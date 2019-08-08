"Наверное, умру": Елена Яковлева пережила потрясение

Елена Яковлева - одна из ярких и талантливых актрис. Зрители обожают ее и как звезду фильма "Интердевочка", и как прекрасную сотрудницу МУРа в сериале "Каменская". Но на днях знаменитость по-настоящему шокировала поклонников, сделав неожиданное признание.

Елена Яковлева решила стать вегетарианкой. К этому шагу актрису подтолкнули очередные съемки. Артистка в рамках нового проекта провела много времени с курами, свиньями и кроликами, наблюдая за их жизнью и поведением.

После этого 58-летняя знаменитость решила, что больше никогда не сможет есть мясо, пишут 7 Дней. "Я их больше никогда не буду есть!", - сказала, как отрезала, потрясенная звезда.

Елена заявила, что всю жизнь была мясоедом. Но теперь, увидев близко этих милых крошек, у нее кусок в горло не лезет. На вопрос о том, чем она теперь будет питаться, Яковлева ответила: «Наверное, умру с голода!".

Кстати, не так давно заставил о себе говорить и единственный сын Яковлевой. В прессе муссировалась новость о том, что Денис Шальных лишился работы в модной парикмахерской. Об этом рассказали коллеги эпатажного молодого человека, чье тело с головы до ног усыпано татуировками и шрамами. В последнее время звездный наследник сменил несколько профессий. Он успел поработать тренером по бодибилдингу, учителем в языковом лагере, а также пробовал свои силы в актерстве.