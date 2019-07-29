Сестра Жанны Фриске ушла от мужа

Сестра Жанны Фриске подала заявление на развод с мужем после шести лет брака. Молодые люди устали от постоянных конфликтов. Но Наталья Фриске и Сергей Вшивков нашли в себе силы сохранить дружеские отношения и расстаться по-человечески.

Наталья Фриске и Сергей Вшивков подали заявление в Перовский ЗАГС о расторжении брака. По слухам, кризис в семье начался еще год назад, однако пара до последнего пыталась сохранить отношения. В итоге Наталья приняла непростое решение и ушла от мужа.

friske_natalia В 2018-м супруги открыли совместный бизнес на Шри-Ланке

"Наташа и Сережа испытывали сильные чувства, но со временем, как это часто случается, страсть поутихла, а проблем прибавилось. Как и все, они ссорились, а потом мирились", - рассказали в окружении бывших влюбленных.

Ситуация усугубилась после того, как в 2018-м супруги открыли совместный бизнес - кафе на Шри-Ланке. "Они переехали на остров. Но столкнулись с неожиданными трудностями, и семья начала трещать по швам. В итоге ребята решили поставить точку", - цитирует друзей "СтарХит".

friske_natalia Я в восторге от этого топа

33-летняя Фриске и 32-летний Вшивков претензий друг к другу не имеют. Их развод проходит мирно. Супруги жили в апартаментах Натальи. Сергей уже переехал в другую квартиру.

После краха бизнеса на Шри-Ланке Сергей вернется к работе в МЧС. Наталья продолжит заниматься визажем и наращивать ресницы. "Наташа и Сережа настроены оптимистично. Просто это решение не одного дня, и теперь каждый пойдет своей дорогой", - посетовала подруга Фриске.