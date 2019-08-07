2019-08-07T23:41:31+03:00
В мире

После штурма резиденции Атамбаева у спецназа появились первые жертвы

Обе стороны противостояния в Киргизии начали обмениваться взаимными обвинениями
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Несколько человек из числа сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева получили раненияНесколько человек из числа сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева получили раненияФото: REUTERS
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События в Киргизии, как передают корреспонденты информационных агентств, продолжают развиваться не в мирном русле. Несколько человек из числа сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева получили ранения, ранен, причем, из огнестрельного оружия боец спецназа. Пуля пробила его бронежилет. Всего сейчас в расположенной рядом больнице госпитализировали 15 человек.

В окрестностях села Кой-Таш блокирована мобильная связь, отключен интернет. На территории республики прекратили свое вещание два телеканала, не отличавшиеся особой лояльностью к нынешним властям. Один из них, телеканал «Апрель» ведет вещание только на своем канале в Ютубе.

После того, как сторонники Атамбаева отбили атаку, они рассредоточились по кустам вдоль дороги, которая ведет к селу, чтобы отбить следующую атаку. А она, кстати, может последовать в любой момент. как сообщили журналистам источники в МВД Киргизии, в Кой-Таш отправлена колонна сотрудников полка специального назначения МВД в количестве около 500 бойцов, которым отдан приказ задержать экс-президента. Если это им удастся, то вопрос о будущем сроке для Атамбаева можно считать предрешенным.

После штурма резиденции Атамбаева у спецназа появились первые жертвы Фото: REUTERS

После штурма резиденции Атамбаева у спецназа появились первые жертвыФото: REUTERS

Спецназ штурмует дом Атамбаева в Кой-Таше.По предварительным данным ранены несколько человек

Помимо силового противостояния, в коммуникационных каналах развернулось и информационное противостояние. Сторонники Атамбаева потребовали отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова, упрекая его в предательстве революции и построении в стране семейно-кланового государства. Всем свергнутым в результате «революций» предыдущим президентам (и Акаеву, и Бакиеву) выставлялись именно такие претензии наряду с обвинениями в коррупции.

Сторонники Атамбаева отбили атаку на резиденцию Фото: REUTERS

Сторонники Атамбаева отбили атаку на резиденциюФото: REUTERS

В ответ полетели обвинения в адрес Атамбаева.

- Его терпели почти семь лет. Он хотел создавать команду, обеспечить себе защиту. Раз не хочешь правосудия, надо было остаться в России. Атамбаев говорил, что хотел совершить третью революцию, но все это детские игры. Если бы он пошел на сотрудничество со следствием, то его не стали бы «закрывать». Не трогали бы семью. Находился бы под домашним арестом, под госохраной, - заявил журналистам газеты «Взгляд» экс-вице-премьер и бывший генпрокурор Киргизии Азимбек Бекназаров, называющий себя «другом» бывшего президента. - Атамбаев должен подчиниться решению властей. Он мой старый друг. Я говорил ему, что надо было содействовать следствию. Ему предъявили обвинения в коррупции. Неоднократно вызывали на допросы. Я обращался к нему и предлагал идти в суд и доказать свою невиновность.

Штурм резиденции Атамбаева Фото: REUTERS

Штурм резиденции АтамбаеваФото: REUTERS

Стрельба у резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева.

Кстати, самого Атамбаева тоже обвиняли в построении семейно-кланового устройства государства, депутаты парламента публично заявляли, что он построил в Киргизии «Кой-Ташскую Народную республику», намекая на преференции уроженцам его родного села на госслужбе.

Просто какие-то дети демократии. Которые никак не хотят взрослеть.

P.S. Тем временем, в больнице скончался один из двух тяжело раненых спецназовцев. Состояние второго оценивается как критическое.

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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева не подтвердилось

Сообщения, распространенные официальными СМИ Киргизии о задержании экс-президента республики Алмаза Атамбаева пока не подтверждаются альтернативными источниками. Более того, последние известия из его родового селения Кой-Таш, в котором находится резиденция бывшего главы государства, сообщают, что события стали разворачиваться по привычному уже для Киргизии сценарию с активным противодействием полиции, заревом пожаров и тому подобными местными нюансами вроде всадников из горных селений, которых еще недавно городское население в массе своей боялось как огня. (подробности)

В Киргизии прошла операция по задержанию экс-президента страны Атамбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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