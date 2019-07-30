В Москве автомобиль каршеринга врезался в автобус

В ночь на вторник, 30 июля, автомобиль каршеринга, удирая от погони сотрудников Госавтоинспекции, врезался в автобус в Москве. К счастью, в салоне автобуса в тот момент не было пассажиров, только водитель.

Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы произошедшего, уточнив, что авария произошла по адресу: Бескудниковский бульвар, 58.

По словам свидетелей, в машине находились два парня, за ними ехал автомобиль дорожно-патрульной службы, правоохранители по рупору требовали остановиться.

Последствия ДТП на Бескудниковском бульваре в МосквеФото: Роман ГОЛОВАНОВ

Нарушители мчались по улице Софьи Ковалевской, выскочили на Бескудниковский бульвар, и там протаранили автобус, снесли ему половину передней части. Взятая в аренду машина полностью уничтожена.

На месте работают спасатели и полиция. По информации очевидцев, пострадавших нет. Личности молодых людей, находившихся в легковушке, выясняются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ДТП с каршерингом на Витебском проспекте в Петербурге пострадали семь автомобилей.

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