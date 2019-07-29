Полицейские застрелили человека, устроившего стрельбу в Калифорнии

СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-29T09:07:42+03:00

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В воскресенье, 28 июля, в Калифорнии на кулинарном фестивале Gilroy Garlic Festival произошла стрельба. Пострадали 11 человек, еще трое погибли.

Сообщается, что выстрелы начались в самом конце, перед закрытием фестиваля, но людей по-прежнему было много. Многие пострадали во время паники, а не от стрельбы. Люди бежали, спотыкались и падали. Очевидцы рассказывали, что преступник стрелял в толпу, стоя на сцене.

Задержать стрелявшего сразу не удалось, поэтому полицейские просили гостей фестиваля быть осторожнее. Как сообщает AFP, полицейские уже обезвредили преступника. Стражи правопорядка застрелили его.

Напомним, что это не первый случай стрельбы в США за выходные во время массовых праздников. В Нью-Йорке на детской площадке, где отмечали День пожилого человека неизвестный открыл стрельбу. Погиб один человек, 11 получили ранения.

Стрельба на "Фестивале чеснока" в Гилрое.Полиция уточняет число пострадавших

ИСТОЧНИК KP.RU