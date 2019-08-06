2019-08-06T15:34:18+03:00
Общество

«Что вреднее - пять литров пива или бутылка водки?»: Минэкономики нашло 4 причины не повышать возраст продажи крепкого алкоголя

Вспомнили даже о кассирах, определяющих нарушителей «на глазок»
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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В Минэкономразвития не согласились с предложением Минздрава повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года.В Минэкономразвития не согласились с предложением Минздрава повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года.Фото: Алексей ФОКИН
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Минздрав России в прошлом декабре предложило повысить возраст разрешенной продажи алкоголя крепостью выше 16,5% с 18 до 21 года. Инициатива неслучайна — в конце прошлого года ВЦИОМ заявлял, что 78% населения страны поддерживает повышение алкогольного возраста. Окончательное решение за депутатами Госдумы, которым профильные министерства предоставляют свои заключения.

В Минэкономразвития предложение Минздрава раскритиковали. И назвали сразу четыре причины, почему правила продажи коньяка и водки нужно оставить в нынешнем виде.

1. Повышение возраста продажи алкоголя усложнит работу кассирам — они будут ошибаться, медлить, в магазинах появятся очереди. Потому что продавцу надо будет оценить крепость алкоголя - изучить этикетку или просканировать специальным устройством, которое тоже потребуется установить. А еще понять, сколько молодому покупателю лет (или просить каждого предъявить документы). В Минэке заявили, что визуально различить молодежь от 15 до 18 лет проще, чем тем, кому от 18 до 21 года.

2. Запрет заставит менять маркировку крепкого алкоголя (сейчас там обозначено ограничение употребления и продаж до 18 лет).

3. Минздравом не представлено научных обоснований, что слабоалкогольная продукция до 16,5% менее вредна, чем напитки покрепче. Что менее вредно - пол-литра водки или пять литров крепкого пива? И что, к примеру, делать с пуншем, крепостью от 15 до 20 градусов?

4. Из-за запрета могут вырасти продажи из-под полы. Хуже того, молодежь может потянуть на суррогат, который куда страшнее.

Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, напомнил, что прежде свои отрицательные оценки законопроекту Минздрава дали Минфин и Минпромторг.

- Молодежь до 21 года, как правило, не употребляет крепкий алкоголь, в основном предпочитая вино или пиво, - говорит Дробиз. - Исключение составляют неблагополучные подростки, но они покупают нелегальную продукцию. Кстати, в США, где есть запрет на продажу алкоголя до 21 года, этот закон не действует - там массовое пьянство среди людей в 16-17-летнем возрасте.

С мнением экономического блока правительства в соцсетях не согласился замминистра здравоохранения Олег Салагай.

- Разве защита молодых людей от вовлечения в рискованное потребление алкоголя со всеми катастрофическими социальными и медицинскими последствиями не является более значимым в государственном плане, нежели временные затруднения кассира в супермаркете? - удивился Салагай. - Что касается выбора пограничного показателя в 16,5 %, то это пограничная крепость вина согласно российскому законодательству. Вопрос не в градусах, вопрос в приоритетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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