Эпатажный сын Елены Яковлевой лишился работы

Денис Шальных известен не только как единственный сын актрисы Елены Яковлевой. Молодой человек прославился в соцсетях благодаря своему внешнему виду. Его тело с головы до ног украшено татуировками. Необычный внешний вид наследника звезды фильма "Интердевочка", порой, шокирует окружающих. Парень долго не мог найти себе занятие по душе. Возможно, работодателей отпугивал эпатажный образ отпрыска артистки. Несколько месяцев назад ему все же улыбнулась удача - он устроился в барбершоп парикмахером. Денис, кажется, был очень доволен. Однако сейчас стало известно, что Шальных лишился работы.

Денис Шальных много всего перепробовал. Однажды даже дебютировал в спектакле в качестве актера вместе со своей звездной мамой. Также 26-лентий наследник Елены Яковлевой увлекался бодибилдингом. В какой-то момент хобби стало приносить неплохой доход - он зарабатывал персональными тренировками. Однако вскоре молодой человек охладел к этому занятию.

Наступил период, когда парень месяцами не мог найти работу. Потом он все же устроился в престижный барбершоп. Молодой человек даже выкладывал в блог фотографии, на которых демонстрировал результаты своей работы. Он делал клиентам модные прически и бороды.

denisshalnykh Вот как сын Елены Яковлевой покрыл себя тату с ног до головы.

Казалось, все шло хорошо. Однако теперь записаться на стрижку к сыну Яковлевой невозможно. "Денис у нас больше не работает. Талантливый парень, но вы можете воспользоваться услугами других сотрудников", - цитирует "СтарХит" администратора заведения.

Что случилось с Денисом и почему он больше не работает в салоне, не известно. Возможно, он нашел новое занятие по душе.

После развода с женой Викторией Мельниковой парень ведет довольно закрытый образ жизни. Он даже удалил некоторые аккаунты в соцсетях, потому что публика обсуждала его неординарный внешний вид. Из-за обилия татуировок сына Елены Яковлевой даже называли фриком. Известно, что парень увлечен кино. В одной из соцсетей он постоянно делится трейлерами к новым фильмам и даже оставляет мини-рецензии.