Путешествие по курортному Крыму: Что ж, ты Ялта, жемчужина у моря!

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ЗДЕСЬ СТРАДАЛ НАДСОН

“Жемчужина Крыма”, как несколько пафосно называют Ялту туристические пиарщики, встречает меня своей обычной романтической улыбкой, пусть и подпорченной летней суетой. Подпорные стенки и серо-розовые фасады из песчаника, уже частью потертые, но очень милые и уютные в этой своей обветшалости и нарочитой неприбранности. Узкие кривые улочки старого города, которые карабкаются на гору. Уставленные с обеих сторон машинами - так что автобусы, маленькие ПАЗики или “Богданы”, протискиваются между ними впритирку. В центре вечные пробки и чад выхлопных газов - последствие плохого бензина и дизтоплива.

В центре Ялта вполне советский город...Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

...зато в старом городе сохранились вот такие, пусть и потрепанные типично ялтинские особнячки.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Эти часы давно не идут – да и время в некоторых уголках Ялты остановилось.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Уютный ялтинский дворик.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Узкие улицы старого города, к тому же заставленные с обеих сторон машинами, совсем не приспособлены для современного автомобильного движения.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Такое впечатление, что в старой Ялте нет никаких секретов – во многих переулочках дома смотрят окно в окно.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Скромный домик на улице Бассейной - по соседству с гостиницей, где я остановился, сразу с двумя мемориальными досками - старой и современной, с одним и тем же содержанием: "Здесь жил, страдал и умер поэт Семен Надсон". Вполне романтично. Только думаю: этому почившему в 1887 году в бозе 25-летнему романтику и страдальцу наши бы заботы...

Обычный жилой дом в старой части Ялты, в котором жил, страдал и умер поэт-романтик Надсон.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

О жившем, страдавшем и умершем здесь поэте напоминают только мемориальные доски. Никакого музея в этом особняке нет.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В Ялте можно встретить неожиданные надписи.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Традиционный трафарет с обозначением любви к городу: и уже по традиции отдыхающие делают рядом с ним фото на память.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В ОБНИМКУ С ЛЕНИНЫМ, ЯКИНЫМ И ГУРОВЫМ

Ялтинская набережная. Почему-то имени Ленина. Может, потому, что она начинается от памятника вождю мирового пролетариата и почтамта, который во время любой прежней революции надо было брать в первую очередь, а сейчас в эпоху интернета можно просто проигнорировать. Несколько лет назад, еще во времена украинской оккупации Крыма, я бродил по этой набережной от яхтенной гавани до гостиницы "Ореанда" с ее облезлыми фасадами. Главный променад тогда делился с гостями всеми приметами захудалого советского курорта - забегаловками-шалманами, продавцами сахарной ваты и прочими аттракционами мусорной еды, обезьянками для фото на память и попугаем, который вытаскивал билетики на счастье. Сейчас набережная преобразилась. Фасады «Ореанды» блестят свежей краской. В центре на месте старого пирса теперь ресторан "Апельсин" в виде гигантской папирусной лодки и мумифицированными ценами, неподъемными даже для для египетских фараонов. Что ж, за роскошь надо платить...

Один из символов Ялты отель «Ореанда» блестит после реконструкции свежей краской.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Цены на гостиничном пляже «Ореанды» очень омрачают отдых. Но ведь на него еще и не всегда попадешь!Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Ялтинский маяк по-особому светит тем, кто ищет романтики.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Знаменитая ялтинская набережная сильно изменилась с тех пор, как здесь был укросоветский шалман.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

За изрядную сумму в Ялте вас могут покатать по морю хоть на чем – яхте, катамаране, катере, шхуне... Многие компании отдыхающих не жмотятся и уходят на морскую прогулку, ощущая себя капитанами дальнего плавания.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

На месте старого причала вырос модный ресторан «Апельсин», выполненный в виде папирусной лодки. С прекрасными видами на море и ломовыми ценами.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

На площади перед городской набережной установлен памятник Ленину. Может, и потому набережная носит имя вождя мирового пролетариата, который здесь никогда не был.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Часовня Николая Чудотворца на ялтинской набережной была заложена в 1896 году в честь бракосочетания будущих императоьра и императрицы Николая Второго и Александры Федоровны, принцессы Гессен-Дармштадской.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Ялтинские пляжи – на любой вкус.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Морские ворота Ялты большую часть суток простаивают – народ предпочитает другие виды транспорта.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Одна из старейших гостиниц «Бристоль» расположена на улице, названной в честь американского президента Рузвельта, который побывал в Ялте во время конференции 1945 года.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Тенистая аллея вдоль моря и улицы Рузвельта.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Здесь же памятник Михаилу Пуговкину, точнее, его персонажу из гайдаевского “Ивана Васильевича”. Ну помните: “Алло! Вава? Ты сейчас упадёшь! Я сейчас улетаю! С самим Якиным!»?

Памятник Пуговкину-Якину: именно на этом месте снималась сцена с песней «Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда».Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

И совсем рядышком еще один памятник – чеховской “Даме с собачкой”.

Сразу за памятником чеховской «Даме с собачкой» располагается Вилла София. Как в Ялте передают из уст в уста, владелицей особняка является София Ротару.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Это, конечно, страшная пошлость делать селфи на фоне литературных героев. Но я как заурядный курортник не удержался, встав между Анной Сергеевной и Гуровым.

Памятник чеховской “Даме с собачкой” на ялтинской набережной. Это, конечно, жуткая пошлость делать селфи на фоне литературных героев. Но я как заурядный курортник не удержался...Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

А потом перечитал сам рассказ...

"— Погода к вечеру стала получше, — сказал он. — Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?

Она ничего не ответила.

Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся: не видел ли кто?

— Пойдемте к вам... — проговорил он тихо.

И оба пошли быстро...".

Российские артисты вовсю гастролируют в Крыму, наплевав на украинские запреты и санкции.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Аренда лежаков и зонтиков на ялтинском пляже отличается по цене в зависимости от сектора, где они располагаются, и промаркирована разным цветом.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

АВТОБУС И ДВОРЕЦ ОТДЕЛЬНО

Ах, милая романтичная Ялта! Как же я люблю тебя. За старый город. За атмосферу. За ностальгические позывы и воспоминания.

И как же ты мне не нравишься за свои цены и попытку срубить бабло на пустом месте с расслабленного твоим воздухом лоха-отдыхающего. И за некоторую хамоватость с людьми, которые тебе приносят деньги.

На набережной Ялты участников променада развлекают животные – ростовые куклы.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Скамейка, на которой можно сфотографироваться, особой популярностью днем не пользуется – на солнце металлическое сидение нагревается так, что можно получить ожог деликатных частей тела.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Подхожу к столу, где предлагают экскурсии в окрестные дворцы – Воронцовский, Ливадийский, алупкинское Ласточкино гнездо, в Массандру на дегустацию вин. Цены везде внушительные: от 1100 до 1300 рублей. Рядом приписка: стоимость входных билетов, а это от 400 до 900 рублей, оплачивается дополнительно.

- А за что же вы тогда берете первоначальную сумму? Неужто за проезд и услуги гида? Что-то дороговато получается: на обычном городском автобусе билет до этих достопримечательностей 17 рублей, ну хорошо, к самым дальним – 25. И зачем нужен экскурсовод, если всю информацию я спокойно могу прочитать в Интернете?

В ответ на этот мой монолог распространительница прекрасного за хорошие деньги меняется в лице и шипит:

- Ну если вы такой умный, то и поезжайте самостоятельно. Ишь ты какой выискался!

Самая обычная черноморская барабулька в ресторане на набережной стоит почти как золотая рыбка.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ПРО КОФЕЙНОЕ ЗОЛОТО

Очень атмосферная кофейня "Сова" на крохотной торговой улочке с гордым названием Графский проезд. По соседству с ювелирным магазином "Золото Крыма" и развлекательным парком в подвале с трудно произносимым наименованием Крокодиляриум. Видимо, такое соседство - это напоминание, что цены на золото кусаются посильней рептилий.

В подвале этого дома на Графсском проезде разместилась очень популярная у туристов ферма рептилий с трудно произносимым названием Крокодиляриум.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

И я не удержался, чтобы не сфотографироваться на фоне металлического символа Крокодиляриума.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

На витрине "Совы" смешные надписи от руки - "Кофе от чемпионки" (какой чемпионки - неизвестно) и "Вкус нашего кофе не передашь с помощью фломастера" (почему именно фломастера, а не карандаша или перьевой ручки - бог весть). Кофе у них тоже не простой – с загадочными названиями типа “Пряная вишня” или «Грезы Винни-Пуха». Но напиток они варят действительно божественный. На песке. До первого вздоха пенки. И десерты здесь очень вкусные. Попробовал. Рекомендую.

В кофейне «Сова» сваренный на песке кофе подают вот в такой посуде.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Фирменный магазин «Крымская роза» с местной парфюмерией и косметикой очень популярен у приезжающих в Крым женщин. Хотя товар в нем очень недешев.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ЦЕНЫ (в рублях):

Двухместный номер с завтраком в мини-отеле (10-15 минут до моря) – 2800 (за сутки)

Обед из двух блюд (без алкоголя) в ресторане с видом на море – 1000 (на одного)

Такой же обед в ресторане «Апельсин» на ялтинской набережной – 1300-1500 (на одного)

Аренда лежака на общем пляже – 300-500, плюс зонт - 100

В следующем репортаже автор, проехав чуть меньше часа на троллейбусе до Алушты, выйдет в своем детстве...

Продолжение следует

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