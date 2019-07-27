2019-07-27T16:37:47+03:00
Общество

МВД: Несанкционированная акция в Москве собрала 3,5 тысячи человек

700 из них являются журналистами
Григорий ЛЕОРДА
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В МВД сообщили о количестве участников несанкционированного митинга.В МВД сообщили о количестве участников несанкционированного митинга.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По данным столичного главка полиции в несанкционированной акции в центре Москвы приняли участие 3,5 тысячи человек. Среди них было 700 журналистов.

"В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тысячи человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции", - заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призывал горожан не участвовать в несогласованной акции. Он сообщил о подготовке серьезных провокаций "представляющих угрозу безопасности, жизни и здоровью людей".

"Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом", - написал Собянин в своем микроблоге.

Корреспондент "Комсомолки" Роман Голованов задержан на митинге в Москве

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Как ранее сообщало МВД, сотрудники правоохранительных органов задержали 295 человек за нарушение общественного порядка на несанкционированной акции в центре Москвы. В ведомстве подчеркнули, что большинство задержанных не являются жителями столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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