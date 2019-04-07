2019-04-07T13:14:23+03:00
Звезды

Сын Фриске зовет маму: сестра певицы опубликовала видео с маленьким Платоном

Поклонники не могут сдержать слез [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сын Жанны Фриске, Платон, скучает по маме.Сын Жанны Фриске, Платон, скучает по маме.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Наталья Фриске в день рождения племянника Платона обнародовала трогательное видео. На нем сын Жанны Фриске играет с собакой. В какой-то момент малыш отвлекается от своего занятия и, увидев маму, зовет ее.

"Мой маленький принц, с твоим днем тебя. Очень скучаем по тебе. Пусть тебя окружают только добрые и искрение люди. Я люблю тебя", - подписала видео Наталья. Сестра Фриске не имеет возможности видеться с Платоном.

Ролик, опубликованный Натальей Фриске, снят несколько лет назад еще при жизни Жанны Фриске. На видео мальчик, которому 7 апреля исполнилось шесть лет, совсем маленький.

Сестра Жанны Фриске опубликовала видео с маленьким Платоном.

Он сидит на полу и играет с собакой. В один момент Платон поворачивает голову в сторону и, указывая пальцем, произносит: "Мама".

Увиденное вызвало слезы у многих поклонников Жанны Фриске. Они оставляют трогательные комментарии под сообщением Натальи Фриске. Фолловеры сожалеют, что наследник певицы растет без матери, но надеются, что у него все будет хорошо.

Сейчас, как известно, ребенку не дают видеться с родственниками. Телеведущий Дмитрий Шепелев с ними в пух и прах разругался.

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Дмитрий Шепелев пока никак не реагирует на просьбы родни Фриске видеться с Платоном
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Не так давно в студии программы "Секрет на миллион" Ольга Орлова обратилась к Дмитрию Шепелеву. Она на правах крестной матери Платона попросила телеведущего разрешить ей и родственникам Фриске видеться с ребенком: " Дим, я очень прошу тебя дать мне возможность общаться с Платоном, хоть редко, хоть иногда, хоть чуть-чуть. Я хочу для него только лучшего, поэтому прошу тебя пересмотреть позицию относительно моих встреч с Платошей".

Сам Дмитрий Шепелев пока на эти просьбы и уговоры никак не отреагировал. У него сейчас новая семья.

Жанна Фриске - Где-то лето. www.jfriske.ru.Жанна Фриске - Где-то лето www.jfriske.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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