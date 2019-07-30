На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Порошенко

СЕГОДНЯ 00:29 2019-07-30T00:40:56+03:00

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Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, в этот раз – из-за его вмешательства в судебный процесс и давления на судей.

Как сообщает интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в ГБР, новое уголовное дело по заявлению экс-главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко было возбуждено еще 15 июля, оно уже внесено Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Напомним, как писал сайт kp.ru, Петр Порошенко является фигурантом нескольких уголовных дел, что не помешало ему участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду. А накануне стало известно, что бывший украинский лидер со всей семьей уехал отдыхать в Турцию. При этом он написал заявление об отказе от услуг государственной охраны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/721516" frameborder="0"></iframe> Порошенко пообещал оправдать доверие украинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU