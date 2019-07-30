2019-07-30T00:40:56+03:00
Политика

На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Порошенко

ГБР расследует вмешательство экс-президента страны в судебный процесс и давление на судей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший президент Украины Петр ПорошенкоБывший президент Украины Петр ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, в этот раз – из-за его вмешательства в судебный процесс и давления на судей.

Как сообщает интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в ГБР, новое уголовное дело по заявлению экс-главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко было возбуждено еще 15 июля, оно уже внесено Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Напомним, как писал сайт kp.ru, Петр Порошенко является фигурантом нескольких уголовных дел, что не помешало ему участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду. А накануне стало известно, что бывший украинский лидер со всей семьей уехал отдыхать в Турцию. При этом он написал заявление об отказе от услуг государственной охраны.

Порошенко пообещал оправдать доверие украинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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