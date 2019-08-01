2019-08-01T18:16:53+03:00
Спорт

Татьяна Овечкина - о сыне: «Саша кричал: «Пошли домой, играть не дают!»

Мать великого хоккеиста рассказала, как Александр первый раз оказался на хоккейной площадке
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Александр Овечкин свою первую игру не помнит.Александр Овечкин свою первую игру не помнит.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Татьяна Николаевна Овечкина - советская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка, но в последнее время известна уже больше как мать прославленного хоккеиста Александра Овечкина. 1 августа в Москве Татьяна Николаевна приняла участие в пресс-конференции, посвящённой детскому турниру Кубок Овечкина. Мама хоккеиста рассказала интересные подробности из детства хоккеиста.

«Сашка очень крупный родился. Вес большой, но сразу было видно, что спортивный. Возьмёт клюшку - правильно держит, мяч также. Мы не думали изначально о хоккее. Во все играл и хорошо выходило. Я же работала тренером баскетбольной команды. Саша всегда во дворце в это время был. После школы - и во дворец всегда.

Там не только баскетбол. Теннис, футбол, игровые виды. Все его брали, так как он уже спортивным парнем был.

А как стал хоккеистом... Года три ему было. В магазине увидел клюшку пластмассовую. Он всё ходил с ней, кричал, бегал. А позже впервые по телевизору хоккей увидел и очень понравилось ему.

В тот момент у нас такая ситуация была, что я всегда в разъездах. Муж - начальник команды. Сашу не на кого было оставить. Попробовали привезти его в школу юного динамовца. Саше сразу понравилось. Ребята дружные в коллективе, но после этого на долгое время уехали и водить его было некому.

В тот момент одному тренеру он приглянулся, а Саша ходил в группу с ещё одним мальчиком, мама которого была со мной в одной команде. Тренер попросил сильно её вернуть Сашу. Она мне позвонила, а я думала, что ещё рано и нет возможности ходить. Очень сильно просили, и пришли мы на товарищеский матч сразу.

Сашу на скамейку отправили, он последним сидел. Родители на балконе смотрят. Первый период прошёл - не ставят его. Саша голову поднимает и кричит: «Пошли домой, играть не дают». Второй период прошёл - снова не ставят. Там уже сопли, слёзы. Как же так пришёл и его не ставят!

Я уже сама к тренеру подошла, попросила. А у Саши всё слезы… Третий период начался - поставил. Вышел на лёд и уже не уходил. Играл до конца. Вот так и получилось всё.

В этот момент Александр душевный рассказ мамы прервал: «Я такого уже не помню», - смутился хоккеист.

- Главное я помню! А тренер сказал, что очень хороший мальчишка, чтобы обязательно приходил...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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