Соболь под дождем

Митинг был назначен на два часа, но собираться у метро Комсомольская стали уже в двенадцать. У эскалаторов к Казанскому вокзалу назначили meeting point. Приходили молодые люди с модными стрижками и зелеными волосами. С кольцами в носу и без колец в носу. На сегвеях и без них. Молодых было больше, лица были модные и приятные. Представители Росгвардии тоже стояли. У них лица тоже были приятные, но грустные. Большой антропологической разницы между лицами тех и других сторон я не заметил, хотя вглядывался.

Многие были в дождевиках. Почему-то одинаковых, желтых, как у мальчика, съеденного клоуном из фильма «Оно». Многие были с зонтиками с наклеенными на них бумажными сердечками.

Приходили молодые люди с модными стрижками и зелеными волосами. С кольцами в носу и без колец в носуФото: предоставлено читателями.

Двинулись на Сахарова. Пока выходили из метро, некоторые желтые дождевики и зонтики с сердечками заблудились. Спрашивали у представителей Рогвардии, как пройти на митинг. Росгвардейцы не жмотились, а объясняли подробно. На улице Маши Порываевой образовался затор, потому что нужно было пройти через металлоискатель. При мне охранники не пропустили молодого человека с цепями в сумке: «а зачем вам цепи»? Капал дождь. Над митингом с интересом парил дрон. Наверное, он впервые видел столько людей. Молодые люди раздавали листовки с программой партии «Яблоко». Другие молодые люди раздавали плакаты, напечатанные на хорошей мелованной бумаге.

Плакаты были такие: «Любовь Соболь» - на мятном фоне. «Я в Бешенстве», «Мне не все равно», «Я имею право на своего кандидата». «Иван Жданов»

Мне Соболь, - попросил дяденька впереди.

Соболь уже разобрали. Возьмите Жданова, - предложила мокрая девушка -промоутер.

- Это тот Иван Жданов, которому в попу нож воткнули? - интересовался дяденька.

Не знаем, может, уже и воткнули, - отвечала промоутер.

У вас есть лишняя Соболь? - обернулся ко мне дяденька. Вздохнул и согласился на Жданова. Вторым по популярности после «Любовь Соболь» стало «Я в бешенстве». Они закончились раньше всего. В толпе развернулся конкурс самодельного плаката. Некоторые были очень смешными. На одном Элле Памфиловой предлагали заняться ночным хоккеем.

Самая популярная у народа табличка - «Любовь Соболь»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На другом, почему-то на английском языке было написано: «Динозавры тоже не имели независимых кандидатов, посмотрите, что с ними стало».

Старушка с самодельными рифмованными плакатами, на которых вместо буквы "х" зияла дырка, с удовольствием позировала на камеру иностранным телеканалам. Журналисты восхищались креативу старушки, она скромно расшаркивалась, признавалась, что еще и поэт и предлагала послушать стихи собственного сочинения. Журналисты ссылались на занятость и ретировались.

Под бой пионерского барабана вдоль толпы маршировали юноши в черном с черно-зелеными флагами эко-анархистов. Появилась радуга ЛГБТ и красные коммунисты. Молодые люди сбегали из очереди куда-то направо и с кем-то фотографировались. Кем-то оказались Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Видимо, звездная пара вернулась из-за границы и снова вместе. Лазарева не отказывала никому в фотографии и держала плакат «Мне не все равно».

Появилась радуга ЛГБТФото: предоставлено читателями.

Где-то слева, в стороне ЛГБТ стали скандировать «Выбор есть».

Динамики шипели и работали крайне плохо. Кто-то выступал на сцене, но кто именно - разобрать не удавалось.

- Я не знаю, как работать при таких условиях, - жаловался женский голос сквозь шип динамика. В ответ толпа стала скандировать «Звук есть, звук есть». Мантра не помогла. Пришлось вслушиваться. Судя по звукам, на сцену вызвали Людмилу Улицкую.

«У нас на руках дети», - удалось услышать из речи Людмилы Улицкой, хотя ни у кого в толпе особенно детей на руках не было.

Толпа скандировала «Перемен» и «допускай»

- Тебе тоже кажется, что орут «беремен», да пускай? - захихикали две девушки впереди и тоже что-то проскандировали.

- А мы в восьмидесятых тоже ходили на митинг, - разоткровенничался дяденька с плакатом «Иван Жданов». - Все кричали: "Ельцин! Ельцин!» А мы: "Яйцы, яйцы!» Чувствовали единение с народом.

Толпа стала скандировать «Люстрации».

Толпа скандировала «Перемен» и «допускай»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А что это такое, - поинтересовались девушки.

- Это значит, всех предыдущих пересажать, - пояснил молодой человек с умным видом.

- Нет, это не то означает. Это означает, что всех предыдущих надо просто убрать. Без посадки, - пояснил другой молодой человек с тоннелем в ухе.

Завязался терминологический спор.

- Не будем кричать «люстрации», - сделали вывод девушки.

После часа стояния стало совсем скучно и ничего не слышно. Часть толпы двинулась назад, давая интервью иностранным журналистам.

«Почему вы уходите»? - трещала иностранная журналистка.

Мы не уходим, мы в кафе, - поясняли граждане.

В луже под ногами мокла «Любовь Соболь».

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