«Убийца оставил нам послание»: Эксперт разобрал фото из квартиры, где зарезали фотомодель

Тело 25-летней Екатерины Караглановой нашли в квартире в престижном районе Раменки утром в субботу, 27 июля. Еще 22-го она перестала отвечать на телефонные звонки. Когда вошли в двушку, которую снимала девушка, в нос ударил жуткий запах. Окровавленное тело девушки лежало в центре комнаты поверх большого чемодана. Из одежды на ней - только пояс для чулок. Екатерина скончалась от потери крови, убийца нанес ей пять ударом ножом в шею и грудь. Карагланова училась в ординатуре МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт), вела блог в Инстаграме, где за ее путешествиями по миру более 86 тысяч подписчиков - Греция, Италия, Германия, Австрия, Франция, Доминикана, Канарские острова, Испания, ОАЭ, Португалия. Словом, за последние полгода будущий врач-онколог, которая несколько лет назад перебралась от живущих в Мытищах родителей в Москву, объехала полмира.

Екатерина Карагаланова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В соцсетях у Караглановой множество эффектных фото. Брендовая одежда, рестораны, узнаваемые пейзажи лучших городов мира. Поклонников, как рассказывают, у Кати было предостаточно. Среди них были и мужчины, старше ее на 10-15 лет. С одним из них, 52-летним бизнесменом, Екатерина Карагланова должна была в минувшие выходные отправиться в Голландию, чтобы в этот вторник, 30 июля, отметить свое 25-летие.

У следствия есть подозреваемый. Камера видеонаблюдения, установленная в подъезде, сняла странного мужчину. Вошел, словно пряча лицо, опустив кепку на самые глаза. Спустя примерно час вышел, на руках перчатки (не хотел нигде оставлять отпечатки пальцев?), тащит небольшой чемодан (забрал что-то из улик?). Предполагаемого убийцу сейчас ищут.

ЗДЕСЬ ЖИЛ «ЗАЯЦ»

В доме 4а по улице Пырьева Екатерина Карагланова (кстати это псевдоним, настоящая фамилия - Семочкина) снимала двухкомнатную квартиру уже несколько лет. Около 50 тысяч рублей в месяц за 48 квадратных метров.

Дом, в котором убили Екатерину.Фото: Александр РОГОЗА

Дом - с историей. Кирпичная девятиэтажка 1962 года постройки. Полвека назад это была настоящая московская «элитка». Кооперативный дом для сотрудников «Мосфильма» и известных артистов. Здесь, например, жили звезды «Весны на Заречной улице» Геннадий Юхтин и Юрий Белов, актриса Клара Румянова, подарившая нам голос Зайца из «Ну, погоди!».

- Она этим голосом даже в обычной жизни иногда говорила, - вспоминает одна из соседок. - Иногда заходишь с ней в лифт, а она тебе тем самым узнаваемым голосом: «Здравствуйте»...

Но это все давно уже было. Сегодня киношников в доме почти не осталось. Большинство квартир здесь сдаются. По нынешним меркам, да еще если сравнивать со стоящими по соседству супер-пупер-высотками, дом совсем уже не элитный.

Квартира Екатерины Караглановой сейчас опечатана. Криминалисты здесь уже поработали.

Предполагают, что Екатерина была убита в ночь на 22 июля. По крайней мере, в ту ночь живущие этажом ниже соседи слышали странные звуки.

- У меня ночевала подруга, - рассказывает соседка снизу. - Около полуночи она услышала какой-то стук. Сначала она подумала, что это дочка моя балуется. Но дочь спала. В итоге она поняла, что суток идет сверху, из спальни соседей. Видимо, в этот момент девушку убивали... Но мы подумали, что это кто-то просто мебель передвигает или что-то еще. Мы же тоже иногда шумим. Мы вышли на улицу подышать перед сном воздухом, а когда вернулись примерно через час, никаких звуков больше не было.

ЖИЛЬЦЫ БЕГУТ ИЗ ДОМА

Через несколько дней в дом приехала перепуганная мама Кати Караглановой.

- Она заходила к нам, очень растерянная, искала, кто знает телефон некоего Андрея, который сдавал ее дочери квартиру, - продолжает женщина. - Входная дверь закрыта на ключ. На телефон дочь не отвечает.

Андрея через кое-как нашли. Он приехал с ключами. Хозяин двушки вошел в квартиру с родителями своей квартирантки.

- Получается, родители первыми увидели тело убитой дочери, - говорит соседка. - Матери стало плохо, ей вызывали скорую.

После этой истории квартиранты из дома потихоньку съезжают.

- Мы с 1 августа переезжаем, - продолжает женщина, которая с семьей снимает в том же доме на Пырьева квартиру. - Я всю эту неделю не могу заснуть, зная, что все это рядом с нами происходило. Не хочу здесь жить!

Предполагают, что Екатерина была убита в ночь на 22 июля.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

МНЕНИЕ ПСИХИАТРА

В Сети появилось фото с места преступления, которое мы не публикуем по этическим соображениям. Тело голой молодой женщины уложено в чемодан. Залитое кровью лицо. Туловище в одной секции, ноги вытянуты в другую. Можно было предположить, что убийца пытался избавиться от тела и пытался упаковать его в чемодан. Не получилось. Понял, что слишком тяжело, и унести труп не удастся, поэтому бросил вот так? По нашей просьбе снимок изучил врач-психиатр Александр Федорович.

- По ранам, которые мы видим, однозначно можно сказать: была борьба (об этом же говорят и соседи, слышавшие ночью звуки, - Авт.) и ножевые ранения наверняка есть не только на шее. Что касается чемодана, не вызывает никаких сомнений, что это посыл, символ: теперь можешь ехать! Убийца сознательно устроил все именно так.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА-ГРАФОЛОГА

«Это для тебя, шикарная»

В Instagram Екатерины Караглановой мы нашли одну любопытную запись. В апреле этого года девушка опубликовала картинку - шикарный букет хризантем с запиской: «...Это для тебя, шикарная. Хочется встретить женщину, ради которой можно совершать поступки и радовать ее каждый день, увидев тебя, понял, что эта женщина - ты... Если у меня есть хотя бы маленький шанс быть с такой девушкой как ты, намекни мне».

Загадочная записка к цветам, опубликованная в инстаграме девушки.

Карагланова подписала снимок так: «И снова surprise from mister X... Уже на протяжении нескольких недель я получаю букеты и записочки от тайного поклонника. Интересно, кто бы это мог быть?»

Можно предположить, что этот некто преследовал девушку и в итоге убил?

Мы показали записку эксперту. Знаете, как в детективных сериалах: специалист может по каким-то нюансам написания букв чуть ли ни психологический портрет автора письма составить. Специалист АНО «Судебный эксперт» Георгий Черпенько объяснил, что для такого глубокого анализа нужны как минимум два рукописных листа текста формата А4. Зато рассказал о некоторых других деталях.

Мы показали эту записку эксперту.

Например, нам показался слишком аккуратным этот почерк с записки. Мужики так, как правило, не пишут.

- Имеются признаки, наиболее характерные для женского почерка, - отметил эксперт. - Это не точно мужской почерк. В нем есть признаки, наиболее характерные для женского почерка.

А еще бросилось в глаза, что автор записки делает наклон влево. Сознательно пытался изменить почерк?

- Изменение разгона и наклона действительно является одним из наиболее часто встречающихся признаков намеренного искажения собственного письма. Но без полноценного исследования что-то более точно сказать невозможно.

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