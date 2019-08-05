Сбербанк снизит ставки по ипотеке

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-05T14:17:26+03:00

С 6 августа приобрести квартиру в новостройке можно будет всего под 7,6% годовых

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Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотечному кредитованию. Изменения вступят в силу во вторник, 6 августа, и коснутся основной линейки продуктов. Снижение составит максимум 0,7 процентных пункта.

"Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке - от 9,1%", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Сайт kp.ru писал, что в январе 2019 года Сбербанк был вынужден повысить ставки по ипотеке на один процентный пункт. Базовая ставка начиналась от 10,8%, и все это в рамках адаптации к текущим рыночным условиям. Нововведение не коснулось лишь клиентов "Военной ипотеки" и программы поддержки семей с детьми.

Позитивные изменения произошли в конце мая. Ставка вновь начала понемногу снижаться.

ИСТОЧНИК KP.RU