"Она Богиня": у визжащей Бузовой случилась истерика при виде голых ягодиц Лопес

Ольга Бузова побывала на концерте Дженнифер Лопес, который с аншлагом прошел в Москве. Певица, только-только отметившая 50-летие, выступала со своим шоу It's My Party.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724107" frameborder="0"></iframe> Визжащая Бузова потеряла дар речи на концерте Дженнифер Лопес в Москве.

При виде Дженнифер Лопес, которая оголила легендарные ягодицы на шоу в Москве, у Ольги Бузовой случилась истерика. После первой песни звезда "Дома-2" могла лишь визжать и кричать севшим голосом. Она в буквальном смысле потеряла дар речи. Настолько Бузова оказалась под впечатлением от увиденного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/724048" frameborder="0"></iframe> Дженнифер Лопес поправляет лопнувший костюм.Алиса ТИТКО

И удивляться было чему. Всем в 50 такое вытворять. Джен выделывала кульбиты, ее подкидывали вверх танцоры, она едва не садилась на шпагат и всячески демонстрировала публике свою попу. Звезда сменила кучу костюмов, неотъемлемой частью которых были трусы разных цветов радуги. Исполнительница так зажигала на сцене, что даже порвала один из нарядов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724042" frameborder="0"></iframe> Дженнифер Лопес дала концерт в Москве.Алиса ТИТКО

Выступление артистки пришлось Бузовой настолько по душе, что она заспамила Инстаграм роликами с концерта. На одном из видео Ольга пустилась в пляс в VIP-ложе, осипшим голосом распевая хит Лопес. "Ну вот, мы и встретились. @jlo ведьма. Красивая, сексуальная, невероятная энергетика... Я довольна. Кто был? Делитесь своими впечатлениями. Смотрите мои сторис", - призвала поклонников поющая ведущая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724045" frameborder="0"></iframe> 50-летняя Джей Ло оголила легендарные ягодицы на шоу в Москве.Мария РЕМИЗОВА

Напомним, 24 июля Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет. Кроме того, в этом году она отмечает еще одну важную дату - 20-летие сольной карьеры. 4 августа в рамках своего юбилейного тура Лопес устроила грандиозное шоу в российской столице. В Москву звезда приехала вместе 11-летними близнецами Эммой и Максимилианом.