Укушенная Волочкова закричала на все море и пустилась наутек

Анастасия Волочкова наслаждается заслуженным отдыхом. Вот уже третьи сутки балерина находится на частной вилле друзей в Греции. К услугам звезды шикарный бассейн, вкусная еда, яркое солнце и ласковое море, в котором танцовщица плещется несколько раз в день. Знаменитость не забывает менять купальники, коих у нее великое множество, и исправно делится с подписчиками своим счастьем.

Долгожданный отпуск Анастасии Волочковой в Греции должен был оказаться безоблачным. Поселившись в роскошном особняке, окруженном тремя рядами пальм, артистка заявила, что находится в полной безопасности от чужих глаз и фотокамер папарацци. Но беда пришла, откуда не ждали.

volochkova_art Я не знаю, кто меня укусил

Анастасия, как водится, лично рассказала о неприятном инциденте. Танцовщица опубликовала видео, на котором запечатлено ее купание. Волочкова, стоя по пояс в морской воде в микро купальнике, воодушевленно рассказывает о том, как хорош греческий курорт и как прекрасна частная вилла, на которой она поселилась.

Выговорившись вдоволь, она пускается вплавь. Вдруг Анастасия неожиданно вскрикнула, потом еще раз. Затем она буквально завопила на все море и пустилась наутек. Но кругом же вода. А видео прервалось на самом интересном месте.

volochkova_art Я очень люблю окружать себя красотой и умиротворением...

Как выяснилось позже, артистку укусило неизвестное существо. "Люди, вот скажите, кто меня знает лично, без приключений моя жизнь возможна? Сама отвечу: нет. Вы спросите, наверно: «Что на этот раз?». Я не знаю, кто меня укусил...", - подписала ролик балерина.

Вероятно, укус оказался не так страшен, как крик Насти на все море. Уже через несколько часов она стояла у станка и делала махи ногами в разные стороны. Как обычно, артистка трудилась до седьмого пота.

volochkova_art Greek style in the house of my friends

А потом нашла в себе силы и попозировала в розовом бикини со стразами, лежа в шезлонге. Затем переместилась на веранду. Там Волочкова предстала в полосатой тунике в пол.

volochkova_art Когда форма всегда со мной и в теле!

Вообще Анастасия взяла с собой много нарядов о чем и сообщила подписчикам. В гардеробе звезды купальники, всевозможные платья, шляпки и юбки. "Мои хорошие, вы немного потерпите и примите тот факт, что мои фото с отдыха в Греции будут представлены в купальниках", - предупредила она. Более того, перед тем, как улететь из России, знаменитость купила восемь пар кружевных трусов и, счастливая, двинулась в путь. Добравшись до Греции, артистка почти каждый день радует публику своими шпагатами и занимательными историями.