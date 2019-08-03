"Моя попа красивее лиц этих ущербных": Волочкова топлес дала отпор завистникам

Анастасия Волочкова как никто знает, что такое нападки хейтеров. Любой "чих" балерины вызывает молниеносную реакцию злопыхателей, которые, не стесняясь в выражениях, начинают поливать танцовщицу грязью. В какой-то момент артистка даже была вынуждена закрыть комментарии в блоге, чтобы прекратить вакханалию на своей странице. Но есть у Насти еще один способ борьбы с завистниками.

Анастасия Волочкова - востребованная артистка. Ее рабочий график расписан по часам. У нее подрастает прекрасная дочь Ариша, относительно недавно звезда переехала в роскошный особняк, которым безмерно гордится, вот уже десять месяцев рядом с балериной находится ее любимый мужчина. Все это не может не вызывать раздражение у злых и завистливых людей.

Даже фирменные шпагаты Насти становятся предметом бурной реакции хейтеров. А уж если танцовщица демонстрирует фигуру в микро-бикини или вовсе предстает обнаженной, соцсети буквально стоят на ушах.

"Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей. Как? Я обладаю свободой не обращать внимания на эту грязь и выпады дешевые. Не думать и не знать, что о тебе написали, сказали, выдумали, посудачили, инсинуировали, как представили...", - обратилась к подписчикам Волочкова.

По словам Анастасии, ее совесть чиста, потому что за нее "говорит не громкость имени, а дела и поступки", которые она совершает. "И их, поверьте, добрых, искренних и благотворительных, очень много. Но их не спешат освящать...", - сетует знаменитость.

И она находит этому простое объяснение. Дело в том, что публике гораздо интереснее смотреть на ее пикантные снимки. "Потому что больший ажиотаж вызывают мои фото с пляжа в купальниках. И в шпагатах. Вы сами так растиражировали мой шпагат, что его уже занесли в «Книгу Рекордов России»!", - заявила звезда.

Но больше всего ее возмущает тот факт, что самые лютые критиканы используют ее доброе имя для самопиара. "Но я свое заслужила неимоверным трудом. И прекрасную подтянутую форму моего тела многие не могут пережить... Но и свое тело в такую форму привести не могут. Так мне есть что показать", - с вызовом отмечает балерина.

Она уверена, что поклонникам нравятся ее стать и грация. Настя не скрывает - знакомые присылают ей фото лиц завистниц, которые поливают ее грязью. "Без слез не взглянешь, простите... Моя попа красивее лиц этих ущербных", - сказала артистка.

Сейчас она счастлива, потому что ее дом - полная чаша. А любящий ее человек восхищается ею. "Красоту, у кого она есть в теле и душе, надо показывать", - сообщила звезда, позируя на фото в микро-трусиках и топлес. Волочкова пожелала всем любви и счастья и отправилась наслаждаться отдыхом.

Напомним, звезда прилетела в Грецию и поселилась на вилле у своих друзей. Каждый день Анастасия публикует фотографии своего отпуска, демонстрируя многочисленные купальники и фирменные шпагаты.