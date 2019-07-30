«Бригада массажистов и коврики для йоги»: Rammstein показали Калашниковой свои гримерки

- Столько зрителей даже на недавнем шоу Бон Джови не было! - обсуждали небывалый аншлаг в «Лужниках» фанаты Rammstein.

Говорят, в вип-ложе была замечена Светлана Лобода с дочкой. Напомним: певице приписывают роман с фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном. Мол, именно от него эстрадная дива родила свою младшую дочь Тильду.

Между тем в випе побывала и певица, звезда ток-шоу Анна Калашникова.

Как оказалось, артистка успела подружиться с ребятами из Rammstein, которые лично пригласили ее на свой концерт и на последующую вечеринку.

- Это потрясающий концерт. Группа выложилась на все сто. Отыграли два с половиной часа. Несколько раз ребята уходили за кулисы, но зрители скандировали, требовали продолжения концерта. По моим ощущениям, там было около 60 тысяч зрителей, - рассказала «Комсомолке» Анна Калашникова. - Шоу невероятное: различные спецэффекты, фаер-шоу, конфетти, ребята плавали на надувных лодках (потом эти лодки с музыкантами зрители несли на руках), летающие инструменты, лифт, который, то падает, то взлетает. Ни один человек на стадионе не сидел — все стояли, танцевали.

- Мне посчастливилось подружиться с ребятами, они меня лично пригласили на концерт.

После шоу барабанщик Кристоф Шнайдер позвал нас на аfter-party (вечеринку), которая тоже проходила в «Лужниках», но в закулисье, там, где гримерки.

Оказывается, у каждого из шести музыкантов есть металлический ящик на колесиках для перевозки вещей, личная репетиционная комната. У многих там лежат коврики для йоги. Отдельное помещение занимают массажисты.

Плюс большая комната у повара, который готовит для музыкантов еду для репетиций. Ребята подарили мне свои автографы и майку для моего брата Кости (автор хита Калашниковой «Жара» - Ред.). Я в восторге — прикоснулась к мировой легенде. На хитах этой группы многие из нас выросли. Было любопытно посмотреть на все изнутри.