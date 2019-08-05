2019-08-05T16:17:50+03:00
Экономика

Эксперт объяснил решение Сбербанка о снижении ставок на ипотеку

Жилищные кредиты подешевели на 0,5%
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
6 августа 2019 года Сбербанк снизит ипотечные ставки6 августа 2019 года Сбербанк снизит ипотечные ставкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

С завтрашнего дня, 6 августа 2019 года Сбербанк снизит ипотечные ставки на 0,5% для своих зарплатных клиентов. Стандартная ставка на кредит для строящегося жилья составит 9,6%, для готового жилья - 9,8%. А при условии покупки квартиры в новостройке по программе субсидирования минимальная ставка составит 7,6%, сообщили "КП" в пресс-службе банка.

По словам президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна примеру Сбербанка будут вынуждены следовать и его конкуренты из банковского сектора.

- Снижение ставок связано с указанием Владимира Путина о необходимости выхода на ипотеку под 8%. Также на это решение безусловно повлияло снижение Центробанком ключевой ставки, - сказал Тосунян. - Сбербанк - коммерческая структура, поэтому руководствуется рыночными ориентирами. Такие крупные участники рынка задают тон конкурентам, которые неизбежно последуют за Сбербанком, также снизив ставки на ипотеку. В 2018 году, к сожалению, после снижения ключевой ставки последовал ее подъем, а за ним и удорожание кредитов. Сейчас ставки возвращаются примерно на уровень прошлого года. Будем надеяться, что до конца 2019 года тренд на снижение ставок продолжится.

Напомним, Банк России понизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5% в середине июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Аренда виртуального сервера. С чего начать?
Мир интернет-технологий значительно преобразился - теперь за пару кликов можно взять в аренду виртуальный сервер и безопасно хранить свои данные. Почему аренда выгодней и как выбрать подходящий сервер - в материале «КП»
Новости 24
Один человек погиб в результате взрывов на складе в Красноярском крае
После стрельбы в Техасе и Огайо Трамп обвинил СМИ в разжигании гнева
Путин о ДРСМД: Россия не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств
Путин обсудил с Совбезом РФ вопросы ликвидации ЧС в Сибири и Иркутской области
В Австралии впервые провели процедуру эвтаназии
В Москве могут увековечить память музыканта Вилли Токарева
В российских офисах могут появиться медпункты
Российский экономист рассказал, сколько жителей РФ получают 75 тысяч рублей
Шойгу направил своего заместителя на ликвидацию пожара под Красноярском
«Они находятся в плену собственных ограничений»: в СовФеде оценили вектор политики США
В Кракове задержали 20 россиян за массовую драку
В Красноярском крае шесть человек пострадали при взрыве на военном складе
Экстренные службы ликвидировали возгарание в Академии ФСБ
После стрельбы в Техасе и Огайо Трамп призвал ужесточить проверки при покупке оружия
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о "новой эре" контроля над вооружением
Шахматы стали обязательным школьным предметом
Зеленский встретится с Эрдоганом в Анкаре
Медведев поздравил премьера Ливана с 75-летием установления дипотношений
Зеленский может встретиться с Трампом в конце сентября
Генпрокуратура России: регионы искажали статистику по лесным пожарам
В аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
В Госдуме прокомментировали предложение Вашингтона о расширение СНВ-3
ЕС и Белоруссия могут упростить визовый режим уже осенью
Пакистан ответил на лишение штата Джамму и Кашмир особого статуса
Аптекам разрешат продавать сертифицированные БАДы через интернет
Больше половины россиян считают местом для отдыха дачу
Госкомпании Китая прекратили закупки американской сельхозпродукции
Суд Москвы заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка