Подозреваемый в убийстве блогера-модели: «Мы познакомились с Катей на интим-сайте. Она сама виновата в смерти»

Следователи продолжают допрашивать Максима Гареева, которого задержали по подозрению в убийстве блогера-модели Екатерины Караглановой (настоящая фамилия Семочкина). Девушку нашли мертвой в съемной квартире в районе Раменки. Мужчина не отрицает, что 26 июля нанес ей смертельные удары в область груди, после чего Катя скончалась. Однако Гареев говорит, что девушка сама виновата в своей смерти.

Екатерину убили накануне ее 25-летияФото: СОЦСЕТИ

- Мы познакомились с Катей на интимном сайте, там много анкет девушек легкого поведения. Можно выбрать понравившуюся по фото и району, где встретиться. К Кате я приезжал год назад. Мы тогда хорошо провели время. В этот раз написал в вотсап, она сказала, что могу приехать, - рассказал Максим Гареев следователям.

Гареев до пластики и послеФото: СОЦСЕТИ

Гареев признался, что в этот раз с Катей у них был секс. После они были на кухне, Максим хотел выпить кофе. Девушка вспомнила, что последний раз он приезжал к ней год назад, и предположила, что следующая встреча их будет в 2020 году. Советовала парню уже начинать копить деньги. Речь о сумме 50 000 рублей за ночь, хотя можно выбрать и тариф дешевле – 10 000 рублей за час.

Гареев заявляет, что познакомился с Катей на сайте интим-услугФото: СОЦСЕТИ

- Она неоднократно оскорбляла меня, унижала мое сексуальное достоинство. Унижала мои финансовые возможности. И я не смог выдержать, - говорил Максим Гареев на первом видеодопросе Следственного комитета по Москве.

Девушка тоже не раз показывала, как она выглядела до "улучшения"Фото: СОЦСЕТИ

Позже Гареев стал говорить, что виноват не только он, но и Катя, которая довела его своими унижениями.

- Она говорила, что пластическая операция не сделала меня лучше. Я психанул, когда Катя сказала о моей денежной несостоятельности. В своей смерти она виновата сама. Я ударил ее ножом в грудь, Катя попыталась бежать в зал, сопротивлялась, она била меня руками, но я уже не чувствовал боли. Потом схватил ее за шею и начал душить. Дальше она упала. И я упал. Мне стало плохо. Я видел ее мертвую, - путаясь, говорил следователям задержанный.

Катя сама публиковала свои старые фотографииФото: СОЦСЕТИ

Он признался, что хотел прийти в полицию, но боялся. Аргументировал, что у него ипотека (прим.авт. - на квартиру в Котельниках), а значит, что платить ее придется родителям, которые живут в Челябинской области. Поэтому Гареев стал собирать улики в серебряный чемодан. Сложил туда полотенца, которыми помыл полы, где была кровь, свои окровавленные джинсы, одежду Кати. Еще взял три телефона девушки. Одежду вместе с чемоданом спалил в ближайшем лесу, а смартфоны выбросил в карьер.

- Задержали подозреваемого в убийстве в квартире в Котельниках, - рассказал "КП" источник близкий к следствию.

По одной из версий, у Максима ранее была девушка, но отношения у них не сложились. В соцсетях он писал следующие послания: "Жизнь будет нелегкой, а наоборот очень трудной. Придется с этим бороться каждый день, но я буду бороться, потому что ты мне нужна". А также писал: "Кармашек, я не сдамся. Увидимся через 3 года".

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Ожидается, что в четверг следователь выйдет в суд с ходатайством об аресте Максима Гареева, подозреваемого в убийстве фотомодели Екатерины Караглановой. Напомним, тело фотомодели и бьюти-блогерши нашли в съемной квартире на улице Пырьева в престижном московском районе Раменки. Голая девушка лежала на чемодане. Она скончалась от потери крови, получив пять ударов ножом в шею и грудь. Гареева задержали вчера вечером. Мужчина уже признался в убийстве. 26 июля у него было свидание с Екатериной. Они переспали. А после этого - поссорились (подробности).