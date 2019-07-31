Иван Затевахин: Границы между интеллектом человека и животных не существует

На днях мировая наука понесла тяжелую утрату: на шестнадцатом году жизни ушла в страну вечной охоты бордер-колли Чейсер, которую официально признавали самой умной собакой в мире. Она не только знала 1022 слова, но разбиралась в грамматике: то есть понимала разницу между предложениями «положи мяч к игрушке» или «положи игрушку рядом с мячом». Чейсер имела представление о категориях предметов: понимала, что существует общая категория - например «игрушки», и ее более мелкие подразделы «мячи» и «диски для игры фрисби». Это проверялось очень просто: Чейсер просили из кучи мячей принести «не мяч» - сам «инородный» предмет при этом не называли. Умная псина никогда не ошибалась в этом тесте. Ее хозяином был профессор психологии Уффорд-колледжа Джон Пилли, он ушел из жизни в прошлом году в возрасте 89 лет (о том, какой способ обучения придумал ученый, читайте «Как самая умная собака в мире выучила 1022 слова» на kp.ru). О том, как нам теперь жить с пониманием того, что некоторые животные ничуть не глупее нас, мы поговорили с автором и ведущем программы «Диалоги о животных» на ВГТРК биологом Иваном Затевахиным.

Собаки понимают человеческую речь

- Иван Игоревич, это собака такая уникальная или дело, скорее, в личности хозяина?

- В принципе, многие собаки поражают своими способностями. Кто-то чуть ли не художественные картины из игрушек выкладывает. Кто-то запоминает огромное количество слов. Чейсер в этом плане, конечно, уникум и чемпион, но собаки с большим «словарным запасом» не редкость. Чейсер очень повезло, что она попала к профессору, который экспериментировал с ней и развивал ее способности. То есть совпали способности собаки и научно-исследовательская деятельность хозяина. Поэтому они и добился таких результатов.

Чейсер, которую назвали самой умной собакой в мире, теперь хотят поставить памятник на родинеФото: СОЦСЕТИ

- То есть все-таки без человека интеллект собаки не развивается?

- Собаки и сами по себе способны на многое. Сейчас в YouTube можно посмотреть ролики о том, как барбосы совершают разные интеллектуальные подвиги. Например, двигают стулья, чтобы вылезти из ограды, или хитро используют щеколду, чтобы выпустить на волю своего товарища. Но если вы хотите чудес, связанных именно со взаимоотношением с человеком - а возможностью понимать человеческую речь, безусловно, к этой сфере относится - то вам надо с собакой заниматься. Здесь потенциал у собак очень большой, поскольку отбор у них был направлен на то, чтобы выполнять требования хозяина. Но успехи в этой области свидетельствует не о каком-то чистом разуме и интеллекте, а именно о способности взаимодействовать с хозяином.

- Благодаря Чейсер мы что-то новое узнали о способностях собак?

- Мы и так знали, что собаки понимают человеческую речь. Многие владельцы лучше меня прочтут лекцию о том, как их собаки знают слова, названия предметов, различают всех членов семьи по именам. Но уникальность этого колли в том, что она находилась под строгим научным наблюдением. Фишка в том, что рассказы владельцев собак можно было списать на досужие разговоры, а история Чейсер это жизнь в официально задокументированном научном эксперименте. То, что раньше было обывательским мнением, сейчас стало абсолютным научно доказанным фактом.

Чейсер с хозяевамиФото: СОЦСЕТИ

За животными признают права личностей

- Такие эксперименты показывают, что животные глубже понимают мир, нежели мы себе представляли. На основании этих знаний мы должны как-то изменить свое отношение к собакам? Например, в ряде стран приматам дают некие гражданские права, их нельзя продавать, использовать в цирке…

- А в некоторых странах дельфинов признали личностями. И с ними тоже ничего делать нельзя. По-моему Канада приняла такой закон, и Индия к этому близка.

- Это нужно воспринимать, как некое чудачество, которое продавили зоозащитники?

- Радикалы всегда играют отрицательную роль в чем бы то ни было. Существуют радикальные зоозащитники, которые выпускают животных из зоопарков (и они потом погибают) или совершают другие нелепые поступки. Но есть среди зоозащитников и люди науки, которые отвечают за свои слова. Благодаря усилиям таких людей - дельфинологов, приматологов, исследователей слонов или тех же собак - мы понимаем, как функционируют мозг животного. Научное сообщество уже лет десять, если не больше, абсолютно однозначно отдает себе отчет, что границы между человеческим интеллектом и разумом животных практически нет - она размыта. Если брать какие-то интеллектуальные упражнения, то те же шимпанзе-бонобо решают задачи, связанные с быстрым запоминанием, значительно лучше, чем люди. Ну, и кто из нас умнее? Или взять дельфинов: у них мозг больше, они запоминают огромное количество информации и могут получать представление, как о внешнем виде предмета и так и о его плотности и весе, благодаря использованию эхолокационных сигналов. У людей такие способности полностью отсутствуют. Так что признание за животными прав личности это не чудачество, а реакция на эксперименты с животными, которые показывают, что собаки, обезьяны, слоны, дельфины, птицы (я боюсь обидеть кого-то из животных) показывают феноменальные интеллектуальные способности и навыки обращения с орудиями труда.

Все зависит от собаки, а не от породы

- Повторить результаты Чейсер можно с собакой любой породы или псы пастушьих пород являются интеллектуальными лидерами среди барбосов?

- Доказано, что индивидуальные различия между собаками «весят» больше, чем различия одной породы от другой. Это если брать в среднем. Все зависит от конкретного индивида. При этом любой дрессировщик, который выступает на соревнованиях, скажет вам, что бордер-колли лучше дрессируется для определенных видов спорта. Да, это так. Дело в том, что пастушьи собаки последние 300-400 лет отбирались именно для работы с человеком, выполнения его команд. Поэтому они легче дрессируются, но это не значит, что они умнее, скажем, среднеазиатской овчарки. Овчарки блестяще обучаются даже методом подражания. Это значит, что им не надо давать никаких команд, они просто смотрят, как другие собачки что-то делают и перенимают. Овчарок я взял просто для примера, какую породу ни возьми, у каждой найдется экземпляр, который поразит интеллектом воображение тренера или владельца. Все зависит от собаки, а не от породы.

- А вас, как человека искушенного, собаки удивляли своей сообразительностью?

- Меня моя собака поражает в ежедневном режиме. У меня метис американского стаффордшира и питтбуля, зовут его Гор. Каждый раз он что-то невероятное придумывает, чтобы найти способ заставить меня выполнить его желание. Это надо видеть! Он может объяснить абсолютно все, что ему нужно.

Самые гениальные животные

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Как самая умная в мире собака выучила 1022 слова

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