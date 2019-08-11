Битый-перебитый, чувствующий лицемерие русский человек за наперсточниками не пойдет

Я хочу поговорить с теми, кто в эти дни чувствует себя в меньшинстве.

Не в меньшинстве по отношению к нашей бесконечной родине, разумеется, а - к той благородной публике, которая шумно возмущается в центре Москвы и в сетях.

Я знаю, что это непросто.

Ведь одно дело, когда ты находишься "в оппозиции" к случайным теткам в автобусе, к орущим экспертам на ток-шоу, к скучным чиновникам поперек себя шире, к маразматикам, откровенным циникам и гопникам, и даже к "родителям, которые не понимают".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725256" frameborder="0"></iframe> Участники митинга в Москве объясняют свои требования.

И совсем другое дело, когда против тебя играет не команда телезрителей, а команда знатоков.

Когда против тебя - музыканты и писатели, правозащитники и журналисты, студенты лучших университетов и топ-менеджеры, да и просто молодые, модные, красивые, образованные, благополучные и счастливые люди.

Отличники и победители.

И все они как зомби, как пьяные - повторяют одно и то же, - а ты стоишь в этой толпе трезвый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725262" frameborder="0"></iframe> Митинг в Москве.

Сложно не поддаться.

Сложно что-то сказать, когда вокруг так кричат.

И я знаю многих милых, симпатичных интеллигентов, которые натурально боятся хоть как-нибудь обозначить свое несогласие с большинством - вип-большинством, социально значимым большинством мегаполиса и фэйсбука - в такие дни.

Они вынуждены молчать, а то и притворяться, что их тоже страшно волнует происходящее, тогда как пять лет назад они, наоборот, должны были делать вид, что им все равно, ведь холеный двадцатилетний "либертарианец" из Вышки в полиции - это великая драма, а женщина с оторванными ногами после авианалета на город - ну, мало ли, бывает разное в жизни.

Но бояться не надо.

Пьяная толпа "лучших людей" как покричит, так и разойдется, и от жеманного самолюбования останется одна неловкость.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725244" frameborder="0"></iframe> Митинг в Москве посетили цыгане.

Потому что нет той власти, которая могла бы упасть им в руки.

Ведь это только пропаганда рассказывает, что митингуют в ответ на "деспотизм и произвол", а свергают чужую силу. А на самом деле, падает не ледяной Советский Союз 1984 года, а прогрессивный Советский Союз 1990 года, и революция - это всегда ответ на растерянность и слабость, а не на силу и деспотизм, и даже нынешние митинги раззадорились после нескольких человечных, компромиссных решений - освобождения Голунова, избавления Федермессер от боев в грязи, отмены строительства собора на Урале, - а вовсе не из-за каких-то подписей. Но Горбачев поет песни с Андреем Макаревичем, а не сидит в Кремле.

Потому что нет той страны, которая могла бы поверить в их пошлую болтовню. Наивный, романтический советский человек, измученный многочасовыми очередями в пустые магазины, никогда не видевший большого мира, многие годы проживший под колпаком своего завода или НИИ, - поверил в похабную демагогию людей, обещавших ему луну с неба и Америку в кармане. Потерял государство, работу, а иногда - и саму жизнь. Но современный - битый-перебитый, многое повидавший, знающий свою выгоду и чувствующий лицемерие - русский человек за наперсточниками не пойдет. Они потому и набирают себе толпу подростков, что привлечь взрослого обывателя невозможно. Он, обыватель, много нецензурных слов может сказать о нынешней политике. Но двадцатый век научил его, что гильотина - плохое средство от головной боли.

И еще кое-что.

Потому что есть мы.

Есть люди, которые упрямо портят красивую, раз и навсегда нарисованную картинку, где на одной стороне всегда только безличное и бездушное государство, сплошные темные ряды без единого человеческого лица и живого слова, а на другой - честные активисты, все как один львы толстые, машут плакатиками.

Хорошая картинка, да только лживая.

На другой стороне в двадцать первом веке - не какие-то воры и проходимцы, телевизионные психопаты и казенные рожи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725245" frameborder="0"></iframe> Митинг на Сахарова посетили неформалы.

А трезвые люди, знающие цену начальству, но уверенные в одном.

Дорогие борцы с плакатиками!

Вам будет сложно это понять, но здесь любят родину, а не Путина.

И власти вам - не видать

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725246" frameborder="0"></iframe> На митинг в Москве пришли люди с украинскими флагами.

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