Ситуация с задержанием экс-президента Киргизии Атамбаева зашла в тупик

Около часа ночи по местному времени в селе Кой-Таш, где находится резиденция бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, спецназ пошел на второй штурм. Напомним, отряд спецназа в сопровождении полиции прибыл сюда, чтобы задержать бывшего главу республики и доставить его на допрос по ряду преступных действий, в которых Атамбаева подозревает прокуратура. Ранее в июне парламент Киргизии снял с него неприкосновенность и лишил статуса экс-президента.

Спецназ штурмует дом Атамбаева в Кой-Таше.По предварительным данным ранены несколько человек

Первый штурм закончился неудачей. Подоспевшие сторонники Атамбаева выбили спецназ, использовавший резиновые пули, из резиденции и отразил атаку. При этом несколько спецназовцев были ранены, а один позже скончался на операционном столе, о чем сообщил директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков. Вообще, по состоянию на час ночи в больницы поступили 43 пострадавших в событиях в селе Кой-Таш, полтора десятка из них – сотрудники правоохранительных органов.

Получив подкрепление из Бишкека, спецназ повторно пошел на штурм, а в ответ в него полетели палки и камни. Пришедшие на помощь спецназу полицейские стали кидаться камнями в ответ. Больше пока сообщений из села не поступает. Вернувшийся в Бишкек президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил на утро четверга заседание Совета Безопасности республики. Между тем, некоторые политики призвали его отступить и отменить штурм усадьбы Атамбаева.

Получив подкрепление из Бишкека, спецназ повторно пошел на штурм, а в ответ в него полетели палки и камниФото: REUTERS

Эк-депутат Жогорку Кенеша (парламент РК) Асия Сасыкбаева опубликовала обращение партии «Ата Мекен» к главе государства.

- Ситуация с задержанием Атамбаева зашла в тупик, появились первые человеческие жертвы, раненные. Все мы понимаем, что Атамбаев не отступит и пойдет на крайние меры, невзирая на человеческие жертвы. Мы наблюдаем неспособность силовых структур выполнить задание по задержанию, данное от кого бы то ни было, профессионально, без ущерба окружающим людям, их здоровью и жизням, в данном случае тем, кто находится рядом с Атамбаевым, - считает руководство партии и предостерегает главу государства. - Даже если они являются оппозицией, они не перестают быть нашими гражданами. Ничто не может быть ценнее человеческой жизни! Требуем немедленного прекращения силового противостояния и искать другие, приемлемые пути для решения данной проблемы. Иначе случится непоправимое и данное противостояние может перерасти в гражданскую войну. Всем нам нужна стабильность и мир.

Стрельба у резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева.

А глава пресс-службы парламента сообщил, что в четверг, который уже наступил в Киргизии, пройдет и внеочередная сессия парламента. На которой, безусловно, центральным вопросом будет ситуация в селе Кой-Таш.

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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева не подтвердилось

Сообщения, распространенные официальными СМИ Киргизии о задержании экс-президента республики Алмаза Атамбаева пока не подтверждаются альтернативными источниками. Более того, последние известия из его родового селения Кой-Таш, в котором находится резиденция бывшего главы государства, сообщают, что события стали разворачиваться по привычному уже для Киргизии сценарию с активным противодействием полиции, заревом пожаров и тому подобными местными нюансами вроде всадников из горных селений, которых еще недавно городское население в массе своей боялось как огня. (подробности)