В Подмосковье задержали 33-летнего подозреваемого в убийстве блогера-модели

Следователи задержали вечером 30 июля подозреваемого в убийстве блогера-модели Екатерины Караглановой в съемной квартире в Москве. Он спокойно находился в своей квартире в подмосковном городе Котельники.

- В настоящее время подозреваемый в ее убийстве задержан. Мужчина 1986 года вскоре будет доставлен в следственный отдел для допроса и проведения неотложных следственных действий, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

Молодой красивой Кате Караглановой как раз 30 июля могло бы исполниться 25 лет. Сейчас она должна была отмечать свой День рождения в компании 52-летнего богатого ухажера. Следователи ранее допрашивали его и он подтвердил, что общался с Катей за день до смерти и они обговаривали поездку в Нидерланды.

Однако в день убийства к Кате пришел другой любовник. Ему 33 года. Девушка встретила его, как и раньше, в чулках и эротичном белье. Но ревнивец увидел чемодан, в который Катя упаковывала вещи. Он узнал, что девушка полетит заграницу не одна. Начали ругаться. Дальше слов не было, мужчина нанес ей колото-резаные раны в области грудной клетки. Осознав, что натворил, мужчина стал прятать улики в чемодан. Он хотел вынести тело Кати. Попытался запихнуть мертвую девушку в чемодан, но она не поместилась. У Кати был рост 170 см. Поэтому убийца оставил ее тело так как было, прикрыв крышкой от багажа. А сам снял с себя окровавленную одежду, сложил ее в другой чемодан - серебряный. И вынес его на свалку. Не ближайшую, а куда-то подальше. В квартиру возвращаться не стал. Но заранее закрыл квартиру ключом.

- Пока он показания не давал. Поэтому неизвестно, признает ли свою вину или нет. Но мужчина точно ранее судим. Он уроженец Башкортостана, прописка была в Котельниках, - рассказал источник, близкий к следствию.

Бить тревогу стали родители Екатерины, которые не могли дозвониться к дочери. Пришлось приехать из Ивантеевки на квартиру на улице Пырьева в Москве. А жилье-то съемное, стали искать ключи. Зашли вместе с хозяином. Но уже помочь дочери не смогли. Она была мертва.

Ранее Екатерина рассказывала подругам о том, что ей поступают угрозы. Это было в феврале нынешнего года. Но в полицию девушка не шла - боялась.

- У меня конкретные угрозы и шантаж. И я знаю, кто это, - рассказывала Катя подругам.

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Тело 25-летней Екатерины Караглановой нашли в квартире в престижном районе Раменки утром в субботу, 27 июля. Еще 22-го она перестала отвечать на телефонные звонки. Когда вошли в двушку, которую снимала девушка, в нос ударил жуткий запах. Окровавленное тело девушки лежало в центре комнаты поверх большого чемодана. Из одежды на ней - только пояс для чулок. Екатерина скончалась от потери крови, убийца нанес ей пять ударом ножом в шею и грудь (подробности).