Эксперт объяснил решение Сбербанка о снижении ставок на ипотеку

С завтрашнего дня, 6 августа 2019 года Сбербанк снизит ипотечные ставки на 0,5% для своих зарплатных клиентов. Стандартная ставка на кредит для строящегося жилья составит 9,6%, для готового жилья - 9,8%. А при условии покупки квартиры в новостройке по программе субсидирования минимальная ставка составит 7,6%, сообщили "КП" в пресс-службе банка.

По словам президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна примеру Сбербанка будут вынуждены следовать и его конкуренты из банковского сектора.

- Снижение ставок связано с указанием Владимира Путина о необходимости выхода на ипотеку под 8%. Также на это решение безусловно повлияло снижение Центробанком ключевой ставки, - сказал Тосунян. - Сбербанк - коммерческая структура, поэтому руководствуется рыночными ориентирами. Такие крупные участники рынка задают тон конкурентам, которые неизбежно последуют за Сбербанком, также снизив ставки на ипотеку. В 2018 году, к сожалению, после снижения ключевой ставки последовал ее подъем, а за ним и удорожание кредитов. Сейчас ставки возвращаются примерно на уровень прошлого года. Будем надеяться, что до конца 2019 года тренд на снижение ставок продолжится.

Напомним, Банк России понизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5% в середине июня 2019 года.