Путешествие по курортному Крыму. Феодосия: Ассоль сильно постарела
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КАК ДЕНИКИН ПОБЕДИЛ ГАГАРИНА
В Феодосии живу напротив железнодорожного вокзала, сильно ожидающего начала пассажирского движения через Крымский мост, а сейчас совершенно безлюдного. Пока здесь курсируют всего 4 пригородных поезда.
Остановился в Феодосии в историческом отеле “Гранд Астория”, откуда в 1920 году отбывал в эмиграцию бывший руководитель вооруженных сил юга России генерал Антон Деникин.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Устроился в историческом отеле "Гранд Астория", построен он в 1914 году в стиле русского модерна. Весь фасад его облеплен мемориальными досками, в том числе главнокомандующему русской армией на юге России генералу Антону Деникину, который останавливался здесь перед отплытием за рубеж в 1920 году. Гостиничный ресторан со шведским столом на завтрак тоже соответственно называется "Деникин".
Почему такое внимание беглому и проигравшему все свои основные сражения генералу, непонятно. Ведь рядом висят доски в память о других постояльцах - например, космонавтах и разработчиках космической техники, которые совершили действительный прорыв в будущее, а не возвращение к отжившему.
Архиерейское подворье в Феодосии с пряничными церквями великомученницы Екатерины и священномученика Андрея Косовского и такой же часовни Святой Блаженной Ксении Петербуржской.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Феодосия живет прошлым. И ладно бы это прошлое было связано с историей почти 2500-летней давности, когда город был основан греками-колонистами из Милета - некоторые из археологических артефактов представлены в музее древностей на городской набережной. Или с периодом генуэзского правления - сохранились отдельные башни и ворота генуэзской крепости. Или с жившими здесь художником Айвазовским и писателем Грином - в местной галерее содержится более 400 полотен плодовитого мариниста, а в ста метрах от нее расположен дом-музей отца Ассоли и Фрези Грант, успешно бегущей по волнам.
Дом-музей писателя-романтика в Феодосии: Александр Грин и его постаревшая Ассоль.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Но, увы... Эксплуатируя в хвост и гриву действительно богатейшую историю, в Феодосии, похоже застряли в советских годах - тогда город активно заселялся военными пенсионерами и ветеранами ВПК и секретных НИИ. Теперь престарелые, но боевые дочери и сыны оборонпрома уже на автовокзале пикируют на тебя, как штурмовик Су-25, только вместо бомб и ракет в руках у них таблички "Сдам жилье". И попробуй еще отбиться от этой атаки, если ты вымотан дорогой, растерян и беспомощно оглядываешься по сторонам...
Последнюю стометровку на выходе к набережной в Феодосии захватили агенты посуточной сдачи жилья – это, как правило, ветераны оборонпрома, секретных НИИ и военной службы.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
ПРОСТЫНКА ВМЕСТО АЛЫХ ПАРУСОВ
Гуляю по городу. Полуразрушенные советские санатории на побережье - бывшие особняки и дачи русских промышленников. Часть из них, правда, восстановили - например, архитектурный памятник - бывшую дачу табачного магната Стамболи. Другие пока стоят, затянутые строительной сеткой.
Дача Стамболи (архитектор Оскар Вегенер), построенная в Феодосии в 1915 года по заказу местного табачного магната Иосифа Стамболи в испано-мавританском стилеФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
“Ну ничего, утешают себя отдыхающие глядя на этот садик дачи Стамболи с обрезанными кустами, - жизнь круглая, авось, к нам она повернется своей лучшей стороной”.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Сегодня Феодосия за исключением пары-другой улиц в туристическом квартале у моря - это блочные хрущевки с уродливо застекленными балконами, на которых сушится разномастное белье. Этакие выцветшие алые паруса. Расколотые даже в центре тротуары. Забитые под завязку душные и пропахшие всеобщим потом городские автобусы - те же дряхлые ПАЗики и изгвазданные "Эталоны" - выкидыши украинского автопрома, про наличие такого чудо-изобретения, как кондиционер, они даже не подозревают.
За пределами исторического центра Феодосия – это вполне скучный провинциальный город, состоящий в основном из блочных хрущевских пятиэтажек.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Большинство дач в Феодосии, в которых раньше размещались профсоюзные здравницы, пока пребывает в разрухе.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Улица Земская в центре города считается не только прогулочной, но и деловой и торговой, но почему-то здесь почти всегда пустынно.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Кондукторша с характерным южным гэканьем и шоканьем, сама того не понимая, ведет философский диалог с пассажирами:
- Вам куда надо?
- Нам кинотеатр "Украина"...
- Тю-ю-ю, "Украины" давно нет, она не работает. Но есть "Крым" - это вам до конца.
Но ведь и Крым толком не работает, пытаясь в главной своей индустрии - туризме выехать в будущее на уже изрядно загнанной кляче о двух копытах – художнике Айвазовском и писателе Александре Грине.
Улица Галерейная в Феодосии ведет от одного главного артобъекта – дома-музея Грина к другому – художественному музею Айвазовского.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Однако гриновская Ассоль сильно постарела и обветшала, а погрузневшая Фрези Грант явно сразу же утонет в самой скромной волне. Всё то же самое, что было и двадцать, и пятьдесят лет назад. Эпоха всеобщего упадка отрасли периода четвертьвековой укрооккупации лишь законсервировала этот процесс.
Эксплуатируя художественную тему, на набережной возле галереи Айвазовского выставили для фотографирования тантамареску в виде портретной рамы.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
А рядом с галереей Айвазовского устроились современные художники и мастера художественных промыслов со своей художественной и не очень продукцией.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Набережная в Феодосии: толкотни особой нет, но народу на ней немало.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ!
Главный городской променад - ее прогулочная часть проспект Айвазовского и набережная над пляжами - разрезан на две части железнодорожными путями, по которым туда-сюда громыхает маневровый тепловоз, и он же несколько раз в день с лязгом протаскивает на вокзал три вагона пригородных поездов.
Вокзал пока принимает всего четыре пригородных поезда в сутки. Но здесь с нетерпением ждут, когда откроется дальнее пассажирское сообщение с материковой Россией через Крымский мостФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Есть несколько совсем не оборудованных - даже без шлагбаумов! - наземных переходов через пути. Ну ладно, пока движение не слишком интенсивное, никого из туристов вроде бы не сбило. Но ведь уже через полгода или даже раньше появятся поезда дальнего следования, а с ними и пригородное движение явно оживится. Надо бы переходные мостики над рельсами построить. Но их нет даже в планах...
Железнодорожные пути вдоль разрезают городскую набережную. Переходов через железку мало и они не оборудованы даже шлагбаумами.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Вот и финиш. Путь к морю завершен…Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
ЛИВНЕВКА С ВЕСОМЫМИ АРГУМЕНТАМИ
Море в Феодосии не то чтобы грязное - скорее замусоренное. Захожу на городском пляже в воду, выгребаю чуть подальше от принесенной вчерашним ливнем травы и опять едва не натыкаюсь на резинотехническое изделие номер два - зримый след ночного акта любви. Что-то мне везет на этот раз на поклонников экстремального секса в воде в темное время суток. За неделю уже третья встреча с пользованными латексными средствами. Ну вы бы хоть убирали за собой, нетерпеливые! Тут же дети отдыхают...
Городской пляж в Феодосии не слишком заполнен…Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
…может быть, потому что ливневые стоки с изрядным добавлением продуктов человеческой жизнедеятельности стекают в море прямо посреди городского пляжа.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Вечером встречаюсь с местными знакомыми, которые только что вернулись с Азовского моря, где купались и загорали. Объясняют: там вода теплей на целых два градуса. И что, стоило из-за этого переться в пробках полтора часа туда и столько же обратно?
Переглядываются: ну мы вообще-то в городе стараемся не купаться. Тут того, в общем...
А я-то думаю, что это за запах меня преследует второй день? Оказывается, накануне были сильные дожди и ливневая канализация постаралась. Вон она - главная насосная станция в виде ротонды с колоннами в стиле неоклассицизма между пляжами прямо посредине городской набережной: через нее в море все и сбрасывают. И ладно бы шла речь только о дождевых стоках. Но местные жители врезались в ливневку со своими канализационными трубами, вот это-то добро и течет прямо посреди пляжей и добавляет в морскую атмосферу неповторимый аромат продуктов человеческой жизнедеятельности.
Через несколько минут этот белоснежный красавец-лайнер отправится в увлекательное путешествие. Цигель-цигель, “Михаил Светлов” ту-ту!..Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Феодосийский морской порт находится прямо в городе.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ
В прибрежной столовке знакомлюсь с молодой женщиной с двухлетним сыном. Света - менеджер среднего звена из Калуги, приехала в Крым своим ходом за рулем немолодого опеля. Ничего не бронировала заранее, но ей повезло - сняла комнату с удобствами прямо у моря за 1700 рублей. Это ей еще скидку дали: такой же номер по соседству обошелся семейной паре с ребенком в 2000 рублей за день. А вообще-то на первой линии просят за жилье и три тысячи, и три с половиной.
Так что мой номер в исторической гостинице за 3500 рублей, включая полноценный завтрак, это по всем меркам недорого.
Спрашиваю Свету об ее впечатлениях о городе и отдыхе. Та в ответ скучает:
- Вообще я больше ожидала. А тут такие цены, что мама не горюй. И в общем-то платить не за что…
Как и в далеком советском детстве, я, увидев педальные автомобильчики, очень захотел покататься на них. Жаль, возраст и габариты уже не позволяют это сделать…Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
ЧТО НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ:
1. Дача Стамболи – это архитектурная конфетка
2. Галерея Айвазовского – это художественная традиция
3. Музей Александра Грина – это романтика
4. Остатки генуэзской крепости Кафа и башню Святого Константина – это история
5. Ильинский маяк – из-за прекрасного вида на гавань, которая открывается со смотровой площадки
ЧТО МОЖНО ПРОПУСТИТЬ:
1. Музей денег – от рассматривания купюр и монет богаче все равно не станете
2. Музей скульптора Веры Мухиной – здесь в основном копии работ автора «Рабочего и колхозницы»
3. Дельфинарий «Немо» - как и в других таких цирках животных, меня здесь не оставляет ощущение «китовой тюрьмы»: жаль животных, натаскиваемых против их воли.
Такие новые гостиницы тоже есть в Феодосии, но их пока немного.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
4-звездочный отель “Алые паруса” в Феодосии явно лучший. Только вот мечту современной Ассоли о встрече на его палубе с современным каитаном Грэем он разрушает сразу: цены на размещение в “Алых парусах” в сезон начинаются с 5400 рублейФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Две недели я сдерживал себя, ужиная преимущественно овощами, но не вынесла душа обжоры нагрузки мелочной еды. Потому завалился в прибрежную шашлычную, где хозяином Артур, а на мангале его дальний молодой родственник Баграм (на фото).Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
ЦЕНЫ (в руб.):
Съем жилья - номер в гостинице на двоих (первая линия), включая завтрак - 3500; 1-комнатная квартира (5-7 минут от моря) - 1700; комната в гостевом доме на двоих (10 минут от моря) - 1500
Обед из двух блюд плюс напиток в столовой - 350-400 руб., то же самое, но с официантом - 500-550 руб.
Аренда шезлонга на пляже - 100 руб. за час, 300 руб. на весь день, зонтик идет бесплатным бонусом.
Абрикосы (за 1 кг) - 120-150
Слива (за 1 кг) - 150
Помидоры розовые (за 1 кг) - 130
Малина (1 ст.) - 100
Инжир (за 1 кг) - 200-230
Черешня (за 1 кг) - 200-220
Бананы (Эквадор) (за 1 кг) - 85
Маршрут поездкиФото: Дмитрий ПОЛУХИН
В следующем репортаже автор расскажет, как доехал до Керчи и, взобравшись на легендарную гору Митридат, удивился, что большинство туристов здесь в хорошем подпитии…
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Феодосия: Ассоль сильно постарела.Сергей ПОНОМАРЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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