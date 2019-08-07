"Помолитесь за батюшку": Борис Корчевников на именины попал в аварию

Борис Корчевников дал очередной повод для волнения. Поклонники и так переживают за здоровье телеведущего, который не так давно делился откровениями о мужественной борьбе с опухолью. Однако несколько часов назад стало известно, что артист вместе с друзьями попал в аварию.

Борис Корчевников отпраздновал именины в Борисо-Глебском храме. Телеведущий с друзьями поехал отмечать День святого Бориса в Старицу, но по дороге попал в аварию. Как рассказал очевидец инцидента, журналист "Комсомольской правды" Роман Голованов, водитель наехал на косулю. Никто из тех, кто находился в машине, не получил серьезных травм.

r_golovanov Отмечаем именины Бориса Вячеславовича...

"Отмечаем именины Бориса Вячеславовича: причастились в Старице, поели армянский шашлык, сбили косулю. А на десерт - мороженое. Увы, разбита машина отца Павла. Но все живы. Помолитесь за батюшку. У него теперь много хлопот", - сообщил Роман.

По его словам, удар оказался не слишком сильным. "Я подумал сначала, что взорвалось колесо. Но оказалось, что сбили косулю, которая внезапно выбежала на дорогу", - рассказал Роман.

Что касается еще одного участника аварии - священника Павла Островского, то он в своем блоге назвал ДТП не знаком Божьим, а внутренней встряской, которая необходима тем, кто погрязает в суете. "А для православного христианина память о смерти - это вполне естественное состояние. Только попрошу не путать память о смерти со страхом смерти", - сообщил он.

Увы, разбита машина отца Павла. Но все живы. Помолитесь за батюшку. У него теперь много хлопотФото: Роман ГОЛОВАНОВ

pavelostrovski Написал тут пост про ДТП...

Святой отец еще раз поздравил Корчевникова с именинами и упомянул, что телеведущий не первый год помогает восстанавливать храмы. "Боря, как хорошо, что ты трудишься на благо церкви. Знаешь, ведь так много талантливых людей, растрачивающих свои дарования не пойми на что. А ты - пример для многих православных христиан и для меня тоже. Сегодня мы весь день с тобой суетились, и я даже не поздравил тебя. Восполняю упущенное здесь... Пусть Господь благословит тебя и укрепит во всем!", - заключил иерей.

Напомним, недавно поклонники вновь беспокоились о здоровье Бориса Корчевникова, который ранее перенес операцию по удалению опухоли головного мозга. Борис подтвердил, что вновь лечился. "Из-за этого немного поправился. Но все уже позади, я иду на поправку. Приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", - говорил ведущий программы "Судьба человека".