2019-08-08T15:32:32+03:00
Звезды

"Наверное, умру": Елена Яковлева пережила потрясение

Актриса шокировала признанием
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Елена Яковлева.Актриса Елена Яковлева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Елена Яковлева - одна из ярких и талантливых актрис. Зрители обожают ее и как звезду фильма "Интердевочка", и как прекрасную сотрудницу МУРа в сериале "Каменская". Но на днях знаменитость по-настоящему шокировала поклонников, сделав неожиданное признание.

Елена Яковлева решила стать вегетарианкой. К этому шагу актрису подтолкнули очередные съемки. Артистка в рамках нового проекта провела много времени с курами, свиньями и кроликами, наблюдая за их жизнью и поведением.

После этого 58-летняя знаменитость решила, что больше никогда не сможет есть мясо, пишут 7 Дней. "Я их больше никогда не буду есть!", - сказала, как отрезала, потрясенная звезда.

Елена заявила, что всю жизнь была мясоедом. Но теперь, увидев близко этих милых крошек, у нее кусок в горло не лезет. На вопрос о том, чем она теперь будет питаться, Яковлева ответила: «Наверное, умру с голода!".

Кстати, не так давно заставил о себе говорить и единственный сын Яковлевой. В прессе муссировалась новость о том, что Денис Шальных лишился работы в модной парикмахерской. Об этом рассказали коллеги эпатажного молодого человека, чье тело с головы до ног усыпано татуировками и шрамами. В последнее время звездный наследник сменил несколько профессий. Он успел поработать тренером по бодибилдингу, учителем в языковом лагере, а также пробовал свои силы в актерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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