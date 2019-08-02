"Ненависть высасывает изнутри": ГлюкоZa впервые ответила на слухи о разводе

Наталья Чистякова-Ионова, известная как ГлюкоZa, в своем блоге опубликовала манифест, посвященный всем сплетникам и завистникам. В последние три недели соцсети буквально бурлят сообщениями о разводе звезды с бизнесменом Александром Чистяковым. Видимо, у знаменитости лопнуло терпение, и она обратилась к публике.

"Ненависть - мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет все вокруг! Как артист, я каждый день сталкиваюсь с ненавистью, беспардонным вторжением в личную жизнь и прочей грязью, которая льется вокруг. И это единственное, что я готова ненавидеть!", - начала свою исповедь Наталья Чистякова-Ионова.

По словам певицы, несколько лет назад ей удавалось находиться в неком вакууме. Но теперь это стало просто невозможно. "Если раньше ощутить прилив этой мерзости было непросто, с появлением социальных сетей ненависть полилась через край. Кто-то таким образом сливает свою боль и злобу на мир, а для кого-то - это работа. Чем выше анонимность и возможность спрятаться за закрытой дверью интернета, тем больше ненависти вокруг", - констатировала мать двоих детей.

glukozamusic Я Глюкоза, и я ненавижу!

Наталья не лукавит, когда признается: "ненависть высасывает всю жизнь изнутри". Поэтому она приняла правильное для себя решение. "Единственное, что можно ненавидеть - саму ненависть!", - написала артистка.

Подписчики сразу отреагировали на крик души своей любимицы. Они посоветовали ей не обращать внимания на нападки, слухи и сплетни. Сама Наталья ответила практически каждому фолловеру.

Поддержали знаменитость и коллеги по цеху. "Ненависть - удел слабых людей, Натусик", - написал DJ Groove. А Дима Билан оставил философское: "Права! Иногда хочется всему миру психолога пожелать или посоветовать! До того оно воспалено последние пару лет... Сдвиг очевиден в сторону ненависти ко всему, чувствую кожей". и тут же уточнил: "Оно=Общество".

Напомним, в соцсетях появились слухи о разладе отношений между Натальей и ее мужем Александром Чистяковым. Пока певица предпочитает хранить молчание, но фанаты уверены, что брак звезды трещит по швам. Супруги 13 лет вместе, воспитывают двух очаровательных дочек - 12-летнюю Лидию и восьмилетнюю Веру. На днях певица переименовала страницу в Инстаграме, вновь став ГлюкoZой. Особо внимательные фанаты отмечают, что Наталья появляется без обручального кольца, а в ее сторис больше не найти роликов с веселых вечеринок.