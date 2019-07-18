Молодая пассия Петросяна отказалась идти на жертвы ради любимого

Татьяна Брухунова разоткровенничалась со своими подписчиками. Молодая пассия Евгения Петросяна ответила на волнующие публику вопросы о своей личной жизни.

Татьяна Брухунова довольно активно ведет блог и постоянно делится с поклонниками своими фотографиями, пишет о саморазвитии, стиле, здоровом рационе питания, а также много философствует. Периодически девушка предлагает подписчикам задать ей несколько вопросов. На этот раз один из них коснулся темы личных отношений.

У Брухуновой спросили, какие три составляющих она считает базой для крепких отношений между мужчиной и женщиной. Татьяна дала довольно подробный и откровенный ответ, расставив все точки над "i". Так, знаменитость не приемлет, чтобы семья стала бременем. Девушка не представляет конструктивных отношений без взаимного уважения, доверия и свободы. По ее словам, она не выносит, когда любимый ограничивает ее в правах.

bruhunova Брухунова активно дает советы подписчикам на тему красоты и моды

"Я органически не переношу ущемление моего личного пространства. Никто не имеет на него права! Я считаю, что отношения двух взрослых людей должны быть настолько доверительными, чтобы каждый мог позволить себе отдых отдельно от другого, не таскаться друг за другом, а быть невидимой стеной в случае чего, на которую всегда можно опереться", - пояснила она.

Татьяна пояснила, что слишком свободолюбива, чтобы идти на жертвы ради любимого и подчинить свою жизнь кому-то: "Семья - это равноправие и любовь. Но никак не цепная привязка и страх потерять друг друга!".

Отметим, что девушка почти никогда не делится подробностями личной жизни. Поэтому ее откровения по поводу создания семьи публика восприняла с приятным удивлением. Многие поблагодарили ее за ответы и оставили множество комплиментов.

Кстати, Татьяну Брухунову называют не просто помощницей Петросяна, но и близким ему человеком. Эти слухи появились на фоне развода Евгения Вагановича с супругой Еленой Степаненко. Злопыхатели уверены, что именно она стала виновницей разрыва юмористов. Теперь звезды делят совместно нажитое имущество, которое оценивается в кругленькую сумму. По словам адвокатов, разбирательства могут тянуться годами.

Сама Брухунова утверждала, что не уводила юмориста из семьи. Но фанаты продолжают атаковать молодую пассию Петросяна. Так, например, недавно интернет-пользователи упрекнули Татьяну в отсутствии стиля. Сама девушка стойко держит оборону и не обращает внимания на нападки завистников.