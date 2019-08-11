2019-08-11T19:12:32+03:00
Звезды

Пассия Петросяна Татьяна Брухунова: «Чаще всего мне пишут, что я страшная, кривая, косая, убогая»

Помощница Петросяна сообщила, что не позволит себя ругать
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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Брухунова намерена бороться с негативными откликамиБрухунова намерена бороться с негативными откликамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В прошлом году распалась одна из лучших семейных юмористических пар Евгения Петросяна и Елены Степаненко. В прессе сообщается, что причиной развода стала 30-летняя помощница юмориста Татьяна Брухунова, превратившаяся за короткий срок в один из обсуждаемых персонажей соцсетей. Часто она подвергается насмешкам из-за манеры старомодно одеваться. Некоторые стараются как-то уколоть Татьяну. Она высказалась на своей странице, что не понимает, почему? Даже спросила своих фолловеров, мол, кого еще на протяжении года так критиковали? Ей ответили, что подобной участи подверглась еще одна девица – Викторина Цымбалюк-Романовская, оставившая Джигарханяна без квартир.

Викторина Цымбалюк-Романовская Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Викторина Цымбалюк-РомановскаяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К слову, обе девушки - Виталина и «Виталина номер два», как прозвали Брухунову в сетях, ставят лайки друг другу на страницах. Видимо, друг друга понимают.

- А вот многие не могут простить Брухуновой то, что она увела Петросяна у Степаненко, - сказала «КП» общественный деятель Виктория Лазич. – Потому-то многие и стараются написать разлучнице негативный отклик. Ее просто невзлюбили за то, как она обошлась со Степаненко, которая изначально ее привечала и относилась к ней почти как к дочке! Даже разрешила ей пожить у себя в квартире...

bruhunovabruhunova
остановисьмгновение
776 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Тем не менее, Брухунова намерена бороться с негативными откликами. Она написала у себя в инстаграм: «Писать *** комментарии человеку с открытой страницей оправдывая это тем, что он вроде как публичный и должен быть готов. Что это за современный вид извращения? Мне кажется, это все равно, что издеваться над бездомным человеком или животным. Ведь они доступны и беззащитны. В этом я вижу четкую разницу между «критикой» и просто желанием излить жёлчь.

bruhunovabruhunova
Женский оазис красоты в самом центре столицы. Спасибо, что делаете нас прекраснее!
1290 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Либо хорошо, либо никак! И это не только о покойниках! Так будет на моей странице всегда!

Чаще всего мне пишут, что я страшная, кривая, косая, убогая и все в таком духе! Разве в этом есть здоровая критика? Это *** в чистом виде! Никогда полноценный, здоровый (умственно) человек не позволит себе адресовать другому незнакомому (!!!) этот поток бессознательной чепухи.

bruhunovabruhunova
Писать -комментарии человеку с открытой страницей оправдывая это тем, что он вроде как публичный и должен быть готов.
849 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Девушки! Никогда не терпите хамство, грубость и унижение!».

bruhunovabruhunova
Ялта - этополюбви
916 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На страницу к Брухуновой пишут и мужчины, которые чаще всего смеются над ее манерой одеваться.

«Мужчина критик? Ну, уж нет! Никогда не пойму, как муж/парень может любимой жене/девушке сказать: «Ты поправилась!» или «Надо сделать тебе новую грудь/попу/нос и т.д.». Я не терплю и не стану терпеть негатив! Что-то не нравится? Никто никого не держит!»

bruhunovabruhunova
Вчера мне инкриминировали умение разбираться в одежде!
928 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Милые дамы и немногочисленные товарищи именуемые по ошибке мужчинами! - продолжает Татьяна. - Я хочу раз и навсегда закрыть тему: почему ты меня заблокировала?! Я блокировала и буду продолжать это делать всех тихушниц, что лайкают негативные комментарии. Мне не нужны в подписках озлобыши!".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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