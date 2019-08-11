Пассия Петросяна Татьяна Брухунова: «Чаще всего мне пишут, что я страшная, кривая, косая, убогая»

В прошлом году распалась одна из лучших семейных юмористических пар Евгения Петросяна и Елены Степаненко. В прессе сообщается, что причиной развода стала 30-летняя помощница юмориста Татьяна Брухунова, превратившаяся за короткий срок в один из обсуждаемых персонажей соцсетей. Часто она подвергается насмешкам из-за манеры старомодно одеваться. Некоторые стараются как-то уколоть Татьяну. Она высказалась на своей странице, что не понимает, почему? Даже спросила своих фолловеров, мол, кого еще на протяжении года так критиковали? Ей ответили, что подобной участи подверглась еще одна девица – Викторина Цымбалюк-Романовская, оставившая Джигарханяна без квартир.

Викторина Цымбалюк-РомановскаяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К слову, обе девушки - Виталина и «Виталина номер два», как прозвали Брухунову в сетях, ставят лайки друг другу на страницах. Видимо, друг друга понимают.

- А вот многие не могут простить Брухуновой то, что она увела Петросяна у Степаненко, - сказала «КП» общественный деятель Виктория Лазич. – Потому-то многие и стараются написать разлучнице негативный отклик. Ее просто невзлюбили за то, как она обошлась со Степаненко, которая изначально ее привечала и относилась к ней почти как к дочке! Даже разрешила ей пожить у себя в квартире...

bruhunova остановисьмгновение

Тем не менее, Брухунова намерена бороться с негативными откликами. Она написала у себя в инстаграм: «Писать *** комментарии человеку с открытой страницей оправдывая это тем, что он вроде как публичный и должен быть готов. Что это за современный вид извращения? Мне кажется, это все равно, что издеваться над бездомным человеком или животным. Ведь они доступны и беззащитны. В этом я вижу четкую разницу между «критикой» и просто желанием излить жёлчь.

bruhunova Женский оазис красоты в самом центре столицы. Спасибо, что делаете нас прекраснее!

Либо хорошо, либо никак! И это не только о покойниках! Так будет на моей странице всегда!

Чаще всего мне пишут, что я страшная, кривая, косая, убогая и все в таком духе! Разве в этом есть здоровая критика? Это *** в чистом виде! Никогда полноценный, здоровый (умственно) человек не позволит себе адресовать другому незнакомому (!!!) этот поток бессознательной чепухи.

bruhunova Писать -комментарии человеку с открытой страницей оправдывая это тем, что он вроде как публичный и должен быть готов.

Девушки! Никогда не терпите хамство, грубость и унижение!».

bruhunova Ялта - этополюбви

На страницу к Брухуновой пишут и мужчины, которые чаще всего смеются над ее манерой одеваться.

«Мужчина критик? Ну, уж нет! Никогда не пойму, как муж/парень может любимой жене/девушке сказать: «Ты поправилась!» или «Надо сделать тебе новую грудь/попу/нос и т.д.». Я не терплю и не стану терпеть негатив! Что-то не нравится? Никто никого не держит!»

bruhunova Вчера мне инкриминировали умение разбираться в одежде!

"Милые дамы и немногочисленные товарищи именуемые по ошибке мужчинами! - продолжает Татьяна. - Я хочу раз и навсегда закрыть тему: почему ты меня заблокировала?! Я блокировала и буду продолжать это делать всех тихушниц, что лайкают негативные комментарии. Мне не нужны в подписках озлобыши!".

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