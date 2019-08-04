Путешествие по курортному Крыму: Когда купальник лишний для загара в центре Коктебеля

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ПЛЮС КПЗ ДЛЯ ДЕЛЬФИНА

Коктебель, в советское время Планерское, – поселок с населением меньше 3 тысяч человек. Колыбель отечественного планеризма и культовое место для сторонников виндсерфинга, кайтсерфинга и прочих водных забав посредством ветра. Небольшая бухта в окружении выгоревших на солнце гор, точнее холмов. Набережная над галечными пляжами с набором едален, сувенирных киосков и столов экскурсбюро, маленьким дельфинарием, больше похожим на тюрьму для черноморских афалин, и прочие незатейливые приметы типичного курортного городка.

Заплутав в дикой нумерации, когда четные номера домов на одной стороне улицы, а нечетные вовсе не на другой, а в каком-то закутке, который, как язык змеи, вылезает из соседнего проулка, забираюсь наконец на вершину холма, где, выстроившись в ряд, как солдаты на вечерней поверке, стоят бок о бок четыре мини-гостиницы. Моя последняя в ряду. Пот градом, язык на плече. Что ж вы, хозяева, не предупредили, что в Коктебеле вообще нет общественного транспорта. Уж разорился бы на такси от автостанции...

Так хозяева домов, где жилье сдается отдыхающим, столбят место для парковки.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ГОЛЫЙ, ГОЛЫЙ, ГОЛЕЕ...

Коктебель явно не для массового отдыха. Тем более с детьми. Тут не ограниченный ничем вольный ветер, как пелось когда-то в советской оперетте с одноименным названием. Это такое место тусовки постаревших хиппи и панков, нудистов - их пляж прямо в центре города и ничем не огорожен: вот ты был среди загорающих в бикини и плавках, но сделал шаг и оказался среди соревнующихся в турнире "Голый, голый, голее...".

- Ой, - удивляется девушка, поднявшаяся на невысокий холм над пляжем, в котором покоится основатель дачного Коктебеля Эдуард Юнге, его сыновья и внуки. - А они там внизу… того… без плавок...

- Того-того, - не разочаровываю девушку.

Группа посланцев с черного континента вовсю окучивает коктебельские пляжи. Но им сильно не понравилось мое внимание к ним. Нет, не из-за того что я их снял на фото- и видеокамеру, а потому, что отказался платить за это.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

А вот чемпионат на раздевание в Коктебеле смотрится вполне органичноФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

По пляжу бродят четыре негра, то ли бывшие студенты из африканских стран, то ли болельщики мундиаля, застрявшие в России и выбравшие Крым из-за теплого климата. Посланцы черного континента окучивают отдыхающих на предмет совместной съемки. Когда я сам включаю видеокамеру, группа чернокожих гастролеров закрывает лица рукой, а один из ансамбля, видимо антрепренер, требует от меня 150 рублей. Денег я ему не даю, советуя обратиться за помощью к Третьему Интернационалу. Продюсер безнадежно машет рукой и сбирает коллег на дальнейшую жатву.

Здесь же представители богемы - вольные художники, поклонники джаза, участницы и участники международного чемпионата по стриптизу (ну а как еще назовешь это соревнование, если есть представители России, Украины и Молдовы – точно международный!) и еще бог весть какие неформалы и адепты раскрепощения и ничем не ограниченной свободы.

Подобных бывших хиппи, постаревших, но не предавших стиль, в Коктебеле можно встретить часто.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Захожу в школу виндсерфинга – открытый морю ангар недалеко от квартала недешевых эллингов. Интересуюсь ценами на обучение: хочу, дескать, овладеть искусством покорения волн на доске под парусом.

- Спросите Каву, - советует девушка с волосами русалки, перепутанными ветром и блестящими от соли и солнца.

Памятник самому знаменитому жителю Коктебеля, поэту и художнику Максимилиану Волошину установлен на городской набережной.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Устойчивое впечатление от Коктебеля – какая-то запущенность и неряшливость во всем – от состояния прилегающих к моря улиц до общего состояния духа.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Хотя главную набережную в Коктебеле все-таки стараются поддерживать в порядке.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Кава (в жизни Слава), мужик изрядно за сорок, смотрит на меня критически и дает мне ценовой расклад:

- Значит, так: для начала платишь 4 тысячи инструктору, который с тобой будет заниматься на берегу. Ну а потом в море – за каждый час тысяча рублей. Ну или меньше, если наберешь часов побольше.

Недешево. Эх, не бывать мне покорителем волн!..

Романтический сюжет – как раз для художественного полотна: “Женщины и море”.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Коктебельская бухта со всех сторон окружена выжженными солнцем холмами.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ЭЛИТА СЮДА НЕ СПЕШИТ

Но нельзя сказать, что Коктебель элитный курорт. Для богатых постояльцев он слишком запущенный: рядом с четырехзвезной (по местным меркам, конечно) гостиницей ржавая арматура и провалы набережной, прямо на берегу не озонирующие приморский воздух мусорные баки и брошенная на произвол судьбы кафешка с полуразрушенной барной стойкой и остатками пола. Как будто собирались обновить заведение к сезону, а потом, подсчитав затраты и будущие барыши, плюнули...

Во многих местах купаться очень неудобно. Зато можно сачком ловить мелкую морскую живность.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Накануне приезда в Коктебель, заглянул в Фейсбук, где с подачи одного из пользователей сезон здесь представал совершенно провальным. Эти катастрофические выводы иллюстрировались фотографиями пустой набережной и голых, как пустыня Кара-Кум, пляжей. Но, говорил когда-то Козьма Прутков, не верь глазам своим: поселок хоть и не забит гостями под завязку, но отдыхающие все-таки имеются. Узенькими струйками по вечерам они заполняют городскую набережную и тусят, не создавая, впрочем, густой курортный поток.

В Коктебельской бухте раздолье для виндсерфингистов и кайт-серферов.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Молодой водитель такси Али на вопрос, много ли у него клиентов, вздыхает:

- Не очень. И так по всему побережью. У меня друзья и знакомые говорят, что совсем не богатый сезон. Те, кто приезжает, очень экономят. В прошлом году вот нормально было. В основном за счет невыездных военных и полицейских. А сейчас им разрешили в Турции отдыхать. Они мне еще тогда говорили: "Поедем лучше за границу". Эх, хотя бы у нас инфраструктура была, а то, сами видите, все очень печально.

Пляжный продавец раков.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Иногда рекламные слоганы играют на самых тонких душевных струнах.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Зимой Али впервые в жизни выбрался из Крыма. Впервые летел на самолете. Впервые побывал в Москве и Питере. Очень ему понравилось. И Красная площадь - осуществил свою детскую мечту, и освещение, и особенно дороги.

- А у нас каждую весну собирают деньги на ремонт покрытия - с гостиниц, кафе и ресторанов, турфирм и прочее. И ведь немалые деньги. Только куда они деваются, - удивляется Али, пока его ласточка гремит на выщербленных бетонных плитах с пятисантиметровыми зазорами между ними.

Еще одно развлечение – морская прогулка на шхуне.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

И в самом деле, в Коктебеле лучше на планере передвигаться.

P.S. Да, едва не забыл: в Коктебель все-таки надо обязательно приехать на одно главное событие сезона – традиционный фестиваль джаза. В этом году он пройдет с 23 по 25 августа. Нудисты к тому времени в основном разъедутся, зато будет праздник хорошей музыки...

Нудисткий пляж в Коктебеле находится едва ли не в центре поселка и не огражден от обычного даже предупредительными знаками.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Так мечты о высоком сталкиваются с грязной прозой жизни.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ЦЕНЫ (в рублях):

Аренда двухместного номера в мини-гостинице не на первой линии (5-10 минут до моря) – 2200-2400 за сутки, завтрак оплачивается дополнительно – 250

Экскурсия в Ливадийский или Воронцовский дворец – от 2000 до 3000

В Коктебеле расположился целый квартал эллингов, многие из них выставлены на продажу. Цены хоть и не из дешевых, но далеко не Лазурный берег.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В Коктебеле есть и вполне приличные гостиницы уровня “четыре звезды”. Как, например, вот эта. Но не они определяют общее достаточно убогое состояние сервиса.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Билет в дельфинарий – 900 (для взрослых, с 12 лет), 500 (для детей 5-11 лет), фотографирование с морским котиком – 300, с дельфином на помосте – 700, катание на дельфине с фотографированием (1 круг) – 1500, катание на дельфине (5 минут) - 3500

Порция раков (7-8 штук в зависимости от размера) у разносчика на пляже -200-300

Порция самодельных чипсов у разносчика на пляже - 100

Маршрут поездкиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

В следующем репортаже автор, доехав до Феодосии, увидел, что Ассоль сильно постарела…

Продолжение следует

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