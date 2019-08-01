Политолог: Порошенко будет бороться до последнего и потому будет опасен

Петр Порошенко обратился за океан к компании BGR group за помощью по уголовным делам, возбужденным против него на родине (по некоторым данным, таких дел 11! - ред.). Улетев в Турцию со всеми членами своей семьи, экс-глава незалежной, которого на прошлой неделе допросили в Государственном бюро расследований в Киеве, заявил, что не станет прятаться, если его лишат депутатской неприкосновенности. За комментарием «КП» обратилась к известному политологу и публицисту Искандеру Хисамову.

- Почему Порошенко обратился к американским юристам за помощью - не верит, что в отношении него правосудие на Украине окажется беспристрастным?

- Все зависит от квалификации адвокатов и ревизоров, которые будут проверять дела экс-президента по экономической части. И прокуроров, предъявляющих обвинение. Если подойти квалифицированно — можно доказать у Порошенко немало эпизодов по экономическим преступлениям и по военно-политическим.

- Почему все-таки он решился обратиться в Америку — где у него сложилась не лучшая репутация?

- Это обращение направлено и к лоббистам в том числе — напоминает, что он полезный человек, которого не надо сажать в тюрьму. И не надо преследовать его собственность и вклады за рубежом. Он действует правильно, пытаясь защитить свой бизнес и свою свободу.

- Но уголовные дела касаются прегрешений в сфере бизнеса — преступлений Порошенко на Донбассе там пока нет...

- Вот именно — пока нет... Эпизод с отправкой на верную гибель катеров в Керченский залив — это должно всплыть. И там вполне может быть доказано, что военной цели не было никакой. А цель была — провокация, и жизни моряков — разменная монета в политической игре. Нужна политическая воля, чтобы признать этот поход авантюрой, а не каким то там прорывом или моральной победой.

- Собственность Порошенко перетряхнут?

- Любая правильная ревизия по объектам его собственности, в том числе по верфи «Ленинская кузня» , да и по «Рошену», которую он продал Сергею Тигипко — конечно, всё это требует серьезной кропотливой работы по проверке финансовой отчетности — и там может вскрыться что угодно.

У некоторых союзников Украины есть мощные специалисты в Киеве по шпионскому ведомству — они имеют много материалов, документов. И там есть доказательства вины Порошенко наверняка. И тут снова вступает большая политика. Американцы много чего имеют на Порошенко. Но захотят ли они отдавать украинским правоохранителям эти материалы — большой вопрос. Отчасти и потому Порошенко суетится именно в Америке.

- Порошенко, в частности, ставят в вину историю компании «Нефтегазодобыча» Рината Ахметова. Когда активы ее были арестованы украинской Генпрокуратурой именно по заказу Порошенко.

- Один олигарх наехал на другого олигарха. А если еще свидетели решатся, и тот же экс-нардеп Александр Онищенко решится выступить в суде свидетелем и под присягой подтвердить те обвинения, которые он выдвигал в адрес Порошенко — а там тяжелые вещи... Всё зависит от политической ситуации. От того, насколько квалифицированна будет команда, которую возглавил Зеленский. И тот же Андрей Портнов — он квалифицированный и мотивированный юрист. Порошенко будет тяжело.

- Если американцы Порошенко всерьез не помогут?

- Обращение к данной фирме - это частный случай. Не эта компания — так другая будет работать в защиту Порошенко.

- Если поддержки не будет — на Украину Петр Алексеевич не вернется?

- Не знаю. Он волевой мужчина. Депутатскую неприкосновенность пока никто не отменял. И у Порошенко всегда будет время, чтобы смыться. Это пока первые разряды грома. Потому он и проявляет такую высокую политическую активность. Он сильно провел парламентскую кампанию. Это его защита на ближайшее время. И если он увидит, что уголовные дела против него приобретают реальные очертания, а помощь он не получает или она слаба, он, наверное, убежит.

- Это будет скоро?

- Он сделает это в самую последнюю очередь. Понимая, что и бежать то особо некуда. За поддержкой будет обращаться куда угодно. Он много денег уже истратил на адвокатов. Будет до последнего бороться на территории Украины.

Нелегально он сбежать не сможет - его поймают, и это бегство подтвердит его вину. Скрыться он нигде не сможет - его достанут американцы.

- Бороться будет до последнего?

- Он будет бороться, и потому он будет опасен

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