Весь покрытый тату и шрамами сын Елены Яковлевой скрывает родство с актрисой

Узнав о том, что единственный сын актрисы Елены Яковлевой лишился работы, светские хроникеры буквально оборвали телефон Дениса Шальных. Впрочем, 26-летнему наследнику звезды фильма "Интердевочка" к вниманию публики не привыкать. Молодой человек, покрытый тату и шрамами с ног до головы, научился не реагировать на косые взгляды и нападки хейтеров.

Денис Шальных прокомментировал сообщения об увольнении из барбершопа. Как признался молодой человек, он перешел на новое место работы. Сейчас сын народной артистки России Елены Яковлевой стрижет бороды и делает модные прически в заведении на Новом Арбате. "Я в другом барбершопе работаю. А что, люди не меняют место работы? Я просто оттуда ушел", - цитирует его ТВЦ.RU.

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Парень добавил, что в новой парикмахерской он работает уже около месяца, однако о причинах ухода с прежнего места работы распространяться не стал. При этом Денис не скрывает - его внешний вид нравится не всем работодателям. "Разумеется, есть сфера деятельности, которая подразумевает какой-никакой внешний вид. С татуировками ты же не пойдешь в офис работать, если там другие стандарты. Люди подстраиваются под те или иные стандарты, требуемые работодателем", - посетовал звездный наследник.

В той сфере, где он работает, его многочисленные шрамы и тату работодателей не пугают. "Это не то что фишка, которая привлекает клиентов, это просто мой образ", - сказал Шальных.

Он также признался, что старается скрывать от коллег свое родство со знаменитой мамой. "Я никогда не заявляю это как характеристику. Я просто никому об этом не рассказываю, не вижу смысла особо об этом распространяться... Я позиционирую себя как абсолютно обычного человека", - признался Денис.