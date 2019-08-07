Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан силовиками

СЕГОДНЯ 18:10 2019-08-07T18:16:57+03:00

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7 августа в Киргизии прошла спецоперация по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Силовики установили место нахождения подозреваемого в ряде преступлений и сопроводили его до спецтранспорта. Сообщается, что Алмазбека Атамбаева уже увезли из своего дома.

Спецоперация прошла в Кой-Таш. На территорию дома Атамбаева ворвался спецназ, были слышны выстрелы. Все заняло не более часа.

О факте задержания агентству РИА Новости сообщили сторонники экс-президента, которые находились на месте. Ранее полицейские не исключали, что с ними могут быть столкновения, но пока информации о данном факте не поступало.

В конце июля парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности, после чего было инициировано задержание.

Экс-главу государства обвиняют в причастности к различным преступлениям. Следствие сообщает о гонениях на депутатов, судей, общественных деятелей и журналистов, а также коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и реконструкции Исторического музея, возможной причастности к незаконным поставкам угля на столичную теплоэлектроцентраль.

Стрельба у резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU