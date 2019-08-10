Официальные данные – в митинге на Сахарове участвуют 7 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:16 2019-08-10T15:19:21+03:00

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Утихшая непогода скорректировала число участников согласованного митинга-концерта в Москве в сторону увеличения. Народ, хоть и с опозданием, начал подходить, а у полиции, как назло, случился какой-то казус, и рамки вышли из строя. Поэтому перед рамками собралась достаточно внушительная толпа в несколько тысяч человек. Но через некоторое время рамки починили, и в течение короткого времени очереди к пунктам прохода рассосались.

По официальным данным, после этого количество участников митинга-акции превысило 7 тысяч человек. Можно смело прогнозировать, что число участвующих в акции доберется и до отметки в 10 тысяч человек, а, может, и превысит его.

Тем временем, выяснилось, что Любовь Соболь никто никуда не увозил. Она все это время оставалась в своем штабе, который блокировали полицейские. Выступивший на митинге Леонид Парфенов, кротко пообщался журналистами и предпочел уехать с места проведения акции.

ИСТОЧНИК KP.RU