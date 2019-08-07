Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан силовиками
7 августа в Киргизии прошла спецоперация по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Силовики установили место нахождения подозреваемого в ряде преступлений и сопроводили его до спецтранспорта. Сообщается, что Алмазбека Атамбаева уже увезли из своего дома.
Спецоперация прошла в Кой-Таш. На территорию дома Атамбаева ворвался спецназ, были слышны выстрелы. Все заняло не более часа.
О факте задержания агентству РИА Новости сообщили сторонники экс-президента, которые находились на месте. Ранее полицейские не исключали, что с ними могут быть столкновения, но пока информации о данном факте не поступало.
В конце июля парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности, после чего было инициировано задержание.
Экс-главу государства обвиняют в причастности к различным преступлениям. Следствие сообщает о гонениях на депутатов, судей, общественных деятелей и журналистов, а также коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и реконструкции Исторического музея, возможной причастности к незаконным поставкам угля на столичную теплоэлектроцентраль.
Стрельба у резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева.
ИСТОЧНИК KP.RU