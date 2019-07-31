Фильм про Льва Яшина обошелся в 360 миллионов рублей
В Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая завершению работы над фильмом «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Ранее создатели фильма презентовали красочный трейлер.
Спортивные фильмы о российских спортивных победах - новый тренд. Достаточно вспомнить успех «Легенды №17» - картине о легендарном хоккеисте Валерии Харламове или фильме «Движение вверх», рассказавшем о победе советских баскетболистов над США в финале летней Олимпиады в Мюнхене в 1972 году.
Съемки проходили на множестве локаций. Фото: Kremlin Films
Амбициозную идею снять фильм об одном из лучших вратарей в истории футбола Льве Яшине преобразовала в жизнь кинокомпания Kremlin Films при поддержке Банка ВТБ. На пресс-конференции было рассказано не только о сюжете, съёмках, но и раскрыты конкретные цифры. Продюсер Олег Капанец, пускай, и не сразу, но назвал, сколько было потрачено на фильм о Яшине. Определились и с примерной датой выхода картины в прокат. Все вопросы постараются решить к юбилею легенды. В 2019-м году 90 лет со дня рождения Льва Ивановича.
- Идея возникла у меня ещё в 2013-м году, - начинает пресс-конференцию Олег Капанец. Конечно, приятно делать кино про народного любимца. Яшин сам поднялся на пьедестал славы. Отдельную благодарность хочу выразить Алишеру Усманову - истинному динамовцу. Он откликнулся на нашу инициативу очень быстро.
Естественно, Капанцу в скором времени пришлось оперировать точными цифрами. Изначально продюсер акцентировал внимание только на государственной поддержке по линии министерства культуры - 60 миллионов рублей. Далее признался, что окончательный бюджет картины - 360 миллионов рублей.
«Я скажу, что бюджет был достаточным для того, чтобы снять хорошее кино про Яшина. Аналогичное кино снимается с бюджетом примерно в полтора раза больше», - добавил Капанец.
Окончательный бюджет картины - 360 миллионов рублей. Фото: Kremlin Films
Супруга Яшина не против
89-летняя Валентина Тимофеевна Яшина долгое время негативно воспринимала идею относительно художественного фильма о своём муже. В этой связи было интересно узнать, как проходил отбор актёров. Самого Льва Ивановича сыграл Александр Фокин, а супругу голкипера Юлия Хлынина.
- Валентина Тимофеевна - человек с характером, - продолжает продюсер. По актрисе интересная ситуация была. Она сказала, что пусть будет курносенькая, а вся ответственность на мне. Юлю мы выбирали все вместе. Думаю, с ролью она справилась.
В целом Валентина Тимофеевна возражала против художественного фильма. Это и воспитание в том числе. Она говорила, что есть много знаменитых динамовцев. Я поддерживаю её, но считаю, что про Яшина фильм в любом случае должен быть.
Сценарий писал знаменитый драматург Владимир Валуцкий. К сожалению, это был его последний фильм… Сейчас его нет в живых. Мы приезжали к нему домой вместе с Валентиной Тимофеевной. Два раза встречались. В силу возраста и понимания эпохи у них было доверие и общий взгляд на историю.
Яшина сыграл актёр Александр Фокин. Фото: Kremlin Films
С ней лично я договаривался, что, если в жизни этого не было, но могло бы быть в силу его характера, то нам это надо сделать по законам драматургии. Например, свидание было не том месте, но суть истории сохранилась.
Создатели обещают реалистичный фильм. Доказанный факт, что Яшин - один из уникальных футболистов, который мог курить и добиваться высочайших результатов. В фильме мы также увидим легенду с сигаретой.
«Единственное, что просила Валентина Тимофеевна, так это не показывать тот период, когда он прервал футбольную карьеру. Курение же - очень плохо для фильма, есть определённые ограничения для картины. В то же время не показать Яшина курящим - нонсенс. Это был бы не Яшин. Все знают, что это практически единственный вратарь, которому разрешалось курить. Конечно, это мы показываем, но дозированно и к месту».
КСТАТИ
Вратаря тренировал внук легенды
Актёр Александр Фокин, исполнивший роль легендарного футболиста, рассказал, что перенимал вратарское мастерство от внука Льва Яшина Василия Фролова.
«Василий со мной долго занимался. Я сам левша, в воротах не играл, но всё, что смогли - сделали. Наша совесть чиста. Я старался не отделять человека и футболиста в своей роли. Для меня советские люди - добрые, открытые и мужественные».
Трейлер фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".Официальный трейлер фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" [2019] Черный паук , Черная пантера и даже Черный осьминог такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он был хозяином в своей штрафной, неизменно в черном свитере с буквой Д на груди. Пик его славы приходится на 50-60-е годы, когда сборная СССР, во многом благодаря его блестящей игре, завоевала самые значимые трофеи в футболе. А потом будет осечка на Чемпионате Мира в Чили, где Яшина одного обвинят в поражении, от него отвернутся даже болельщики И ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в своей стране, но и во всем мире единственным вратарём за всю историю футбола, получившим Золотой мяч. Премьера: 2019 Жанр: драма, спорт Страна: Россия Режиссер: Василий Чигинский Актеры: Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Кравченко, Алексей Гуськов, Евгений Дятлов + Рейтинг ожиданий: 6.8 Соц.Теги: @in_rating @inRating @inratingru Теги: #Трейлер #Трейлер2019 #Фильм #Фильм2019 #Драма #Драма2019 #Спорт #Спорт2019 Подробнее о фильме "Лев Яшин. Вратарь моей мечты": https://in-rating.ru/film-lev-yashin-vratar-moey-mechty-2019/ Лучшие новые российские фильмы: https://www.youtube.com/playlist?list=PLanli-oaGOyxxar5TPE0UfLt5qBKy_x8W Лучшие новые драмы: https://www.youtube.com/playlist?list=PLanli-oaGOyzKvLdrXSheGQJQrCsWagW1 Новинки кинотрейлеров: https://www.youtube.com/playlist?list=PLanli-oaGOyy_HED6nIRDK74vU3KXRE4o Лучшие кинотрейлеры: https://www.youtube.com/playlist?list=PLanli-oaGOyxmR1ieGwGVnm6PlCttisKg Сборники кинотрейлеров: https://www.youtube.com/playlist?list=PLanli-oaGOywnBtX6NGy2aT8DPBNuYvCC + Большой рейтинг фильмов: https://in-rating.ru/great-movie-ratings/ Портал "В Рейтинге": https://in-rating.ru/ Мы в "ВКонтакте": https://vk.com/in_rating Мы в "Facebook": https://www.facebook.com/inratingru/ Likecoin криптовалюта за лайки: https://likecoin.pro/@droom/gxq4/gaw2 У вас есть Ютуб-канал - вы можете легко монетизировать свои видео здесь: https://likecoin.pro/@droom Подробнее о криптовалюте LikeCoin: https://in-rating.ru/cryptocurrency-likecoin/ Доп.Теги: #ЛевЯшинВратарьмоеймечты #ЛевЯшинВратарьмоеймечты2019 #РусскийФильм #РоссийскийФильм #РусскийФильм2019 #РоссийскийФильм2019
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