2019-07-26T12:47:23+03:00
Происшествия

Подруга погибшей на детской площадке в Раменском: "Хоронить Наташу будем в Тамбове, где живет ее отец"

В Раменском, как оказалось, у молодой мамы не было родственников
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Работала Наталья в регистратуре больницы и несколько смен брала в детском садикеРаботала Наталья в регистратуре больницы и несколько смен брала в детском садикеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Прийти в себя от вчерашней трагедии до сих пор не могут подруги погибшей 26-летней Натальи Басовой. Ее на детской площадке в Раменском убил бывший ухажер Артем Шустов. Была версия, что мужчина давал Наталье деньги на съемную квартиру в Раменском.

- Ничего она не должна была ему, - сказала Ольга, близкая подруга Натальи Басовой.

В подмосковном Раменском произошло убийство.

Сам же Шустов, как оказалось, ревновал Наталью к другим. На допросе у следователей сказал, что причиной убийства была именно ревность. Якобы девушка изменила ему.

- Я из ревности убил человека. Свою девушку Наталью. Она изменяла, - сказал подозреваемый.

- Вы давно знакомы? - уточнил следователь.

- Год.

- А как все произошло?

- Я ее встретил, она меня оскорбила. У меня всегда нож с собой (большой черный).

- Ранее судим?

- Погашена судимость.

Допрос убийцы девушки на детской площадке в Раменском.

Последнее время Наталья Басова избегала встречи с Шустовым. Она знала, что он был судим. Работала Наталья в регистратуре больницы и несколько смен брала в детском садике. Жила, действительно, в съемной квартире на Лесной улице вместе с 5-летней дочкой и подружкой.

- Сестра в Воронеже, отец в Тамбове, родственников здесь у нее нет, - сказала Ольга, близкая подруга Натальи Басовой. - Она была очень хорошей, навсегда останется в моем сердечке. Моя любимая лучшая подруга, я ее всегда буду любить и помнить.

Так как близких рядом нет, помогать с похоронами решили подруги. Они объявили сбор средств в соцсетях. В Тамбове у Натальи остался отец. Мама давно умерла.

- На данный момент мы нашли транспорт для перевозки, и пытаемся все организовать, дальше будет видно. Похороны будут в Тамбове, рядом с мамой, - рассказала "Комсомольской правде" Алена, подруга погибшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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