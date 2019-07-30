Путешествие по курортному Крыму: Ехать ли в Форос? Вот вопрос!

Продолжение. См. предыдущие части

ФРАГМЕНТАРНОЕ СЧАСТЬЕ

В Севастополь еду по отличной дороге: новое полотно, свежая разметка. Но только 40 километров - до Николаевки. А дальше местами терпимо, а потом опять ухабы и рытвины.

И вот так в Крыму везде: все очень фрагментарно. Где работают по федеральной целевой программе, то есть вкладывают гигантские средства из госказны, там и результаты видны. Самые яркие – Крымский мост, трасса “Таврида”, электростанции и пр.

Денег в Крым вкладывается столько, что любому другому российскому региону в горячечном сне не привидится (см. “Справку “КП”). Но состояние-то городов и поселков - это явно головная боль не Москвы, а местных властей. А они достались России от Украины вместе с коренной привычкой не слишком напрягаться или вообще ничего не делать. Потому нашим туристам, успевшим помотаться по турциям-грециям-черногориям и попробовавшим туристический продукт слаще крымской морковки, многое здесь кажется диким.

СЕРВИС, НЕЛЕПЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ

И современому обхождению с гостями столица крымчан не научит. Должны сами-сами-сами. А с этим пока очень тяжело. Об особенностях крымского сервиса – разговор отдельный. Вот лишь некоторые личные наблюдения.

Хотел выпить "кофе из турки" (так написано в объявлении). Хотя и варят его не как в былые ностальгические времена на песке, а на современной инвекторной электропечи.

- Оплатите 70 рублей через кассу - она вон там, в соседней будке, - попросил мололой баристо.

- Ну ладно.

В кассе сдачи с 500 рублей не оказалось.

- А можно карточкой расплачусь?

Кассирша посмотрела на меня, как на инопланетянина. Побежал по соседним ларькам. Мелких денег нигде не нашлось. Думаю, и крупных купюр там нет. Судя по всеобщему торговому затишью и скучающим ларечникам.

Придется обойтись растворимым в номере с водой из кулера - сбегаю с кружкой со своего третьего этажа на первый, он там вроде стоял. А всем, кто все-таки соберется поехать на вакацию в Крым, настоятельно советую: заранее запаситесь сотенными и, главное, пятидесятитысячными бумажками - оно здесь в особой цене...

Местная симка, которую поддавшись всеобщему адиотажу и "полезным советам" сотрудников сотовой компании, купил за 500 рублей на стойке прямо у ленты выдачи багажа, оказалась полным фуфлом. На счету этой выгодной симки не оказалось денег уже через полчаса - а ведь всего-то залез в интернет, чтобы проверить почту и послал пару СМС-сообщений. Так что пополнять счет мобильных мошенников больше не стал...

Хозяин отеля на склоне, в котором остановился и я, похоже, сильно обиделся на одного из постояльцев, оставившего в Интернете такой отзыв о его заведении: "До пляжа идти десять минут, но обратно-то полчаса и в гору. На сайте отеля об этом ни слова. Знал бы – ни за что бы не поехал".

В ответ отельер разразился гневной лекцией о пользе ходьбы в гору: дескать, только разжиревшие постояльцы этого не понимают, а такая ходьба способствует и похуданию, и нормализации работы сердечной мышцы.

Нет, вы сравните реакцию: гостиничная обслуга где-нибудь в загнивающей Европе, возможно, в своем ответе тоже привела бы фразу о пользе хайкинга и треккинга (то есть пешеходного туризма по пересеченной местности), но добавила бы что-то в духе: а для тех, кто не хочет или не может, мы два раза в день, утром и вечером, введем бесплатную доставку до пляжа и обратно. У нас же о трансфере, даже за деньги, речи не идет, а просто идите-ка вы в жо..., в смысле в гору!

Хотя в Крыму появились в самые последние годы и очень дорогие, усиленно тянущиеся к звездам, хотя в большинстве так и не достигающие их отели с тарифами на уровне Канн и Биаррица. Но ведь общий уровень знаний в туристическом классе определяется не по отдельным выскочкам и второгодникам, а каз раз по середнячкам. А они все еще поголовно учатся в советской школе сервиса. А а ней закладывают или синдром вахтерши бабы Мани - тащить клиента и не пущать, или повадки хуторянина, норовящего по мелочи кинуть тебя и считающего, если это удалось, предметом особой гордости. Га-а-а, дурачка-туриста обвел вокруг заскорузлого пальца...

СПАСИБО, МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ!

Мой путь в Ялту. Точнее, в целую агломерацию городков, поселков и сел, которую называют Большой Ялтой.

Форос - самый западный из них. До самой Ялты отсюда чуть больше 30 километров, 40 минут на маршрутке.

Вот такой скромный номер на двоих в гостинице в Форосе стоит 3200-3500 рублей. Правда, с завтраком.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Никто бы о Форосе и не вспомнил, если бы не злая шутка истории - в августе 1991-го именно здесь на правительственной даче - объекте "Заря" - то ли ГКЧП блокировал Горбачева, то ли сам Михаил Сергеевич решил пересидеть и посмотреть, чем дело кончится. История темная. Ясно лишь одно: Форос с тех пор приобрел известность. Цены на всё взлетели до черного крымского неба. Любая реклама хороша, кроме некролога...

Главное градообразующее предприятие в Форосе – это отель санаторного типа с одноименным названием. Стоит он прямо на берегу моря и вид из номеров открывается чудный – или на Форосскую бухту, или на большой зеленый парк.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Некоторые небольшие отели и даже гостевые дома в Форосе, особенно расположенные вдалеке от моря, обзавелись пусть и небольшими, но бассейнами.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Но я хорошо понимаю грустившего здесь Михаила Сергеича: сидеть в Форосе довольно тоскливо. Из достопримечательностей – большой, но изрядно запущенный парк с мелким дубняком, черноморской сосной, кизильником и кипарисами. И нескончаемым хором цикад. Еще церковь на склоне горы.

В Форосе можно увидеть и такие роскошные особняки за высокими заборами. И это не гостевые дома и не отели.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В Форосе есть большой...Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

...хотя и несколько запущенный парк из черноморской сосны, кипарисов и дубняка.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Других приметных мест в Форосе не имеется.

Купание тоже не ахти какое интересное. Пляж из мелкой, плотно лежащей гальки, вход в воду резкий - через два метра уже глубина. Так что с детьми особо не отдохнешь - глаз да глаз нужен. Зато вода чистая: дно видно. Особых развлечений на пляже нет - разве что катание на гидроцикле.

Пляж в Форосе не слишком многолюден.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Ну что, мужики, пригорюнились? Вон там, кажется, из Ялты катер с женщинами подходит...Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Из услуг: прокат шезлонга и зонтика. Выдача полотенец бесплатно - но только постояльцам санатория "Форос" по карточкам.

Фото на память на форосском камушке.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Из развлечений в Форосе разве что рыбалка...Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Вот так из пены морской на берег выходят отечественные наяды.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Да еще в санатории (а это, считай, градообразующее предприятие и фактический распорядитель побережья) в самый разгар сезона затеяли благоустройство прилегающей территории и ремонт дороги - шум стоит и пыль столбом...

А еще в Форосе есть пусть и небольшая, но вполне живописная набережная.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Поеду-ка я, пожалуй, отсюда, из Большой Ялты, в саму Ялту…

Эта живописная церковь в Форосе новодельная...Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

...а вот этот Храм воскресения Христова был возведен на обрывистом утесе – Красной скале – еще в 1892 году и стал одной из главных примет и местом поклонения в Форосе.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ЦЕНЫ (в рублях):

Размещение в мини-отеле в двухместном номере с завтраком (15-20 минут до моря) – 3200-3500 (за сутки)

Размещение в санатории «Форос» в стандартном двухместном номере (полный пансион, но без лечения, за стоимость процедур надо платить отдельно) – 9450 рублей в сутки на 1 человека

Аренда лежака на пляже на день – 200. Пляжного зонта – 100

СПРАВКА "КП"

Сколько денег из федерального бюджета уже потратили на полуостров?

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»

Включает в себя 890 мероприятий (строительство школ, больниц, стадионов, прокладка электросетей, линий связи и т.д.)

Общий объем - 959 млрд рублей

На начало апреля 2019 года заключено контрактов на 644 млрд рублей

По данным Дирекции ФЦП

В следующем репортаже автор достигнет романтической Ялты, чтобы очень удивиться тамошнему загадочному экскурсионному бизнесу…

Продолжение следует

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