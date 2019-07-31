Условка за драку, пластические операции, огромная зарплата: «КП» узнала новые подробности биографии подозреваемого в убийстве фотомодели

Ожидается, что в четверг следователь выйдет в суд с ходатайством об аресте Максима Гареева, подозреваемого в убийстве фотомодели Екатерины Караглановой. Напомним, тело фотомодели и бьюти-блогерши нашли в съемной квартире на улице Пырьева в престижном московском районе Раменки. Голая девушка лежала на чемодане. Она скончалась от потери крови, получив пять ударов ножом в шею и грудь. Гареева задержали вчера вечером. Мужчина уже признался в убийстве. 26 июля у него было свидание с Екатериной. Они переспали. А после этого - поссорились.

Между тем, «Комсомольская Правда» выяснила новые детали биографии задержанного.

Тело девушки нашли в съемной квартире в столичных Раменках.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

СУРОВЫЙ УРАЛЬСКИЙ ПАРЕНЬ «ИЗ САЛОНА КРАСОТЫ»

Итак, Максиму Гарееву 33 года. Родился в Башкирии, но еще в детстве переехал с родителями в Челябинск. Там же закончил вуз - Южно-Уральский государственный университет, специалист по информационным технологиям. Несколько лет перебрался в Москву, начал работу IT-шником и за это время сменил с полдюжины компаний. По словам друзей, в последнее время Гареев уже крепко стоял финансово на ногах. В свободное время играл в футбол за команду «Миусс Юнайтед» в одной из любительских московских лиг.

- Мы познакомились с Максом лет пять назад, - рассказал «КП» один из его бывших соратников по команде. - Он тогда снимал квартиру в районе Новослободской и мы иногда играли вместе в футбол. Потом решили заявиться уже в настоящий чемпионат. Он был лет на десять старше всех нас, играл не очень хорошо, поэтому на матчах чаще всего оставался в запасе и подсказывал с бровки как тренер. Вообще, он нам часто рассказывал про свое суровое челябинское детство. Мол, вам сейчас легко, а мне в начале нулевых приходилось постоянно драться.

Известно, что Максим Гареев ранее судим. Как он сам рассказывал приятелям с футбола, условный срок получил за драку. Еще в Челябинске в студенческие годы. В какой-то потасовке сломал человеку ребро.

Екатерина Карагланова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После просмотра видео допроса у многих возникли вопросы. Максим Гареев внешне похож на этакого «красавчика из салона красоты». Подведенные ресницы, татуаж бровей, как будто даже крашенные волосы.

- Нет, по характеру Макс всегда был таким суровым, брутальным уральским парнем, - продолжает наш собеседник. - На матчах регулярно были стычки. Макс до поры до времени спокойный, но иногда выходил из себя. Он мог и соперника ударить.

- А внешность?

- Внешне он стал меняться года полтора назад, когда у него начали водиться хорошие деньги. Он говорил, что в месяц выходит примерно по 100-150 тысяч рублей. Он же в Москве один, родители в Челябинске, у них там какой-то бизнес. Года два назад Макс даже квартиру в ипотеку взял, в Котельниках. Когда мы только начинали играть, Макс комплексовал из-за своей внешности. Он рано облысел. Появились деньги - сделал операцию по пересадке волос.

Максим Гареев.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«У НЕГО БЫЛА ПОСТОЯННАЯ ДЕВУШКА»

Дальше - больше. Друзья рассказывают, что когда-то у Гареева был шрам на лице. Вроде как когда-то давно в Челябинске преступник с ножом пытался его ограбить и порезал. Максим сделал пластическую операцию. Начал следить за своей внешностью. Уже оттуда - аккуратные, почти женские реснички и бровки. В команде, как рассказывают, за глаза иногда шутили о якобы нетрадиционной ориентации Гареева, но лично сказать такое никто не решался - можно было запросто получить по лицу.

- Да не, он наоборот девушек любил, - продолжает бывший партнер Гареева по команде. - У него даже была одна постоянная. По крайней мере, он несколько раз выкладывал ее фото в соцсетях (сейчас все странички заблокированы, - Авт.). Я, когда о Максе начали писать в новостях, посмотрел фото убитой. С ним на фотографиях точно была не она.

Максим Гареев уже признался в убийстве.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, на допросе Максим Гареев уже рассказал о мотивах убийства. Он признал, что платил Караглановой за их интимные свидания. После секса 26 июля, как утверждает мужчина, красавица начала над ним издеваться. «Она сказала мне, что я никакой, некрасивый, и что мне даже пластика не поможет. Что я смогу накопить деньги на нашу следующую встречу только через год. Сказала, что я нищеброд».

Гареев вышел из себя и набросился на голую подружку. По предварительным данным, он пытался упаковать тело Караглановой в самый большой чемодан, который нашел в квартире. Планировал вынести труп, чтобы избавиться от него. Но девушка в чемодан не поместилась. Тогда он собрал окровавленные вещи и унес их с собой в другом чемодане. Улики он выбросил на одной из соседних мусорок. На след убийцы удалось выйти благодаря камерам видеонаблюдения.

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