А литр-то ненастоящий: как нам подсовывают меньшие упаковки товара за те же деньги

Помните историю про упаковки по девять яиц, которые перед Новым годом появились на прилавках? Хотя это была инициатива одной-единственной птицефабрики из Удмуртии, шум получился на всю страну.

Дело в том, что народное возмущение копилось не один год. Вместо литра молока - 930 мл, вместо 100-граммовой плитки шоколада - 90 г. И похожих примеров - куча!

Для такого явления даже придумали специальные термины. Если производитель просто начинает упаковывать товар в меньшую по объему тару, это называется даунсайзинг. А если при этом еще и цену оставляет прежней или меняет незначительно, это уже самая настоящая шринкфляция. То есть не цена растет, а товар «усыхает».

Нашим производителям оба приема понравились. Как подсчитали специалисты, за последние шесть лет коробки, бутылки и пакеты похудели на 7 - 20 процентов. А вот платить за такие порции мы если и стали меньше, то незначительно.

Речь не о том, что фабрики начинают штамповать мини-версии привычных товаров. Эксперты говорят о ситуации, когда на производстве чуть «не доливают» или «не докладывают». Чтобы покупатель не заметил.

- Разглядеть уменьшение объема продукта на 10 процентов действительно довольно сложно, - говорит заместитель руководителя отдела исследований потребительской панели GfK Rus Татьяна Кокорева. - Но рано или поздно покупатели все осознают.

Ее исследование показало, что все больше людей не просто выискивают в магазинах и гипермаркетах ценники с акциями, а высчитывают, какой объем продукта выгоднее взять. Слава богу, калькуляторы сейчас в любом телефоне...

Лучше меньше, чем дешевле?

Шринкфляция затронула и аптеки.

- Например, в упаковке всегда было два блистера с таблетками, а теперь один. Цена при этом снижается незначительно. Или раствора раньше было 200 мл, а теперь 170 за те же деньги, - привел примеры руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. - Как правило, это касается лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, за ценами на которые государство строго следит. Поэтому производители начинают хитрить. Есть законы экономики, которые не обманешь. Никто в убыток себе работать не будет.

Но за повышение цен на кефир или майонез производителей никто по рукам не бьет. Почему же они подчас злоупотребляют «похудением» упаковок?

- Я бы не назвал это какими-то трюками. Скорее это естественное поведение в условиях кризиса, - считает психолог, специалист по потребительскому поведению Алексей Муразанов. - Доходы людей сокращаются, поэтому покупают они меньше. Но, как показывает практика, потребители не переходят на более дешевые товары. Они покупают привычные, но в меньшем объеме. Если раньше семья брала в магазине килограмм конфет, а дома мама выкладывала их в вазочку и ставила на стол, то теперь берут полкило, мешок убирают в шкаф, а детям мама выдает по конфетке. В таких условиях производители подстраиваются под запросы самих покупателей. Пример: несколько лет назад шоколадки Alpen Gold не подорожали, как их соседи по прилавку, поэтому многие стали покупать именно их. Секрет в том, что у производителя была техническая возможность раскатать плитку до привычной площади, сделав ее более тонкой. В итоге шоколадка полегчала на несколько граммов, но потребители этого не заметили.

Сократить вредное

В случае с шоколадом люди вообще, если не рады меньшей упаковке за те же деньги, то хотя бы покорно на нее соглашаются.

- Покупатели с энтузиазмом воспринимают меньшую порцию чего-то приятного, но считающегося не слишком полезным, потребляя меньше за один раз, - заметила Татьяна Кокорева.

Эксперты считают: производитель не должен уменьшать упаковку втихую, надеясь на невнимательность покупателей, а наоборот, четко дать понять, что теперь продукта будет меньше. Это привлечет одиночек и небольшие семьи - ну не успевают люди выпить пакет молока, пока оно не испортится, а порция поменьше будет им в самый раз. А еще стоит дать потребителю что-то взамен. Например, внедрить линейку новых вкусов. Тогда люди будут воспринимать это как повод попробовать что-то новое.

ПОДМЕЧЕНО

Из большой тары мы пьем быстрее

Замечали, что из большой бутылки газировки или двухлитрового пакета сока пьется как-то быстрее? Аналитики GfK Rus подтвердили этот феномен научно, проанализировав покупки людей в магазинах.

Люди, купившие 950 мл ультрапастеризованного молока, возвращались за ним через семь дней. А когда тем же людям предложили выбрать фасовку по 1450 мл, за новой порцией они пришли только через восемь с половиной дней. Дальше нужно было решить задачку на уровне учебника по математике за 3-й класс, чтобы выяснить, что в первом случае выпивалось 134 мл молока в день, а во второй - уже 173 мл. Получается, из большой тары мы пьем почти на треть больше. Видимо, каждый думает: а чего экономить, вон еще сколько осталось!

ЦИФРЫ

Поведение россиян в магазинах

Вот как ведут себя покупатели:

- 63% - сравнивают цены на разные марки;

- 57% - готовы купить более выгодную альтернативу привычному товару;

- 47% - пересчитывают стоимость товара за литр или килограмм.

По данным GfK Rus.