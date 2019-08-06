Путешествие по курортному Крыму. Керчь: под горою Митридат обгорелый и поддат

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КРАСАВИЦА С ПОЖУХЛОЙ КОЖЕЙ

В Керчи посреди дня встречаю особенно много обгорелых туристов под хорошим градусом и даже на изрядной кочерге. Может, потому что долгий путь преодолели, мост проехали - и вот он Крым, можно расслабиться. Или это так жаркое солнышко действует в желтом городе посреди голой выжженой степи и невысоких холмов из известняка и песчаника.

Парадокс Керчи: на центральном площади города имени Ленина памятник вождю самого молодого учения смотрит на старейший храм страны – церковь Иоанна ПредтечиФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Хотя в Керчи стараются - тень здесь искать не надо, много зелени среди изрядно потертых временем домов. Но несмотря ни на что город очарователен в своей небрежной неухоженности, окутанной флером времени. Как будто говорит всем приезжим: ну что вы хотите, я ведь самый древний город России, поживите с моё...

На склонах Митридата раскопаны древние городища эллинских колонистов Пантикапея, но раскопки еще продолжаютсяФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Видно, что городские власти стараются - дороги подшаманены, на центральных улицах аккуратная цветная плитка, многие фасады блестят свежей краской. Но больше все-таки пока следов прошлого, и не славного, а проклятого. Как будто постаревшая красавица прячет под румянами дряблые щеки и пожухлую кожу...

Под горою Митридат стоят дома старой КерчиФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Главный городской променад Керчи – пешеходная улица Ленина с кучей магазинов, ресторанов и кафешекФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ЧЕРНОЕ, АЗОВСКОЕ ИЛИ ПРОЛИВ?

Отдыхать в Керчи непросто. Все-таки немаленький и даже индустриальный город. Заводы. Порт. Паромная перепава. Крымский мост наконец. Из достопримечательностей разве что гора Митридат, на которой когда-то располагался дрвнегреческий акрополь, а теперь стоит обелиск славы.

Теперь практически из любой точки старой Керчи открывается вид на Крымский мостФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

На Митридат ведет историческая лестница из 432 ступеней. Местами огороженная белыми металлическими листами – след оползня. Деньги на ремонт выделялись. Деньги освоены полностью. Но толку мало: оползни продолжаются.

На Митридате есть и автостоянка для машин и туристических автобусов, которые заезжают на вершину по объездной дороге и вид этого уникального места явно не украшаютФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Церковь Иоанна Предтечи в Крыму считается старейший православный храм РоссииФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Но побывать там надо обязательно! Карабкаюсь наверх. Подниматься по ступенькам в гору удовольствие в жару маленькое. Могли бы для желающих фуникулер или канатку соорудить - заодно бы и денежку с туристов стригли. Не стригут. Вон древние греки ходили по тропам в своих сандалиях и туниках, чем наши лучше? Чай, отдыхающие не баре, пусть ножками потопают...

Гора Митридат – место основания Керчи более 2500 лет назадФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Ну или приезжают на Митридат по дороге на собственных авто или туристических автобусах. Для автотранспорта на вершине имеется стоянка. Что вообще-то странно для археологического памятника, где еще идут раскопки...

На городской пляж Керчи из центра нужно добираться почти 50 минут – или на “большом белом автобусе” (на фото сзади), или на желтом скотовозе с издевательским названием “Эталон”Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Пушкин на памятнике, установленном на набережной в Керчи, больше напоминает ВысоцкогоФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Из остального - в Керчи, как считается, древнейшая в России церковь Иоанна Предтечи на площади, разумеется, Ленина и экскурсия к местам партизанской славы в аджимушкайских каменоломнях. Это от центра города километров двенадцать. Далековато.

Эта зона отдыха на центральной набережной носит странное название “Водная база автошколы ДОСААФ”. Вход на этот водно-автомобильный пляж платный – 100 рублей с человекаФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

С пляжами тоже беда - нужно ехать за город: на черноморский - минут сорок-пятьдесят в душном автобусе, до пляжа на Азовском море еше дольше, почти час. Можно, конечно, искупаться прямо с городской набережной, освоив ради географического фетишизма Керченский пролив. Я так и сделал. Но очень недоволен остался: кабинок для переодевания нет, на дне скользкие камни...

Пока набережная в Керчи имеет вполне неприглядный вид, однако власти города обещают ее реконструировать. Только вот когда?Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Поэтому еду на городской пляж. На, как здесь говорят, большом белом автобусе с системой кондиционирования воздуха через открытый на крыше люк. Это мне еще повезло, что не попал в укроскотовоз-"эталон" или в старую газель с надроенным верхом, которая похожа на провинциальный катафалк.

Памятник морякам-десантникам, погибшим в боях за Керчь в годы войны. В действительности десантов было три, и только последний привел к освобождению города в 1944 годуФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Городской пляж очень неплохой. На мой вкус, один из лучших в Крыму. Если бы еще не эта дорога к воде…

Колесо обозрения в парке возле гшородской набережной чаще всего не работает – желающих покататься на нем почти нетФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В общем, остается, как партизан из аджимушкайских каменоломен, совершать из отеля вылазки в город, затариваясь там горючим под маркой крымских вин.

Дикий пляж напротив рыбного порта практическ не оборудован, хотя вода здесь теплая и чистаяФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

СЛИШКОМ МНОГО ТЫ НЕ ПЕЙ - ВСЕ ЖЕ ЗДЕСЬ ПАНТИКАПЕЙ!

Более-менее приличное сухое вино начинается в магазине от 450 рублей за бутылку. Не ахти что, конечно: ординарное и вполне проходное, но с местными фруктами и таким же заурядным сыром пойдет.

Зато на диком пляже напротив рыбного порта открывается прекрасный вид на Крымский мостФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Нет, из бочонков в ларьках нальют и литруху за 250, а на рынке или прямо на вершине Митридата подмигивающий тебе мужичонка предложит за те же деньги полторашку или поллитра "коньяка", то есть чачи убойной силы. Но это уже явный шмурдяк. Что в него добавляли для крепости - дрожжи, сахар, аспирин или дихлофос - неведомо.

Типичная старая Керчь: аккуратные, хотя и ветхие домики, свежая плитка на тротуарахФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Вот так и прохожу на рынке сквозь ряды подмигивающих мне мужичков мимо. Хотя от увиденного в Крыму хочется залить горло до потери пульса.

Жаль, я совсем не пью…

Вид на Керченский пролив со стороны Митридатской лестницыФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО:

1. Подняться на гору Митридат, причем сделать это именно по Митридатской лестнице, останавливаясь на пути и вглядываясь в окрестности.

На скалистом холме в центре горы Митридат, на месте древнего акрополя, стоит башня для вечного огняФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

2. Сфотографироваться на скамейке с видом на Крымский мост, которая стоит на вершине Митридата.

Митридатская лестница насчитывает 432 ступени. Фуникулера нет. Так что наверх или пешком, или на машине по окружной дорогеФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

3. Зайти в старейшую в России церковь Иоанна Предтечи и окунуться в поток истории.

4. Съездить в аджимушкайские каменоломни и перестать наконец ныть: как плохо мы живем...

Тем, кто поднимается по Митридатской лестнице, открывается перспектива на Керченский пролив и Крымский мост, который совсем недалеко отсюдаФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ЦЕНЫ (в рублях)

Обед из 2-х блюд в столовой - 300-350, в кафе - 550-600

Помидоры (за 1 кг) - 100-150

Огурцы (за 1 кг) - 40-60

Кукуруза (за 1 кг) -10-25

Персики (за 1 кг) -110-150

Абрикосы (за 1 кг) -110-130

Черешня (за 1 кг) - 210

Инжир (за 1 кг) - 150

Яблоки (за 1 кг) - 75-80

Свинина (за 1 кг) - 350

Телятина (за 1 кг) - 350-500

Сало соленое или копченое (за 1 кг) -350-400

Ставрида (за 1 кг) - 100-150

Кефаль (за 1 кг) - 100

Хамса (малосоленая) (за 1 кг) - 100

Лобань (за 1 кг) - 450

Стакан кваса (0,5) - 45 в городе, 50 на набережной или пляже

На вершине горы Митридат установлен Обелиск Славы в память о воинах Красной Армии, погибших при освобождении Керчи от немецко-фашистских захватчиков. Памятник был возведен еще в 1944 году – почти сразу после освобождения городаФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Прокат шезлонгов на пляже - 350 рублей в день обычный; 500 рублей в день комплект из двух лежаков и зонтика; 700 рублей в день комплект из двух лежаков с мягкими матрасами и зонтика; мягкое бунгало - 1000 рублей в день.

Из последних туристических объектов: на вершине горы Митридат была поставлена скамейка “Крымский мост” – чтобы туристы смогли сделать снимки на память на фоне этого грандиозного сооруженияФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Фотомагнит с твоим изображением с видом на Крымский мост на вершине горы Митридат - 200

По набору услуг и состоянию песка и воды городской пляж в Керчи один из лучших в КрымуФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Там же фото с обезьянкой или попугаем ара - 150 на свою камеру, 450 - на камеру фотографа с выдачей снимка на месте

Маршрут поездкиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

В завершающем репортаже автор подведет итоги своего более чем двухнедельного путешествия по Крыму и представит личный и сугубо субъективный рейтинг тех мест, в которых побывал. Ну а вам уже самим решать, насколько он объективен…

Окончание следует

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