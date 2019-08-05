"Она Богиня": у визжащей Бузовой случилась истерика при виде голых ягодиц Лопес
Ольга Бузова побывала на концерте Дженнифер Лопес, который с аншлагом прошел в Москве. Певица, только-только отметившая 50-летие, выступала со своим шоу It's My Party.
Визжащая Бузова потеряла дар речи на концерте Дженнифер Лопес в Москве.
При виде Дженнифер Лопес, которая оголила легендарные ягодицы на шоу в Москве, у Ольги Бузовой случилась истерика. После первой песни звезда "Дома-2" могла лишь визжать и кричать севшим голосом. Она в буквальном смысле потеряла дар речи. Настолько Бузова оказалась под впечатлением от увиденного.
Дженнифер Лопес поправляет лопнувший костюм.Алиса ТИТКО
И удивляться было чему. Всем в 50 такое вытворять. Джен выделывала кульбиты, ее подкидывали вверх танцоры, она едва не садилась на шпагат и всячески демонстрировала публике свою попу. Звезда сменила кучу костюмов, неотъемлемой частью которых были трусы разных цветов радуги. Исполнительница так зажигала на сцене, что даже порвала один из нарядов.
Дженнифер Лопес дала концерт в Москве.Алиса ТИТКО
Выступление артистки пришлось Бузовой настолько по душе, что она заспамила Инстаграм роликами с концерта. На одном из видео Ольга пустилась в пляс в VIP-ложе, осипшим голосом распевая хит Лопес. "Ну вот, мы и встретились. @jlo ведьма. Красивая, сексуальная, невероятная энергетика... Я довольна. Кто был? Делитесь своими впечатлениями. Смотрите мои сторис", - призвала поклонников поющая ведущая.
50-летняя Джей Ло оголила легендарные ягодицы на шоу в Москве.Мария РЕМИЗОВА
Напомним, 24 июля Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет. Кроме того, в этом году она отмечает еще одну важную дату - 20-летие сольной карьеры. 4 августа в рамках своего юбилейного тура Лопес устроила грандиозное шоу в российской столице. В Москву звезда приехала вместе 11-летними близнецами Эммой и Максимилианом.
Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…
ИСТОЧНИК KP.RU
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