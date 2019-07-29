В Калифорнии неизвестный открыл стрельбу на фестивале еды

Сообщения о «шутингах» (пальбе по людям) из американских штатов приходят чуть ли не каждую неделю. На сей раз неизвестный мужчина открыл огонь на гастрономическом фестивале Girloy Garlic в городе Гирлой в Калифорнии.

Стрелок проник на территорию мероприятия, перебравшись через ограждения, и начал стрельбу из винтовки. Люди в панике разбегались по всему полю, прятались в палатках. Дежурным полицейским удалось достаточно быстро ликвидировать нападавшего. На место происшествия сразу прибыли наряды скорой помощи и смогли спасти нескольких серьезно пострадавших. В итоге убиты три человека, еще 15 посетителей ранены. Один в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.

- Мы полагаем, что в этом деле мог быть замешан еще один человек, но какая у него была миссия, нам неизвестно, - отметил начальник полиции города Гирлой - Скот Смити. - Также следователи пока не располагают информацией о мотивах стрелка, его личность устанавливается.

В результате стрельбы убиты три человека, еще 15 посетителей фестиваля ранены.Фото: REUTERS

Свидетели описывают нападавшего как молодого белокожего мужчину лет 30. Был одет в кепку, спортивные солнцезащитные очки и одежду в стиле милитари. Действовал хладнокровно, вел стрельбу безостановочно. Поиски его возможного сообщника продолжаются.

Girloy Garlic - один из крупнейших и старейших фестивалей еды в США, проходит в течение трех дней. Возможно, именно поэтому боевик и заявился именно сюда: знал, что здесь будет скопление людей.

Это уже далеко не первый случай стрельбы на массовых мероприятиях в Штатах. Прошлым летом на биеннале искусств в городе Трентон получили ранения 20 человек, террорист погиб на месте. В октябре 2017 года Стивен Пэддок расстрелял посетителей кантри-фестиваля Route 91. Тогда погибли 58 человек, а сам стрелок покончил с собой.