Гид по молодежной Японии: 5 необычных мест, в которых обязательно стоит побывать

Япония навсегда останется одной из самых пленительных направлений для туристов со всего мира. Загадочная и завораживающая страна с древней культурой и удивительными традициями. Все, кто хоть раз здесь побывал, уверены – с красотой и уникальностью Страны восходящего солнца не сравнится ни одно другое государство в мире. Молодая певица и автор песен Sofi Maeda родилась в Токио в интернациональной семье – ее папа японец, а мама – русская. Сейчас Софи живет в России, но каждый год на каникулы ездит на родину. О самых интересных и необычных достопримечательностях Токио и его окрестностей девушка рассказала «Комсомольской правде».

1. ТОКИЙСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД: НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ

Токийский Диснейленд – огромный по площади парк развлечений. Расположен он неподалеку от Токио в городе Ураясу префектуры Тиба. Это первый диснеевский парк, построенный за пределами США. Свою работу он начал аж в 1983 году, а вот, например, парижский только спустя почти 10 лет. Территория токийского парка аттракционов поделена на семь тематических зон: Страна Зверюшек, Страна Дикого Запада, Страна Приключений, Страна Фантазии, Город Мультяшек, Страна Будущего и Вселенский Базар.

Всего в Диснейленде около 50 аттракционов. Здесь на «Чаепитие Алисы» с ветерком можно прокатиться внутри кружки вокруг чайника, посетить Дом с привидениями, побывать на балу призраков, встретить разгуливающих мертвецов… Билет в Диснейленде называется паспортом и покупается единый на весь день, он позволяет посещать все аттракционы. Цена такого билета для взрослого – примерно 7500 йен (около 4500 рублей), для подростков и детей стоимость будет меньше, а малышам до трех лет и вовсе бесплатно. Конечно же, стоит учитывать, что спрос на развлечения велик, а значит вы можете оказаться в довольно большой очереди на вход, за билетами и на аттракционы. Все зависит от дня недели и погоды. Но, как бы там ни было, это того стоит! Для каждого ребенка поход в Диснейленд – настоящий праздник, ради которого они готовы хорошо учиться, слушаться родителей и вовремя ложиться спать. Взрослые же, придя туда, отпустить все свои проблемы и на время позабыть о том, сколько им лет, полностью окунувшись в развлечения.

Остров демонов. Фото из личного архива Sofi Maeda.

Еще один парк развлечений, в котором мне удалось побывать - Фуджи Кью Хайленд, это такая альтернатива токийскому Диснейленду. Находится он в 70 км от Токио в городе Фудзиёсида префектуры Яманаси. Здесь аттракционы не менее захватывающие. Адреналина крутым виражами добавляет еще и то, что все эти конструкции горок слегка пошатываются и поскрипывают. Сердце уходит в пятки.

Здесь же находится и крупнейший в Японии Дом с привидениями. По сути – это заброшенный госпиталь: стены измазаны кровью, везде лежат трупы, все это сопровождается звуковыми и световыми эффектами, всяческими ловушками и проч. Ходит легенда, что раньше это была уважаемая больница с хорошими специалистами, а потом главврач открыл в себе страсть к незаконной трансплатологии и начал проводить операции по удалению органов без согласия пациентов. В итоге духи убиенных стали вселяться в медперсонал, все поумирали и госпиталь оказался заброшен... Уверена, что это все выдумки, но звучит и выглядит там все весьма убедительно и жутко. В общем, всем любителям пощекотать себе нервы – добро пожаловать!

Ночной город Маругамэ. Фото из личного архива Sofi Maeda.

2. ТЕАТР КАБУКИ: ПОГРУЖЕНИЕ В КУЛЬТУРУ

Кабуки – традиционный японский театр, сочетающий в себе и драму, и танцы, и пение, и музыку. У артистов всегда очень сложный грим и костюмы с определенной символической нагрузкой. Основной театр кабуки - «Кабукидза» — расположен в торговом и культурном квартале Токио Гиндзе. Неподготовленному зрителю не сразу станет понятно, что же происходит на сцене. Чтобы привыкнуть к звукам, костюмам, движению актеров, музыке…Но спустя некоторое время действо вас захватит и все станет понятно. Кабуки – обязательное к посещению мероприятие, если вы действительно хотите окунуться атмосферу японской культуры и искусства.

Спектакли идут ежедневно в 11.00 и в 16.45. И один раз в неделю проходят спектакли, которые можно посетить не целиком, а только один акт. Стоимость билетов от 600 до 13000 рублей. За отдельную плату можно взять наушники с переводом основного сюжета на английский.

Храм Фусими Инари в Киото. Фото из личного архива Sofi Maeda.

3. БАНИ СЭНТО: ПРОЦЕДУРА ОЧИЩЕНИЯ

Японские общественные бани обычно посещают всей семьей. Их особенностью является обязательная последовательность процедур: посетители сэнто сначала тщательно моются, и только потом могут переходить к бассейну с горячей водой. Здание бани обычно напоминает храм, а сами сэнто поделены на женское и мужское отделения. Сэнто – очень древние бани, существует даже несколько рисунков эпохи Эдо с их изображением.

Стоит отметить, что в общественные бани не пускают людей с татуировками – такое правило. Видимо, японцы все еще не могут привыкнуть к современной моде – покрывать тела рисунками.

Центровой элемент бани – бассейн с водой 50-60 градусов. После «водных» процедур японцы обычно отдыхают, прогуливаются по саду, пьют чай или молоко.

Местными медиками доказано, что регулярное посещение национальных японских бань оказывает чрезвычайно благоприятное действие на организм: укрепляет иммунитет, повышается стрессоустойчивость, нормализуется сон, очищается кожа – ощущается прилив бодрости и эмоциональный подъем. Цена одного посещения бани (купаться в рабочие часы можно сколько угодно времени) около 500 йен.

Город Маругамэ. Фото из личного архива Sofi Maeda.

4. КАФЕ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОТИКОВ

В Японии довольно сложно арендовать жилье, если у вас есть домашний питомец. Но жители Страны восходящего солнца очень любят животных, поэтому не мудрено, что именно в Японии зародилась культура котокафе. Там можно встретиться с друзьями, выпить кофе, съесть десерт и поиграть с котами, кошками и котятами разных мастей и пород.

Но кошки кошкам рознь. Еще одно необычное местное кафе – HKCR. Что это значит? Hello Kitty Cafe Restauran, конечно же! Все девочки обожают этого персонажа. Изображение ее забавной мордочки здесь буквально на всем, даже на кофе и блюдах, а все предметы интерьера подобраны в соответствии со вкусом и предпочтениями самой Китти – в общем, она бы точно одобрила. В основу заведения легла концепция домика Китти-тян, посетители кафе могут выбирать столик в кабинете, гостиной, столовой или на террасе в саду.

Вообще, в Японии множество тематических заведений. Например, Bundan Coffee and Beer – настоящий рай для библиофилов. Здесь вы можете, не спеша, полистать книги из местной библиотеке, которая насчитывает около 20000 печатных экземпляров, а также отведать фирменные блюда «Бефстроганов Кунико Мукоды» или «Завтрак Харуки Мураками».

5. ЗА ПОКУПКАМИ: РЫНОК ЦУКИДЗИ И ЦЕНТР МОДЫ SHIBUYA

Если вы жизни не представляете без рыбы и морепродуктов – отправляйтесь на рынок Цукидзи. Здесь вы сможете не только приобрести свежайших продуктов, но и стать свидетелем очень необычного действа – знаменитого на весь мир аукцион тунца. Кроме того, вокруг рынка расположено множество отличных кафе и ресторанов, где вам предложат блюда из свежевыловленных морепродуктов, а также самые вкусные в мире суши и роллы.

Торговый центр Shibuya. Фото из личного архива Sofi Maeda.

Теперь время обновить гардероб. Японские девочки очень любят наряжаться. Их излюбленный магазин в Токио - Shibuya 109, центр молодежной японской моды. Там представлены целых три этажа милой девчачьей одежды, все школьницы и студентки в местных примерочных проводят очень много времени.

За остальными покупками, тем более, если вы еще плохо ориентируетесь на местности, отправляйтесь в «Дон-Кихот» - сеть этих магазинов расположена по всей Японии. Внутри все очень необычно, настоящий лабиринт из прилавков и стеллажей. Кажется, что там есть все: одежда, косметика, бытовые химия и техника, тренажеры, продукты, лекарства и все на свете. Цены здесь тоже самые разные – есть и дорогие вещи, и более бюджетные. А еще магазин работает 24 часа, что очень удобно.

В токийском торговом центре Shibuya можно не только накупить модных вещей, но и вкусно поесть. Фото из личного архива Sofi Maeda.