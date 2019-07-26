«Я не давала согласие на усыновление»: мать приёмного сына Пугачевой прокомментировала громкий скандал

Четыре года назад в семье Аллы Пугачевой появился приемный сын Женя, как две капли воды похожий на свою знаменитую родственницу: те же рыжие локоны и обаятельная улыбка с щербинкой.

Родители Жени — сын покойного брата АБ Влад и его тогдашняя жена Виктория Фадеева — увлеклись наркотиками и на этой почве загремели в специализированные клиники. После неудачного укола Виктория впала в кому, а у Влада отнялись ноги.

Маленький Женя пропал, если бы не забота Пугачевой.

Четыре года назад в семье Аллы Пугачевой появился приемный сын ЖеняФото: Личный архив

Алла Борисовна, как только Виктория вышла из комы, оформила с ее и согласия племянника опеку над Женей.

И так сложилось, что мальчика, как родного, полюбила его няня и ее муж. Женя начал называть доверенных лиц Пугачевой мамой и папой. Недавно прошла информация, что Женю усыновила эта семья. Мол, мальчику идти в первый класс, Алла Борисовна не хочет, чтобы его имя постоянно трепали в скандальных программах.

Эту информацию «КП» подтвердили юристы певицы.

Однако бабушка Жени со стороны его родной матери ничего не знает про усыновление своего внука.

— Думаю, это очередная выдумка журналистов. Неправда все это, — сказала «КП» Елена Александровна Фадеева.

—Я не давала согласие на усыновление. Это бред, — заявила «КП» родная мать Жени Виктория Фадеева.

— Не надо нам названивать с глупыми вопросами. Это наши семейные дела. Конечно, хотелось бы увидеть сына. Но самое главное для меня, что ему хорошо в новой семье, он ни в чем не нуждается. Я хочу, чтобы мой ребёнок был счастлив, — сказал «КП» отец Жени Влад Пугачев.

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