Путешествие по курортному Крыму. Керчь: под горою Митридат обгорелый и поддат
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КРАСАВИЦА С ПОЖУХЛОЙ КОЖЕЙ
В Керчи посреди дня встречаю особенно много обгорелых туристов под хорошим градусом и даже на изрядной кочерге. Может, потому что долгий путь преодолели, мост проехали - и вот он Крым, можно расслабиться. Или это так жаркое солнышко действует в желтом городе посреди голой выжженой степи и невысоких холмов из известняка и песчаника.
Парадокс Керчи: на центральном площади города имени Ленина памятник вождю самого молодого учения смотрит на старейший храм страны – церковь Иоанна ПредтечиФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Хотя в Керчи стараются - тень здесь искать не надо, много зелени среди изрядно потертых временем домов. Но несмотря ни на что город очарователен в своей небрежной неухоженности, окутанной флером времени. Как будто говорит всем приезжим: ну что вы хотите, я ведь самый древний город России, поживите с моё...
На склонах Митридата раскопаны древние городища эллинских колонистов Пантикапея, но раскопки еще продолжаютсяФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Видно, что городские власти стараются - дороги подшаманены, на центральных улицах аккуратная цветная плитка, многие фасады блестят свежей краской. Но больше все-таки пока следов прошлого, и не славного, а проклятого. Как будто постаревшая красавица прячет под румянами дряблые щеки и пожухлую кожу...
Под горою Митридат стоят дома старой КерчиФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Главный городской променад Керчи – пешеходная улица Ленина с кучей магазинов, ресторанов и кафешекФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
ЧЕРНОЕ, АЗОВСКОЕ ИЛИ ПРОЛИВ?
Отдыхать в Керчи непросто. Все-таки немаленький и даже индустриальный город. Заводы. Порт. Паромная перепава. Крымский мост наконец. Из достопримечательностей разве что гора Митридат, на которой когда-то располагался дрвнегреческий акрополь, а теперь стоит обелиск славы.
Теперь практически из любой точки старой Керчи открывается вид на Крымский мостФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
На Митридат ведет историческая лестница из 432 ступеней. Местами огороженная белыми металлическими листами – след оползня. Деньги на ремонт выделялись. Деньги освоены полностью. Но толку мало: оползни продолжаются.
На Митридате есть и автостоянка для машин и туристических автобусов, которые заезжают на вершину по объездной дороге и вид этого уникального места явно не украшаютФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Церковь Иоанна Предтечи в Крыму считается старейший православный храм РоссииФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Но побывать там надо обязательно! Карабкаюсь наверх. Подниматься по ступенькам в гору удовольствие в жару маленькое. Могли бы для желающих фуникулер или канатку соорудить - заодно бы и денежку с туристов стригли. Не стригут. Вон древние греки ходили по тропам в своих сандалиях и туниках, чем наши лучше? Чай, отдыхающие не баре, пусть ножками потопают...
Гора Митридат – место основания Керчи более 2500 лет назадФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Ну или приезжают на Митридат по дороге на собственных авто или туристических автобусах. Для автотранспорта на вершине имеется стоянка. Что вообще-то странно для археологического памятника, где еще идут раскопки...
На городской пляж Керчи из центра нужно добираться почти 50 минут – или на “большом белом автобусе” (на фото сзади), или на желтом скотовозе с издевательским названием “Эталон”Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Пушкин на памятнике, установленном на набережной в Керчи, больше напоминает ВысоцкогоФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Из остального - в Керчи, как считается, древнейшая в России церковь Иоанна Предтечи на площади, разумеется, Ленина и экскурсия к местам партизанской славы в аджимушкайских каменоломнях. Это от центра города километров двенадцать. Далековато.
Эта зона отдыха на центральной набережной носит странное название “Водная база автошколы ДОСААФ”. Вход на этот водно-автомобильный пляж платный – 100 рублей с человекаФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
С пляжами тоже беда - нужно ехать за город: на черноморский - минут сорок-пятьдесят в душном автобусе, до пляжа на Азовском море еше дольше, почти час. Можно, конечно, искупаться прямо с городской набережной, освоив ради географического фетишизма Керченский пролив. Я так и сделал. Но очень недоволен остался: кабинок для переодевания нет, на дне скользкие камни...
Пока набережная в Керчи имеет вполне неприглядный вид, однако власти города обещают ее реконструировать. Только вот когда?Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Поэтому еду на городской пляж. На, как здесь говорят, большом белом автобусе с системой кондиционирования воздуха через открытый на крыше люк. Это мне еще повезло, что не попал в укроскотовоз-"эталон" или в старую газель с надроенным верхом, которая похожа на провинциальный катафалк.
Памятник морякам-десантникам, погибшим в боях за Керчь в годы войны. В действительности десантов было три, и только последний привел к освобождению города в 1944 годуФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Городской пляж очень неплохой. На мой вкус, один из лучших в Крыму. Если бы еще не эта дорога к воде…
Колесо обозрения в парке возле гшородской набережной чаще всего не работает – желающих покататься на нем почти нетФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
В общем, остается, как партизан из аджимушкайских каменоломен, совершать из отеля вылазки в город, затариваясь там горючим под маркой крымских вин.
Дикий пляж напротив рыбного порта практическ не оборудован, хотя вода здесь теплая и чистаяФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
СЛИШКОМ МНОГО ТЫ НЕ ПЕЙ - ВСЕ ЖЕ ЗДЕСЬ ПАНТИКАПЕЙ!
Более-менее приличное сухое вино начинается в магазине от 450 рублей за бутылку. Не ахти что, конечно: ординарное и вполне проходное, но с местными фруктами и таким же заурядным сыром пойдет.
Зато на диком пляже напротив рыбного порта открывается прекрасный вид на Крымский мостФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Нет, из бочонков в ларьках нальют и литруху за 250, а на рынке или прямо на вершине Митридата подмигивающий тебе мужичонка предложит за те же деньги полторашку или поллитра "коньяка", то есть чачи убойной силы. Но это уже явный шмурдяк. Что в него добавляли для крепости - дрожжи, сахар, аспирин или дихлофос - неведомо.
Типичная старая Керчь: аккуратные, хотя и ветхие домики, свежая плитка на тротуарахФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Вот так и прохожу на рынке сквозь ряды подмигивающих мне мужичков мимо. Хотя от увиденного в Крыму хочется залить горло до потери пульса.
Жаль, я совсем не пью…
Вид на Керченский пролив со стороны Митридатской лестницыФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. Подняться на гору Митридат, причем сделать это именно по Митридатской лестнице, останавливаясь на пути и вглядываясь в окрестности.
На скалистом холме в центре горы Митридат, на месте древнего акрополя, стоит башня для вечного огняФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
2. Сфотографироваться на скамейке с видом на Крымский мост, которая стоит на вершине Митридата.
Митридатская лестница насчитывает 432 ступени. Фуникулера нет. Так что наверх или пешком, или на машине по окружной дорогеФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
3. Зайти в старейшую в России церковь Иоанна Предтечи и окунуться в поток истории.
4. Съездить в аджимушкайские каменоломни и перестать наконец ныть: как плохо мы живем...
Тем, кто поднимается по Митридатской лестнице, открывается перспектива на Керченский пролив и Крымский мост, который совсем недалеко отсюдаФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
ЦЕНЫ (в рублях)
Обед из 2-х блюд в столовой - 300-350, в кафе - 550-600
Помидоры (за 1 кг) - 100-150
Огурцы (за 1 кг) - 40-60
Кукуруза (за 1 кг) -10-25
Персики (за 1 кг) -110-150
Абрикосы (за 1 кг) -110-130
Черешня (за 1 кг) - 210
Инжир (за 1 кг) - 150
Яблоки (за 1 кг) - 75-80
Свинина (за 1 кг) - 350
Телятина (за 1 кг) - 350-500
Сало соленое или копченое (за 1 кг) -350-400
Ставрида (за 1 кг) - 100-150
Кефаль (за 1 кг) - 100
Хамса (малосоленая) (за 1 кг) - 100
Лобань (за 1 кг) - 450
Стакан кваса (0,5) - 45 в городе, 50 на набережной или пляже
На вершине горы Митридат установлен Обелиск Славы в память о воинах Красной Армии, погибших при освобождении Керчи от немецко-фашистских захватчиков. Памятник был возведен еще в 1944 году – почти сразу после освобождения городаФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Прокат шезлонгов на пляже - 350 рублей в день обычный; 500 рублей в день комплект из двух лежаков и зонтика; 700 рублей в день комплект из двух лежаков с мягкими матрасами и зонтика; мягкое бунгало - 1000 рублей в день.
Из последних туристических объектов: на вершине горы Митридат была поставлена скамейка “Крымский мост” – чтобы туристы смогли сделать снимки на память на фоне этого грандиозного сооруженияФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Фотомагнит с твоим изображением с видом на Крымский мост на вершине горы Митридат - 200
По набору услуг и состоянию песка и воды городской пляж в Керчи один из лучших в КрымуФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Там же фото с обезьянкой или попугаем ара - 150 на свою камеру, 450 - на камеру фотографа с выдачей снимка на месте
Маршрут поездкиФото: Дмитрий ПОЛУХИН
В завершающем репортаже автор подведет итоги своего более чем двухнедельного путешествия по Крыму и представит личный и сугубо субъективный рейтинг тех мест, в которых побывал. Ну а вам уже самим решать, насколько он объективен…
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Керчь: под горою Митридат обгорелый и поддат.Сергей ПОНОМАРЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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