Фильм про Льва Яшина обошелся в 360 миллионов рублей

В Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая завершению работы над фильмом «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Ранее создатели фильма презентовали красочный трейлер.

Спортивные фильмы о российских спортивных победах - новый тренд. Достаточно вспомнить успех «Легенды №17» - картине о легендарном хоккеисте Валерии Харламове или фильме «Движение вверх», рассказавшем о победе советских баскетболистов над США в финале летней Олимпиады в Мюнхене в 1972 году.

Съемки проходили на множестве локаций. Фото: Kremlin Films

Амбициозную идею снять фильм об одном из лучших вратарей в истории футбола Льве Яшине преобразовала в жизнь кинокомпания Kremlin Films при поддержке Банка ВТБ. На пресс-конференции было рассказано не только о сюжете, съёмках, но и раскрыты конкретные цифры. Продюсер Олег Капанец, пускай, и не сразу, но назвал, сколько было потрачено на фильм о Яшине. Определились и с примерной датой выхода картины в прокат. Все вопросы постараются решить к юбилею легенды. В 2019-м году 90 лет со дня рождения Льва Ивановича.

- Идея возникла у меня ещё в 2013-м году, - начинает пресс-конференцию Олег Капанец. Конечно, приятно делать кино про народного любимца. Яшин сам поднялся на пьедестал славы. Отдельную благодарность хочу выразить Алишеру Усманову - истинному динамовцу. Он откликнулся на нашу инициативу очень быстро.

Естественно, Капанцу в скором времени пришлось оперировать точными цифрами. Изначально продюсер акцентировал внимание только на государственной поддержке по линии министерства культуры - 60 миллионов рублей. Далее признался, что окончательный бюджет картины - 360 миллионов рублей.

«Я скажу, что бюджет был достаточным для того, чтобы снять хорошее кино про Яшина. Аналогичное кино снимается с бюджетом примерно в полтора раза больше», - добавил Капанец.

Окончательный бюджет картины - 360 миллионов рублей. Фото: Kremlin Films

Супруга Яшина не против

89-летняя Валентина Тимофеевна Яшина долгое время негативно воспринимала идею относительно художественного фильма о своём муже. В этой связи было интересно узнать, как проходил отбор актёров. Самого Льва Ивановича сыграл Александр Фокин, а супругу голкипера Юлия Хлынина.

- Валентина Тимофеевна - человек с характером, - продолжает продюсер. По актрисе интересная ситуация была. Она сказала, что пусть будет курносенькая, а вся ответственность на мне. Юлю мы выбирали все вместе. Думаю, с ролью она справилась.

В целом Валентина Тимофеевна возражала против художественного фильма. Это и воспитание в том числе. Она говорила, что есть много знаменитых динамовцев. Я поддерживаю её, но считаю, что про Яшина фильм в любом случае должен быть.

Сценарий писал знаменитый драматург Владимир Валуцкий. К сожалению, это был его последний фильм… Сейчас его нет в живых. Мы приезжали к нему домой вместе с Валентиной Тимофеевной. Два раза встречались. В силу возраста и понимания эпохи у них было доверие и общий взгляд на историю.

Яшина сыграл актёр Александр Фокин. Фото: Kremlin Films

С ней лично я договаривался, что, если в жизни этого не было, но могло бы быть в силу его характера, то нам это надо сделать по законам драматургии. Например, свидание было не том месте, но суть истории сохранилась.

Создатели обещают реалистичный фильм. Доказанный факт, что Яшин - один из уникальных футболистов, который мог курить и добиваться высочайших результатов. В фильме мы также увидим легенду с сигаретой.

«Единственное, что просила Валентина Тимофеевна, так это не показывать тот период, когда он прервал футбольную карьеру. Курение же - очень плохо для фильма, есть определённые ограничения для картины. В то же время не показать Яшина курящим - нонсенс. Это был бы не Яшин. Все знают, что это практически единственный вратарь, которому разрешалось курить. Конечно, это мы показываем, но дозированно и к месту».

КСТАТИ

Вратаря тренировал внук легенды

Актёр Александр Фокин, исполнивший роль легендарного футболиста, рассказал, что перенимал вратарское мастерство от внука Льва Яшина Василия Фролова.

«Василий со мной долго занимался. Я сам левша, в воротах не играл, но всё, что смогли - сделали. Наша совесть чиста. Я старался не отделять человека и футболиста в своей роли. Для меня советские люди - добрые, открытые и мужественные».