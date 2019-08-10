Миллионерша Наргиз: сколько певица заработала на контракте с Фадеевым и как связалась с колдунами

Все хиты, с которыми до начала августа 2019 года, выступала Наргиз написал композитор и продюсер Максим Фадеев. Скандал, который возник у певицы с продюсером, привел к тому, что собственного репертуара у нее теперь нет. Расторжение контракта официально теперь лишь формальность.

Сотрудничество Наргиз с талантливым продюсером привело к записи альбома «Шум сердца», дуэта с Фадеевым «Вдвоем», популярных треков, клипа с Бастой, бесконечным гастролям и «заказникам». 48-летняя Наргиз неплохо заработала за пять лет работы с продюсерским центром Максима Фадеева.

Миллионы теперь только в перспективе

В 2013-м году Наргиз попала в «Голос», в команде наставника Леонида Агутина она дошла до финала. Сразу после этого Наргиз проехалась с концертами по стране – народ шел на ее выступления в регионах, так как певица была яркой участницей «Голоса», а память о проекте еще была свежа.

Но репертуар Наргиз народ тогда не впечатлил – пела она композиции из своего англоязычного альбома. Поэтому собрать народ на второй тур было сложно. И тут Наргиз сказочно повезло: весной 2014 она начинает работать с продюсером Максимом Фадеевым, а уже в начале лета выпускает свой первый хит «Я – не твоя». Дебютный сингл написал Наргиз Фадеев, а потом в репертуаре певицы хиты стали появляться один за одним: естественно, авторства ее продюсера. Так появился репертуар и начались победы.

nargizzakirova_official Подписав контракт с Фадеевым, Наргиз стала собирать полные залы - появился репертуар

Бывший сотрудник команды певицы рассказывает нам: «Уже через год после начала контракта с фадеевским продюсерским центром MALFA про Наргиз вспомнили те, кто забыл и узнали все остальные. Она начала получать премии – «прорыв года», «певица года». Конечно, влияние и знакомства продюсера дорогого стоят, но главное для артиста – песня. Нет песни – нет звезды. Фадеев дал Наргиз Закировой репертуар. Поэтому начались бесконечные гастроли по России, Германии, ротации на радио. Появился репертуар - появились «заказники», по полтора, а в сезон по два миллиона рублей. У нее появились деньги и возможности еще больше помогать своим детям. А самой жить, как москвичке, а не снимать квартиру на «Белорусской», как это было раньше».

Имея контракт с ПЦ, артист получает решение многих проблем – организация гастролей, реклама и, как в случае с Наргиз, получает репертуар. Но за пятизвездочный «all inclusive» нужно платить. Чаще всего артистам приходится делиться 50% или 60% заработков. Но бывают и индивидуальные условия. В урожайный месяц, имея, например, по 6 – 7 концертов и «заказники» Наргиз могла напеть и на 10 миллионов рублей.

nargizzakirova_official When I was 18 ...

«Это самый лучший продюсер в мире – не побоюсь этого слова, - еще недавно рассказывала на гастролях в регионах Наргиз. - Максим Фадеев пишет музыку, которая не имеет возрастных границ, не имеет национальности, религии. Эту музыку можно слушать во всем мире. Через его музыку могу передать все что у меня наболело. К каждому артисту он относится до вздоха, он подбирает такой текст, именно под характер и под природу артиста…»

nargizzakirova_official Наргиз занимается йогой и медитациями

Говорят, что Максим Фадеев был недоволен поведением Наргиз (она могла долго не выходить на связь, выпивать во время гастролей). Есть версия, что Наргиз захотела больший процент от своих заработков. Что случилось на самом деле между Наргиз и ее продюсером - пока не известно. Кроме одного: Фадеев разрывает контракт, а значит Наргиз не сможет исполнять весь свой известный репертуар. Он ей не принадлежит. Кому она нужна со своими старыми никому не известными песнями и перепевками – большой вопрос. Конечно, куда-то Наргиз будут приглашать, особенно на волне скандала. Но пока не будет репертуара, она не вернется в категорию звезд хотя бы «второй величины».

Наргиз Закировой еще повезло, что она работала под своим именем. Если бы продюсер придумал ей «продаваемый» творческий псевдоним, то все было бы куда печальнее в финансовом плане. Некоторые артисты после разрыва контракта с продюсером теряют право работать под псевдонимом, который он придумал.

Артистка-колдунья

«Люблю колдовать…» - рассказывала в интервью Наргиз Закирова. Певица любит вспоминать в беседах со знакомыми о своей бабушке Шоисте, которая была сильной колдуньей, а также о том, что и ей передались «паранормальные способности». Наргиз рассказывает истории о своих вещах снах: к примеру, она может увидеть смерть знакомых во сне. Или посмотреть с ухмылкой в сторону обидчиков, и они тут же «получат сверху» - например, упадут…

Вот такие, чудеса. Наргиз приятельствует с Джулией Ванг – победительницей «Битва экстрасенсов». А в одном из клипов («Я буду всегда с тобой») снялась со звездой «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой.

Звезда "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова и НаргизФото: Личный архив

Николь Кузнецова прокомментировала «Комсомольской правде» разрыв отношений Наргиз и Максима Фадеева:

«То, что происходит (и не сейчас началось) между Наргиз и Фадеевым, конфликтом я бы не назвала. Это обычное развитие отношений между продюсером и артистом. Ведь их связывает не брак, который заключён на небесах, а просто работа. И об её условиях вполне может быть свое мнение у каждого участника этого тандема. Сначала творческие пути пересекаются – потом расходятся, и это не должно становиться темой для взаимных обвинений, а уж тем более проклятий.

В конце концов, именно такие перемены позволяют продюсерам открывать для зрителей новые имена! А талантливые артисты получают новые стимулы для творчества. Кто-то теряет выступления и гонорары, но зато обретает душевное равновесие, а это дорогого стоит.

nargizzakirova_official Еще недавно Наргиз с Фадеевым не только работали вместе, но и играли с котиками - в отношениях продюсера и певицы была полная идиллия

И Наргиз, и Фадеев – самодостаточные люди. Что бы об их отношениях ни воображала публика, для них выше всего – профессия; а в ней для них свет клином не сойдётся друг на друге… Говорят, что Наргиз запиралась в гримерке с экстрасенсами… Однако, будь возможность, так поступил бы каждый второй, если не первый: если можно без посторонних глаз и ушей заглянуть в тайны судьбы, то мало кто от этого откажется, и в этом артисты ничем не отличаются от других людей.

Лично я общалась с певицей только по поводу съёмок клипа «Я буду всегда с тобой». У меня создалось впечатление, что она - доминантная личность, которая хочет не только петь, но и вторгаться в мистическое пространство. Увы, из этого редко что получается: ведь артист ориентирован на себя, а экстрасенс, как и продюсер, – на других людей. Часто по этой причине артисты доверяются тем экстрасенсам, которые лично им не подходят. К сожалению, их советы порой заставляют артиста пытаться подняться по лестнице, ведущей вниз…»

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