До Петросяна Брухунова охмурила его 73-летнего директора

30-летняя уроженка Тулы Татьяна Брухунова заставила о себе говорить всю страну на волне скандального развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Она с юности мечтала быть ближе к звездам. Школьницей пыталась прибиться к певцу Аврааму Руссо, вела его фанатский сайт. Потом увлеклась программой «Кривое зеркало». Стала на добровольных началах делать фоторепортажи с концертов. Мы уже рассказывали: сначала Татьяна нашла подход к Елене Степаненко, называла себя ее фанаткой. Артистка обратила внимание на усердную девочку и назначила ее администратором своего сайта. Опекала Брухунову и даже разрешила пожить ей в одной из своих квартир...

Степаненко не видела в Татьяне соперницу

На втором курсе института культуры (девушка училась на арт-менеджера) 12 лет назад Татьяна пришла на практику в театр Петросяна.

- Евгений Ваганович сначала Таню не сильно-то замечал, - говорит куплетист Михаил Вашуков. - У него в офисе время от времени появлялись красивые девочки-администраторы, редакторы, сменялись. Он старался брать в офис молодых и им благоволил.

- Петросян тесно общался со своим ближним кругом, в который Брухунова тогда не входила. Зато в нем был самый приближенный к Евгению Вагановичу человек - его личный директор, который работал у юмориста много лет, Юрий Яковлевич Диктович, - рассказал друг артиста, писатель Леонид Натапов. - Юрий Яковлевич организовывал гастроли Петросяна от начала и до конца. Диктович нравился Тане прежде всего как человек.

Мэтр юмора перестал скрывать отношения с молодой пассией. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

- Пикантность продвижения Брухуновой в том, что до Петросяна она положила глаз на его личного директора, которому тогда было 73 года - как сейчас юмористу. А Тане исполнилось 18 лет, - поясняет знакомая Петросяна и Степаненко Людмила. - Юрий Яковлевич был веселый, заводной, имел слабость к прекрасному полу. Но при этом был женат и из семьи уходить не собирался. Хотя позволял себе приударить за прелестницами. Когда Таня Брухунова начала заигрывать с Юрием Яковлевичем, он тут же расправил плечи, заходил павлином. И взял ее к себе в личные помощницы. Петросян не возражал. Степаненко не видела в Брухуновой потенциальной соперницы. Возле Диктовича время от времени крутились молодухи. Казалось, Таня станет одной из них.

«Она приглянулась»

- У Диктовича душа артиста, когда-то он пел в коллективе «4 Ю», - говорит «КП» жена юмориста Игоря Христенко Елена. - Помню его выступления, видела их в «Голубом огоньке». До меня доходили слухи о том, что у него был роман с Брухуновой. Почему нереально? Ведь и в ее отношения с Петросяном долго никто не верил. Все говорили: нет, они просто вместе работают. Так что и насчет Диктовича допускаю все.

- Конечно, Юрию Яковлевичу было приятно внимание молоденьких. Таял, глаз горел. Ну а как иначе? Раз эта девушка стала его помощницей, значит, приглянулась она ему, - считает писатель-сатирик Леонид Французов.

Юрий Диктович во времена работы в вокальном квартете «4 Ю». Рядом с ним - довольно известный советский певец Юрий Богатиков (в центре) и музыкальный руководитель квартета Владимир Камоликов. Фото: ray-na-zemle-positano.com , скриншот видео

Дневник любви

- Брухунова вела тайный дневник, в котором описывала чувства к немолодому и женатому мужчине, - напоминает Людмила (см. «Дословно»). В своем дневнике Брухунова даже советы давала, как очаровать зрелого мужчину (недавно она удалила эти записи. - Ред.). - Многие подумали, что признается она в любви к Петросяну. Но тут нестыковка. Дневник в сетях Брухунова вела в 2010 году, еще до романа с Евгением Вагановичем. Ведь она призналась на ТВ, что отношения с Петросяном у нее начались в 2013 году. Думаю, ее экзальтированные страдания (например, цитата из песни Анжелики Варум: «Сумасшедшая, вслед за ним босиком по стеклу. Больно, больно, но я - бегу, за ним бегу») были обращены не к юмористу, а к его директору.

В 2012 году отношения с Диктовичем осложнились. Он ревниво относился к Татьяне. Его обижало, что она стала кокетничать с Петросяном. Однажды в СМИ появилось интервью Диктовича, который обмолвился о «распространенной мужской болезни» комика. Наверное, всерьез эти сведения воспринимать нельзя, но зачем директору надо было выносить на публику столь пикантные детали?

- Личные отношения не выставляют напоказ, тем более Диктович был женат, - считает бывшая сотрудница театра Петросяна Ольга Владыкова. - А Татьяна - ну, все про нее ясно, на лице написано. Она гэкала, сутулилась... Однако оказалась не такой простушкой. Захотела занять место Юрия Диктовича. И тот по этому поводу сильно переживал, нервничал. Но терпел - всю жизнь с Петросяном, был предан ему.

На похоронах вцепилась в гроб

Неизвестно, как бы развивалась история дальше, но в 2013 году Диктович скоропостижно умер. Сердце.

- Я видела Брухунову на его похоронах. Как она убивалась! Вцепилась обеими руками в его гроб и рыдала в голос. А рядом в изумлении стояли пожилая жена Диктовича и его дочь, которая живет за границей. Обе знали, что Брухунова имела виды на Диктовича. Но сейчас они не хотят поднимать эту тему - слишком болезненно, - говорит знакомая Петросяна и Степаненко.

Мэтр юмора близко к сердцу принял потерю своего директора, горевал. И то, как оплакивала Юрия Яковлевича его подруга и помощница, он заметил и оценил. Высушил Танины слезы, предложив занять место умершего Диктовича. И даже номер его мобильного стал номером Брухуновой.

А Петросян наконец разглядел барышню, не первый год старавшуюся выслужиться. Через три года он назначил усердную помощницу художественным руководителем своего театра с хорошим окладом. В том же 2016 году Брухунова начала покупать элитную недвижимость (скорее всего, не без помощи своего босса). Когда Степаненко узнала, сколько стала получать вчерашняя провинциалка в театре, она пришла в бешенство. «Ничего не отдам», - пообещала она. Но Петросян, как говорится, уже поплыл.

Окончательный разрыв

- Брухунова стала настраивать шефа против жены, - полагает знакомая юмористов. - Когда Петросян написал под совместным фото со Степаненко в своем Инстаграме «Моя любовь», Татьяна позже удалила эту запись (хотя она осталась в скопированных архивах фанатов). Ее не смутило даже то, что единственная дочь Петросяна заняла сторону Степаненко. Дочь просила отца не обижать Лену. И сейчас не общается с Брухуновой.

В декабре 2017 года Петросян сообщил жене, что уходит. Если раньше юморист встречался с помощницей тайком, то с этого момента они стали выходить вместе. Посещали рестораны, вместе отдыхали, ходили по бутикам.

Новый, 2018 год Степаненко впервые провела без мужа. С горечью говорила: «Я одна».

- Человек предал, это тяжело, - говорит Ольга Владыкова. - У них была хорошая семья, творческая. И Елена хорошая женщина. Мне жаль Евгения Вагановича. Не знаю, чем это для него закончится.

ДОСЛОВНО

«На десять девчонок, по статистике, один нормальный, но он женат»

Цитаты из дневника Татьяны Брухуновой

В сети сохранилась часть архива дневников помощницы юмориста. В них она, как правило, цитирует лирические стихи, песни и гуляющие по интернету афоризмы. Но из цитат вырисовывается картина: Татьяна любит женатого человека, который старше ее.

20.02.2010

«Нет на всей земле хуже женщины, чем та, с кем вынуждена его делить…»

8.08.2010

«Мне все равно, кем для меня ты станешь. И сколько раз и с кем меня обманешь» (из песни Марины Александровой. - Ред.).

29.08.2010

«Было душно от жгучего света. А взгляды его как лучи. Я только вздрогнула: этот может меня приручить. Наклонился - он что-то скажет… От лица отхлынула кровь. Пусть камнем надгробным ляжет на жизни моей любовь…» (Анна Ахматова. - Ред.)

18.09.2010

«Струна души моей, как ниточка, порвалась, ты только сон, ты только странное виденье. Ты мое бедствие, мой шторм, мое затмение» (из песни Марины Журавлевой. - Ред.).

26.09.2010

«Пошел вон! Я не сошла с ума, только имени моего лихом не поминай, безы-мянная я отныне. Пошел вон! К ней в утренний туман» (из песни группы «ВИА Гра». - Ред.).

14.10.2010

«Обидел! Заплакала! Расправила плечи! Улыбнулась! Надела шпильки - ВПЕРЕД!»

5.11.2010

«Я больше не мечтаю, у меня больше нет истории, без тебя я непристойна, без тебя я безобразна, я как сирота в приюте. Я больна, очень больна. Ты приходишь неизвестно когда и снова уходишь неизвестно куда. Я прикована к тебе. Я устала, я истощена, притворяясь счастливой для виду» (гуляющий в сети вольный перевод песни Лары Фабиан Je Suis Malade. - Ред.).

«Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят… Потому что на десять девчонок, по статистике, один нормальный, но он женат...»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании

Ранее СМИ обратили внимание, что юморист появляется на проверочных концертах без своей молодой музы

Недавно некоторые СМИ сообщили, что, возможно, Евгений Петросян бросил свою музу - 30-летнюю Брухунову. Она без него уехала в свою Тулу, где проводила время одна. А Петросян в это время работал, появляясь на проверочных концертах своего шоу без помощницы. Сообщалось, что кто-то видел, что якобы Брухунова пила вино в одиночестве (подробности).

ЕЩЕ

Священник Павел Островский: «Церковь осуждает Петросяна за связь с молодой девицей»

Служители церкви высказали «Комсомолке» свое отношение к разводу и новой связи известного комика

Недавно "Комсомолка" сообщала о провальной попытке Евгения Петросяна развенчать свой брак с Еленой Степаненко. Чаще всего церковный брак считается недействительным, когда человек вступает во второй церковный брак, на который совсем не просто испросить разрешение (подробности).