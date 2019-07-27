МВД: Несанкционированная акция в Москве собрала 3,5 тысячи человек
По данным столичного главка полиции в несанкционированной акции в центре Москвы приняли участие 3,5 тысячи человек. Среди них было 700 журналистов.
"В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тысячи человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции", - заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призывал горожан не участвовать в несогласованной акции. Он сообщил о подготовке серьезных провокаций "представляющих угрозу безопасности, жизни и здоровью людей".
"Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом", - написал Собянин в своем микроблоге.
Корреспондент "Комсомолки" Роман Голованов задержан на митинге в Москве
Как ранее сообщало МВД, сотрудники правоохранительных органов задержали 295 человек за нарушение общественного порядка на несанкционированной акции в центре Москвы. В ведомстве подчеркнули, что большинство задержанных не являются жителями столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU