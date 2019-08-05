Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотечному кредитованию. Изменения вступят в силу во вторник, 6 августа, и коснутся основной линейки продуктов. Снижение составит максимум 0,7 процентных пункта.
"Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке - от 9,1%", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Сайт kp.ru писал, что в январе 2019 года Сбербанк был вынужден повысить ставки по ипотеке на один процентный пункт. Базовая ставка начиналась от 10,8%, и все это в рамках адаптации к текущим рыночным условиям. Нововведение не коснулось лишь клиентов "Военной ипотеки" и программы поддержки семей с детьми.
Позитивные изменения произошли в конце мая. Ставка вновь начала понемногу снижаться.
ИСТОЧНИК KP.RU