричалок «Полиция с народом». Вы сами себя отделили от народа, начав исподтишка швырять камни и бутылки в силовиков. И хорошо, что это всего 3500 человек. Статистическая погрешность в масштабе страны.

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Политический принцип, который нужен мне, чтобы отличить критиков власти, которых можно поддерживать, которым можно сочувствовать, за которых можно голосовать, и уж тем более за которых есть смысл выходить на улицу, - от критиков власти, которых следует поместить обратно в пломбированный вагон и отправить куда подальше, очень прост (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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