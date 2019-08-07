Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева не подтвердилось

Сообщения, распространенные официальными СМИ Киргизии о задержании экс-президента республики Алмаза Атамбаева пока не подтверждаются альтернативными источниками. Более того, последние известия из его родового селения Кой-Таш, в котором находится резиденция бывшего главы государства, сообщают, что события стали разворачиваться по привычному уже для Киргизии сценарию с активным противодействием полиции, заревом пожаров и тому подобными местными нюансами вроде всадников из горных селений, которых еще недавно городское население в массе своей боялось как огня.

Стрельба у резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева.

Так, сторонники Атамбаева, которые стали массово прибывать к резиденции, сами пошли в наступление на полицейский спецназ и даже отобрали у части спецназовцев оружие. Причем, как выяснилось, на штурм резиденции Атамбаева отрядили даже не полицейский спецназ, а спецов из ГКНБ (Госкомитет национальной безопасности – аналог российской ФСБ). Некоторые спецназовцы сдались, и сторонники Атамбаева вынесли их здания, которое штурмовали правоохранители. Вроде бы атамбаевцы выбили спецназовцев из первого этажа, но на 2-м и 3-м этажах спецназ удерживает свои позиции.

При этом, никто доподлинно судьбу Атамбаева не знает. Некоторые из сторонников экс-президента утверждают, что его задержали и вывезли на вертолете в неизвестном направлении. Другие говорят, что он продолжает держать оборону в штурмуемом здании резиденции. И атаку спецназа удалось отбить. Как говорят, на помощь к бывшему главе республики пришли и его верховые сторонники из ближних сел. А всадники в Киргизии – это люди, страх перед которыми у городского населения не изжит до сих пор. Это даже более мощное оружие, чем, например, конная полиция.

Спецназ штурмует дом Атамбаева в Кой-Таше.По предварительным данным ранены несколько человек

Темнота и неразбериха царят на территории резиденции, и дополнительные краски в эту палитру добавляет пламя пожара, который разгорелся и охватил часть построек в стороне от главного здания. Пожар – это тоже в какой-то степени местная традиция. Правда, до сего момента народ предпочитал сжигать дома и резиденции не бывших, а действующих президентов, свергнутых в результате восстаний. Что происходит, доподлинно неизвестно, но действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск, в котором он находился и возвращается в данный момент в Бишкек. Волнения могут и не ограничиться только родовым селом Атамбаева.